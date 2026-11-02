ధనూకా అగ్రిటెక్ క్యూ2 అదరహో: 16.23% పెరిగిన నికర లాభం
ప్రముఖ అగ్రోకెమికల్ సంస్థ ధనూకా అగ్రిటెక్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించింది. కంపెనీ నికర లాభం 16.23 శాతం పెరిగి ₹109.22 కోట్లకు చేరగా, కార్యకలాపాల ఆదాయం 9.91 శాతం వృద్ధితో ₹657.51 కోట్లను తాకింది.
భారతీయ పంటల రక్షణ, అగ్రోకెమికల్ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న ధనూకా అగ్రిటెక్ లిమిటెడ్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) రెండో త్రైమాసికంలో (క్యూ2) బలమైన ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. సెప్టెంబరు 30, 2026తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి గాను కంపెనీ నికర లాభం (పన్ను తర్వాతి లాభం - PAT) ఏటికేడు 16.23 శాతం వృద్ధితో ₹109.22 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది క్యూ2లో కంపెనీ ₹93.97 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది.
రూ.657.51 కోట్లకు చేరిన రాబడి
సమీక్షా కాలంలో కంపెనీ కార్యకలాపాల రాబడి (Revenue from Operations) 9.91 శాతం పెరిగి ₹657.51 కోట్లను తాకింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఈ రాబడి ₹598.25 కోట్లుగా నమోదైంది. పన్నుకు పూర్వ లాభం (PBT) 16.27 శాతం వృద్ధి చెంది ₹125.97 కోట్ల నుంచి ₹146.47 కోట్లకు ఎగబాకింది. ఆదాయ వృద్ధి కంటే లాభాల శాతంలో వృద్ధి ఎక్కువగా ఉండటం కంపెనీ మెరుగైన నిర్వహణ సామర్థ్యానికి నిదర్శనమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
క్యూ2 ఆర్థిక ముఖ్యాంశాలు (YoY)
గతేడాది రెండో త్రైమాసికంతో పోలిస్తే నమోదైన ప్రధాన ఆర్థిక గణాంకాలు:
- కార్యకలాపాల రాబడి: ₹657.51 కోట్లు (9.91 శాతం పెరుగుదల)
- స్థూల లాభం (Gross Profit): ₹270.77 కోట్లు (6.62 శాతం పెరుగుదల)
- స్థూల లాభ మార్జిన్: 41.18 శాతం (గతేడాది క్యూ2లో 42.45 శాతం)
- ఇబిటా (EBITDA): ₹152.97 కోట్లు (11.88 శాతం పెరుగుదల)
- పన్నుకు పూర్వ లాభం (PBT): ₹146.47 కోట్లు (16.27 శాతం పెరుగుదల)
- పన్ను తర్వాతి లాభం (PAT): ₹109.22 కోట్లు (16.23 శాతం పెరుగుదల)
రైతుల అవసరాలే ప్రధాన అజెండా
ఫలితాల పనితీరుపై ధనూకా అగ్రిటెక్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాహుల్ ధనూకా మాట్లాడారు. "ఛానల్ ఇన్వెంటరీ క్లియరెన్స్ సాఫీగా జరగడం, రబీ ప్రారంభ సీజన్లో పంట రక్షణ ఉత్పత్తులకు స్థిరమైన డిమాండ్ ఉండటంతో రెండో త్రైమాసికంలో లాభాల రేటు పెరిగింది. ఆవిష్కరణలతో కూడిన సుస్థిర వృద్ధి బాటలో కంపెనీ పయనిస్తోంది. భారత వ్యవసాయ రంగంలో పంటల దిగుబడి పెంపు, ఆధునిక పంట రక్షణ సాంకేతికతల వినియోగానికి విశేషమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉత్పత్తుల శ్రేణిని విస్తరించడం, రైతులతో అనుబంధాన్ని మరింత పెంపొందించుకోవడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం" అని ఆయన తెలిపారు.
డైరెక్టర్ల బోర్డు ఆమోదం
సెప్టెంబరు 30, 2026తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించి తనిఖీ చేయని (అన్ఆడిటెడ్) ఆర్థిక ఫలితాలను ఆడిట్ కమిటీ సమీక్షించగా, అక్టోబర్ 30న జరిగిన సమావేశంలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు ఆమోదం తెలిపారు. పంటల రక్షణ, సంరక్షణ విభాగంలో 46 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ధనూకా అగ్రిటెక్ లిమిటెడ్, నాణ్యమైన ఉత్పత్తులతో రైతుల దిగుబడులను పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More