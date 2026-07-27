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    ప్రధాని మోదీపై అసభ్యకర పోస్టుల తొలగింపునకు ఢిల్లీ పోలీసుల ఆదేశాలు

    జంతర్ మంతర్ విద్యార్థుల నిరసనలు, జూలై 20 'సన్సద్ ఛలో' ఘర్షణల సమయంలో ప్రధాని మోదీని లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిన వారిపై ఢిల్లీ పోలీసులు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. ఆక్షేపణీయ పోస్టులు, వీడియోలను తక్షణమే తొలగించాలని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు హెచ్చరికలతో కూడిన నోటీసులు జారీ చేశారు.

    Published on: Jul 27, 2026, 12:27:57 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వేదికగా సాగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనలు, జూలై 20న జరిగిన 'సంసద్ ఛలో' ఘర్షణల నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెల్లువెత్తుతున్న అనుచిత పోస్టులపై ఢిల్లీ పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ అసభ్యకర పదజాలంతో అప్‌లోడ్ చేసిన వీడియోలు, పోస్టులను వెంటనే తొలగించాలని వివిధ సోషల్ మీడియా సంస్థలను ఆదేశించారు.

    ప్రధాని మోదీపై అసభ్యకర పోస్టుల తొలగింపునకు ఢిల్లీ పోలీసుల ఆదేశాలు (PTI)
    ప్రధాని మోదీపై అసభ్యకర పోస్టుల తొలగింపునకు ఢిల్లీ పోలీసుల ఆదేశాలు (PTI)

    సైబర్ బృందాల నిరంతర నిఘా

    ఢిల్లీ పోలీసులకు చెందిన ప్రత్యేక సైబర్, సోషల్ మీడియా పర్యవేక్షణ బృందాలు నెట్టింట జరుగుతున్న పరిణామాలను నిరంతరం స్కాన్ చేస్తున్నాయి. నిరసనల కవర్ కింద ప్రధానిపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు, వివాదాస్పద వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్న ఖాతాలను గుర్తించి, సదరు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు నోటీసులు పంపుతున్నారు. పోలీసుల ఆదేశాల మేరకు ఇప్పటికే పలు తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు, అసభ్యకర వీడియోలను ఐటీ సంస్థలు తొలగించాయి. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే కంటెంట్‌పై చర్యలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని పోలీసులు తెలిపారు.

    నీట్, సీబీఎస్‌ఈ అక్రమాలపై 'సన్సద్ ఛలో'

    నీట్, సీబీఎస్‌ఈ పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళన జూలై 20న ఉద్రిక్తంగా మారింది. జంతర్ మంతర్ నుంచి పార్లమెంట్ వైపు 'సంసద్ ఛలో' ప్రదర్శనగా వెళ్తున్న విద్యార్థులను భద్రతా దళాలు అడ్డుకోవడంతో ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఘటనలో కనీసం 130 మంది పోలీసు సిబ్బంది, దాదాపు 65 మంది విద్యార్థులు గాయపడ్డారు. హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించి పోలీసులు ఇప్పటివరకు 15 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేశారు.

    ఫేషియల్ రికగ్నిషన్‌తో 2,000 మందికి పైగా నేరగాళ్ల గుర్తింపు

    జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రతిరోజూ సగటున 10,000 మందికి పైగా హాజరవుతుండటంతో అక్కడ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. సుమారు 3,000 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. ఆందోళనల్లోకి అసాంఘిక శక్తులు ప్రవేశించకుండా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ (FRS) కెమెరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ సాంకేతికత సహాయంతో నేర చరిత్ర కలిగిన 2,000 మందికి పైగా వ్యక్తులను గుర్తించినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.

    పార్లమెంట్‌లో విపక్షాల రగడ.. రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నలు

    మరోవైపు ఈ వ్యవహారం పార్లమెంట్‌ను తీవ్రంగా కుదిపేస్తోంది. విద్యార్థులపై భద్రతా దళాలు విచక్షణారహితంగా బలాన్ని ప్రయోగించాయని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ సహా ప్రతిపక్షాలు లోక్‌సభలో వాయిదా తీర్మానాలు, రాజ్యసభలో నిబంధన 267 కింద సభ వాయిదా నోటీసులు ఇచ్చాయి. "విద్యార్థులపై పెల్లెట్ తుపాకులు, ఇతర బలగాలను ఉపయోగించడంపై ప్రభుత్వం జవాబుదారీతనం వహించాలి" అని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు.

    అయితే రాహుల్ ఆరోపణలను పోలీసులు ఖండించారు. "ఆందోళనలో అసాంఘిక శక్తులు హింసకు దిగడం వల్లే పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది" అని ఢిల్లీ పోలీస్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ప్రధాని మోదీపై అసభ్యకర పోస్టుల తొలగింపునకు ఢిల్లీ పోలీసుల ఆదేశాలు
    Home/News/ప్రధాని మోదీపై అసభ్యకర పోస్టుల తొలగింపునకు ఢిల్లీ పోలీసుల ఆదేశాలు
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