బెంగళూరు నిరసనలో ధ్రువ్ రాఠీ: ‘ప్రభుత్వాన్ని మార్చడానికి రాలేదు’
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను నిరసిస్తూ బెంగళూరు ఫ్రీడమ్ పార్క్లో జరిగిన ఆందోళనలో యూట్యూబర్ ధ్రువ్ రాఠీ, నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ పాల్గొన్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
"నేను ఇక్కడ ప్రభుత్వం మార్చడానికి రాలేదు" అని ప్రముఖ యూట్యూబర్ ధ్రువ్ రాఠీ స్పష్టం చేశారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (ఎస్ఐఆర్) విధానాన్ని నిరసిస్తూ, కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో బెంగళూరులోని ఫ్రీడమ్ పార్క్లో గురువారం భారీ ధర్నా జరిగింది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే నేతృత్వంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ధ్రువ్ రాఠీ, ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం వైఖరిపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
'వోట్ చోర్ గద్దీ ఛోడ్' నినాదాలు
ధర్నాలో ప్రసంగించిన ధ్రువ్ రాఠీ, ప్రస్తుత ఎన్నికల సంఘం నిర్వహణలో ఏమాత్రం పారదర్శకత, బాధ్యతారాహిత్యం కనిపించడం లేదని ఆరోపించారు. "మా పోరాటం ఏ ఒక్క ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడానికి కాదు, పౌరుల రాజ్యాంగ హక్కులను, ఓటింగ్ ప్రక్రియను కాపాడుకోవడానికే," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అనంతరం వేదికపై నుంచి ఆయన ‘వోట్ చోర్ గద్దీ ఛోడ్’ (ఓట్ల దొంగ.. పీఠం దిగు) అంటూ బిగ్గరగా నినాదాలు చేయగా, ఆందోళనకారులు ఆయనను అనుసరిస్తూ నినాదాలు చేశారు. అభిజీత్ దిప్కే ఈ వీడియోను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడంతో ఇది వైరల్గా మారింది.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై ప్రకాశ్ రాజ్ ఆగ్రహం
ఈ ఆందోళనలో భాగస్వామ్యమైన నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ, ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓటర్ల పేర్లను తొలగించడం పౌరుల ఆత్మగౌరవంపై జరుగుతున్న దాడిగా అభివర్ణించారు. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించడంలో విఫలమయ్యారని, తక్షణమే ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఒత్తిళ్లకు లొంగిపోతోందని విమర్శించారు.
కొనసాగుతున్న నిరసనల హోరు
ఈ సవరణ విధానం వల్ల అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగిపోతున్నాయని సీజేపీ, ఇతర పౌర సమాజ సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఫ్రీడమ్ పార్క్ వద్ద జరిగిన ఈ నిరసనకు యువత, డిజిటల్ క్రియేటర్లు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం, ఓటరు హక్కుల పునరుద్ధరణ కోసం తమ ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తామని నాయకులు ప్రకటించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More