Denza Z9 GT : భారత రోడ్లపై ప్రత్యక్షమైన డెంజా జెడ్9 జీటీ.. 2.7 సెకన్లలోనే 100 కి.మీ వేగం!
చైనా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం బీవైడీకి చెందిన లగ్జరీ బ్రాండ్ ‘డెంజా’ తమ ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ కారు జెడ్9 జీటీని నవంబర్ 13న భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేయనుంది. లాంచ్కు ముందే ఇండియన్ రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించిన ఈ లగ్జరీ ఈవీ విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో సరికొత్త సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న చైనా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం ‘బీవైడీ’ తన ప్రీమియం లగ్జరీ వింగ్ ‘డెంజా’ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ నుంచి రాబోతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘డెంజా జెడ్9 జీటీ’ నవంబర్ 13, శుక్రవారం రోజున భారత్లో అధికారికంగా విడుదల కానుంది. అయితే, లాంచ్కు సరిగ్గా కొన్ని రోజుల ముందే ఈ లగ్జరీ స్పోర్టీ ఈవీ భారతీయ రహదారులపై మొదటిసారిగా టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొనుగోళ్లు రోజురోజుకు పుంజుకుంటున్నాయి. హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లోని బిజినెస్ దిగ్గజాలు, సినిమా ప్రముఖులు, విశాఖపట్నం ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు రూ. కోటి పైచిలుకు విలువైన ప్రీమియం ఈవీల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డెంజా జెడ్9 జీటీ రాక భారతీయ లగ్జరీ ఈవీ విపణిలో పోర్షే టేకాన్, ఆడీ ఈ-ట్రాన్ జిటి వంటి కార్లకు సవాల్ విసిరేలా మారింది. భారత మార్కెట్లో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.2 కోట్ల నుంచి రూ. 1.5 కోట్ల వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మంత్రముగ్ధులను చేసే డిజైన్ అండ్ స్పోర్టీ ప్రొఫైల్..
డెంజా జెడ్9 జీటీ చూడటానికి ఒక పవర్ఫుల్ సూపర్కార్ను తలపించేలా 'షూటింగ్ బ్రేక్' డిజైన్ లాంగ్వేజ్తో వస్తోంది.
లైటింగ్ అండ్ ఫ్రంట్ లుక్: కారు ముందు భాగంలో 108 లైటింగ్ జోన్లు ఉన్న స్ప్లిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎల్ఈడీ హెడ్లాంప్స్, చెక్కినట్లు ఉండే బా నెట్, స్పోర్టీ గాలి వెళ్లే దారులు కలవు. రూఫ్ ముందు భాగంలో అడ్వాన్స్డ్ సెన్సింగ్ కోసం లిడార్ సెన్సార్ను అమర్చారు.
కొలతలు: ఈ కారు పొడవు 5,180 ఎంఎం, వెడల్పు 1,990 ఎంఎం, ఎత్తు 1,490 ఎంఎం కాగా, 3,125 ఎంఎం భారీ వీల్బేస్తో లగ్జరీ స్పేస్ను అందిస్తోంది.
సైడ్ అండ్ రియర్ డిజైన్: సైడ్ ప్రొఫైల్లో పిరెల్లి టైర్లతో కూడిన 20-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, డోర్లలో కలిసిపోయే డోర్ హ్యాండిల్స్, 'డీ-పిల్లర్' పైన డెంజా బ్యాడ్జ్ ఉన్నాయి. వెనుక వైపు డ్యూయల్-రిడ్జ్ రూఫ్ స్పాయిలర్, సన్నని ఎల్ఈడీ టెయిల్ లాంప్స్ ఉంటాయి.
క్రాబ్ వాక్ టెక్నాలజీ: వెనుక చక్రాలు ఏకంగా 15 డిగ్రీల వరకు తిరిగేలా రీరియర్ వీల్ స్టీరింగ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చారు. దీనివల్ల కారు పక్కకు నడిచేలా చేయడంతో పాటు 360 డిగ్రీల కోణంలో సులువుగా యూ-టర్న్ తీసుకోవచ్చు.
డిజిటల్ సామ్రాజ్యాన్ని తలపించే ఇంటీరియర్..
ఈ డెంజా జెడ్9 జీటీ లగ్జరీ కారు క్యాబిన్ లోపల అడుగుపెడితే ఏదో సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలో ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది!
ట్రిపుల్ స్క్రీన్ సెటప్: డ్యాష్బోర్డ్ మధ్యలో 17.3-అంగుళాల భారీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే, ముందు ప్యాసింజర్ కోసం 13.2-అంగుళాల స్క్రీన్, డ్రైవర్ కోసం మరో 13.2-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను అమర్చారు.
లగ్జరీ సదుపాయాలు: వెంటిలేషన్, హీటింగ్ మసాజ్ ఫంక్షన్లతో కూడిన పవర్డ్ లెదర్ సీట్లు, 20-స్పీకర్ల డెవియాలెట్ సౌండ్ సిస్టమ్, 4-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఉన్నాయి.
సేఫ్టీ అండ్ అసిస్టెన్స్: 9 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లేయర్డ్ ఆటో పార్క్ అసిస్ట్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్) భద్రతను నిర్ధారిస్తాయి.
రాకెట్ వేగం.. 9 నిమిషాల్లోనే ఛార్జింగ్!
డెంజా జెడ్9 జీటీ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో సరికొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పనుంది.
పవర్ & టార్క్: ఇందులో 122.5కేడబ్ల్యూహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ముందు ఒక మోటార్, వెనుక రెండు మోటార్లు కలిపి ఏకంగా 1,156 హెచ్పీ (హెచ్పీ) పవర్, 1,200 ఎన్ఎమ్ (ఎన్ఎం) గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
వేగం: కేవలం 2.7 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 240 కిలోమీటర్లు.
రేంజ్ అండ్ ఛార్జింగ్: ఒకే ఛార్జ్పై 600 కిలోమీటర్ల (డబ్ల్యూఎల్పీటీ) రేంజ్ ఇస్తుంది. అత్యంత వేగవంతమైన 1,500కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కేవలం 9 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 97 శాతానికి బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతుంది.
భారతీయ రోడ్లపై ప్రత్యక్షమైన ఈ సూపర్కార్ నవంబర్ 13న ఎంతటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More