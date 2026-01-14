Edit Profile
    Meta layoffs 2026: మెటా భారీ లేఆఫ్స్: 1,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులపై వేటు

    ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం మెటా 2026లో తొలిసారిగా భారీ లేఆఫ్స్ ప్రకటించింది. తన రియాలిటీ ల్యాబ్స్ విభాగంలో సుమారు 10 శాతం మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తూ సంస్థ తీసుకున్న నిర్ణయం ఐటీ రంగంలో చర్చనీయాంశమైంది. ఏఐ, వేరబుల్స్ రంగాలకు ప్రాధాన్యత పెంచడమే దీని వెనుక అసలు ఉద్దేశం.

    Published on: Jan 14, 2026 7:10 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (Meta) తన వ్యాపార వ్యూహాల్లో కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సంస్థకు చెందిన 'రియాలిటీ ల్యాబ్స్' (Reality Labs) విభాగంలో భారీగా కోత విధించింది. సుమారు 1,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగించినట్లు బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదించింది. 2026 ఏడాదిలో మెటా చేపట్టిన మొదటి అతిపెద్ద లేఆఫ్ ఇదే కావడం గమనార్హం.

    మెటావర్స్ నుంచి ఏఐ వైపు..

    గత కొన్నేళ్లుగా మెటావర్స్ (Metaverse) కల సాకారం కోసం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన మార్క్ జుకర్‌బర్గ్, ఇప్పుడు తన రూటు మార్చారు. కంపెనీ తన పూర్తి ఫోకస్‌ను మెటావర్స్ నుంచి 'ఏఐ డివైజ్‌ల' (AI devices) వైపు మళ్ళిస్తోంది. ఈ వ్యూహాత్మక మార్పులో భాగంగానే రియాలిటీ ల్యాబ్స్‌లో ఉద్యోగాల కోత అనివార్యమైందని తెలుస్తోంది.

    మొత్తం 15,000 మంది ఉద్యోగులున్న ఈ విభాగంలో, తాజా నిర్ణయంతో సుమారు 10 శాతం మంది ఉపాధి కోల్పోయారు. ఈ తొలగింపుల ప్రక్రియ మంగళవారం ఉదయం నుంచే మొదలైందని, ప్రభావిత ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే సమాచారం అందినట్లు సమాచారం. మెటా చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ఆండ్రూ బోస్వర్త్ అంతర్గతంగా పంపిన సందేశం ద్వారా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

    ఎందుకీ నిర్ణయం?

    కంపెనీ ప్రతినిధి ఒకరు ఈ లేఆఫ్స్‌పై స్పందిస్తూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. "మెటావర్స్‌పై పెట్టే పెట్టుబడులను కొంతమేర తగ్గించి, ధరించగలిగే సాంకేతిక పరికరాల (Wearables) వైపు మళ్లిస్తున్నట్లు మేము గత నెలలోనే సూచించాము. ఈ మార్పులో భాగంగానే ప్రస్తుత చర్యలు చేపట్టాం. దీనివల్ల మిగిలే నిధులను ఈ ఏడాది వేరబుల్స్ విభాగం అభివృద్ధి కోసం తిరిగి పెట్టుబడిగా పెడతాం" అని వివరించారు.

    సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న పెను మార్పులకు అనుగుణంగా మెటా తన ప్రాధాన్యతలను మార్చుకుంటోంది. ఒకప్పుడు కంపెనీ భవిష్యత్తుగా భావించిన మెటావర్స్ ప్రాజెక్టుల కంటే, ప్రస్తుతం విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), స్మార్ట్ వేరబుల్స్ ద్వారానే త్వరితగతిన ఫలితాలు వస్తాయని యాజమాన్యం భావిస్తోంది.

