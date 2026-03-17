    డెల్ లేఆఫ్స్: AI వ్యూహంతో 11 వేల మందికి ఉద్వాసన.. కొలువుల కోతలో డెల్ రికార్డ్

    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) పై పెట్టుబడులు పెంచుతూ, ఖర్చులను తగ్గించుకునే క్రమంలో 'డెల్ టెక్నాలజీస్' భారీగా ఉద్యోగులను తొలగించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 11,000 మందిపై వేటు వేయడంతో కంపెనీ ఉద్యోగుల సంఖ్య 97,000కి పడిపోయింది.

    Published on: Mar 17, 2026 8:43 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం డెల్ టెక్నాలజీస్ (Dell Technologies) భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగులను తగ్గించింది. సోమవారం (మార్చి 16) విడుదల చేసిన కంపెనీ వార్షిక నివేదిక ప్రకారం.. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తమ గ్లోబల్ వర్క్‌ఫోర్స్‌లో దాదాపు 10 శాతం మందిని, అంటే సుమారు 11,000 మంది ఉద్యోగులను కంపెనీ తొలగించింది.

    తగ్గుతున్న ఉద్యోగుల సంఖ్య

    గత ఏడాది జనవరి నాటికి డెల్‌లో 1,08,000 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, ఈ ఏడాది జనవరి 31 నాటికి ఆ సంఖ్య 97,000కి పడిపోయిందని రాయిటర్స్ నివేదిక పేర్కొంది. వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా డెల్ 10 శాతం మేర సిబ్బందిని తగ్గించుకోవడం గమనార్హం. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా కంపెనీ ఇదే తరహాలో లేఆఫ్స్ ప్రకటించింది.

    AI కోసం భారీ మార్పులు

    ఈ లేఆఫ్స్‌కు ప్రధాన కారణం కంపెనీ అనుసరిస్తున్న కొత్త 'AI స్ట్రాటజీ' అని తెలుస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న విభాగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు, డెల్ తన సాధారణ కార్యకలాపాల ఖర్చులను భారీగా తగ్గించుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగానే కొత్త నియామకాలను (External hiring) నిలిపివేసి, ఉన్న సిబ్బందిని హేతుబద్ధీకరిస్తోంది.

    ఈ తొలగింపుల వల్ల కంపెనీపై ఆర్థికంగా కొంత భారం పడింది. ఉద్యోగులకు ఇచ్చే పరిహారం (Severance payments) కోసం ఈ ఏడాది 569 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసినట్లు డెల్ వెల్లడించింది.

    పెరగనున్న ఆదాయం.. ఇన్వెస్టర్ల జోరు

    ఉద్యోగ కోతలు జరుగుతున్నా, కంపెనీ భవిష్యత్తుపై ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం ధీమాగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా AI-ఆప్టిమైజ్డ్ సర్వర్ల విభాగం నుంచి వచ్చే ఆదాయం 2027 నాటికి రెట్టింపు అవుతుందని డెల్ అంచనా వేస్తోంది. దీనికి తోడు కంపెనీ తన డివిడెండ్‌ను 20 శాతం పెంచడం, షేర్ బైబ్యాక్ కోసం 10 బిలియన్ డాలర్లు కేటాయించడం వంటి నిర్ణయాలతో షేర్ ధర ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 24 శాతానికి పైగా పెరిగింది.

    టెక్ రంగంలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం

    కేవలం డెల్ మాత్రమే కాదు, యావత్ టెక్ ప్రపంచం ఇప్పుడు AI విప్లవం వల్ల భారీ మార్పులకు లోనవుతోంది. Layoffs.fyi గణాంకాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 60కి పైగా టెక్ కంపెనీలు 38,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగించాయి. మరోవైపు, సోషల్ మీడియా దిగ్గజం 'మెటా' (Meta) కూడా తమ సిబ్బందిలో 20 శాతం మందిని తొలగించే యోచనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. డెల్ ఈ ఏడాది ఎంతమంది ఉద్యోగులను తొలగించింది?

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో డెల్ తన ప్రపంచవ్యాప్త సిబ్బందిలో సుమారు 10 శాతం అంటే 11,000 మందిని తొలగించింది.

    2. డెల్ ఉద్యోగులను ఎందుకు తొలగిస్తోంది?

    ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), హై-పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ విభాగాల్లో పెట్టుబడులను పెంచడం కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    3. ప్రస్తుతం డెల్‌లో ఎంతమంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు?

    తాజా గణాంకాల ప్రకారం డెల్‌లో ప్రస్తుతం 97,000 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు.

    4. ఈ లేఆఫ్స్ వల్ల కంపెనీ షేర్లపై ప్రభావం ఉందా?

    షేర్లపై ప్రతికూల ప్రభావం కంటే సానుకూల ప్రభావమే కనిపిస్తోంది. కంపెనీ AI వ్యూహంపై నమ్మకంతో ఇన్వెస్టర్లు ఉండటంతో షేర్ ధర పెరిగింది.

