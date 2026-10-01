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రబీ పంటలకు ఎంఎస్‌పీ పెంపు: నూనెగింజలు, పప్పుధాన్యాలకు ఊరట

ఆరు రబీ పంటల కనీస మద్దతు ధరలను (ఎంఎస్‌పీ) కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచింది. రైతులకు లాభదాయక ధరలు అందించడం, పంటల వైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా కుసుమలు, ఆవాలు, పప్పుధాన్యాలకు ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది.

Published on: Oct 1, 2026, 08:05:47 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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వచ్చే సీజన్‌కుగాను కేంద్ర ప్రభుత్వం 6 రబీ పంటల కనీస మద్దతు ధరలను (ఎంఎస్‌పీ) పెంచింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేబినెట్ ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ (సీసీఈఏ) ఈ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. రైతులకు లాభదాయక ఆదాయం అందించడంతో పాటు పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల వైపు సాగును మళ్లించడమే లక్ష్యంగా ధరలను సవరించారు. ఈ సేకరణ ప్రక్రియ కోసం మొత్తం 90,962 కోట్లను కేబినెట్ ఆమోదించింది.

రబీ పంటలకు ఎంఎస్‌పీ పెంపు: నూనెగింజలు, పప్పుధాన్యాలకు ఊరట
రబీ పంటలకు ఎంఎస్‌పీ పెంపు: నూనెగింజలు, పప్పుధాన్యాలకు ఊరట

ఏ పంటకు ఎంత పెరిగిందంటే..

కొత్త మద్దతు ధరల ప్రకారం నూనెగింజ పంట అయిన కుసుమకు అత్యధికంగా క్వింటాలుకు 675 పెంచారు. దీంతో దీని ధర 10.3 శాతం పెరిగి 7,215కు చేరింది. ఆవాల ధరను క్వింటాలుకు 413 (6.6 శాతం) పెంచి 6,613గా నిర్ణయించారు. మసూర్ పప్పు మద్దతు ధరను 390 (5.5 శాతం) పెంచడంతో క్వింటాలు ధర 7,390కు చేరింది. బార్లీపై 136 పెంచి 2,286గా, శనగలపై 83 పెంచి 5,958గా ఖరారు చేశారు.

గోధుమలకు స్వల్ప పెంపు.. కారణమిదే

గోధుమల మద్దతు ధరను మాత్రం చాలా స్వల్పంగా, ఒక శాతం కంటే తక్కువగా పెంచారు. క్వింటాలుకు 25 మాత్రమే పెంచడంతో పాత ధర 2,585 నుంచి 2,610కి చేరింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఇప్పటికే గోధుమ నిల్వలు పుష్కలంగా ఉండటమే ఈ స్వల్ప పెంపునకు కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెప్తున్నారు. భారతీయ ఆహార సంస్థ (ఎఫ్‌సీఐ) వద్ద సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో ఉన్న గోధుమ నిల్వలు గతేడాదితో పోలిస్తే 44 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. 2026-27 రబీ సీజన్‌లో ప్రభుత్వం 35.76 మిలియన్ టన్నుల గోధుమలను సేకరించింది. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 19 శాతానికి పైగా ఎక్కువ. దానికితోడు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎంఎస్‌పీకి అదనంగా బోనస్ ప్రకటిస్తుండటం వల్ల కూడా కేంద్ర సవరణ ప్రభావం పరిమితంగా ఉంటోంది.

ఉత్పత్తి వ్యయం కంటే మెరుగైన లాభం

2018-19 బడ్జెట్ ప్రతిపాదనల ప్రకారం పంటల సగటు ఉత్పత్తి వ్యయం కంటే కనీసం 1.5 రెట్లు మద్దతు ధర ఉండేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పంట ఉత్పత్తి వ్యయంపై వచ్చే లాభ మార్జిన్‌ను పరిశీలిస్తే గోధుమ పంట అత్యధికంగా 106 శాతంతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆవాలకు 96 శాతం, మసూర్ పప్పుకు 92 శాతం, శనగలకు 59 శాతం, బార్లీకి 58 శాతం, కుసుమలకు 50 శాతం మేర లాభ మార్జిన్ దక్కుతోంది.

రాష్ట్రాలకు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సూచనలు

వాతావరణ అనిశ్చిత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాబోయే రబీ సీజన్‌కు సిద్ధం కావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. భూమిలోని తేమ, నీటి లభ్యతను బట్టి పంట ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ రాష్ట్రాలకు సూచించారు. నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాల్లో తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల సాగుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/రబీ పంటలకు ఎంఎస్‌పీ పెంపు: నూనెగింజలు, పప్పుధాన్యాలకు ఊరట
Home/News/రబీ పంటలకు ఎంఎస్‌పీ పెంపు: నూనెగింజలు, పప్పుధాన్యాలకు ఊరట
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