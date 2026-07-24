ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై రేపటివరకు గడువు కోరిన కేంద్రం: సీజేపీ
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్పై స్పందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రేపటి వరకు సమయం కోరిందని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వెల్లడించింది. అదే సమయంలో విద్యార్థులపై కేసులు ఎత్తివేత, పరిహారం చెల్లింపునకు ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిందని తెలిపింది.
ఢిల్లీలో విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసనల ఉధృతి నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ప్రతినిధుల రెండో విడత చర్చలు ముగిశాయి. నీట్-యుజి (NEET-UG) పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్పై తుది నిర్ణయం తెలిపేందుకు కేంద్రం శనివారం మధ్యాహ్నం వరకు గడువు కోరిందని సీజేపీ నాయకులు వెల్లడించారు.
రెండు ప్రధాన డిమాండ్లకు కేంద్రం అంగీకారం
శుక్రవారం కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్లతో సీజేపీ ప్రతినిధులు ఆశుతోష్ రాంకా, సౌరవ్ దాస్ భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశం అనంతరం ఆశుతోష్ రాంకా మీడియాతో మాట్లాడారు. తమ రెండు కీలక డిమాండ్లకు ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిందని ఆయన తెలిపారు.
"నీట్ పేపర్ లీకేజీల వల్ల తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక పరిహారం అందించడానికి, నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై ఎలాంటి చట్టపరమైన కేసులు నమోదు చేయకపోవడానికి కేంద్రం సమ్మతించింది" అని ఆశుతోష్ రాంకా చెప్పారు.
రాజీనామా చేయకుంటే ఆందోళన తీవ్రతరం
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని లేదా ఆయనను కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలని సీజేపీ పట్టుబడుతోంది. ఈ అంశంపై ప్రభుత్వంతో లోతుగా చర్చించామని, శనివారం మధ్యాహ్నంలోగా కేంద్రం స్పందిస్తుందని ఆశిస్తున్నామని రాంకా తెలిపారు. మంత్రిని పదవి నుంచి తొలగించడంలో ఆలస్యం జరిగితే ఈ ఆందోళనను దేశవ్యాప్తంగా మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
సోనమ్ వాంగ్చుక్ దీక్ష విరమణ
మరోవైపు జూలై 20న 'సంసద్ చలో' పిలుపులో భాగంగా విద్యార్థులు, పోలీసుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల నేపథ్యంలో, కేంద్రం నుంచి రాతపూర్వక హామీ లభించడంతో ప్రముఖ సామాజిక వేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ తన 26 రోజుల నిరాహార దీక్షను విరమించారు.
"జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలిపిన వారిపై, జూలై 20న పార్లమెంట్ మార్చ్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై కేసులు పెట్టబోమని కేంద్రం రాతపూర్వక హామీ ఇచ్చింది" అని సోనమ్ వాంగ్చుక్ తెలిపారు.
నీట్ అక్రమాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వడంతోనే తాను దీక్ష విరమించినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే విద్యావ్యవస్థలో సమగ్ర సంస్కరణలు వచ్చే వరకు విద్యార్థుల పోరాటం ఆగేది లేదని తేల్చి చెప్పారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More