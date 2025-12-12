డయాబెటిస్ ఇంజెక్షన్ ‘ఓజెంపిక్’ ఇక భారత్లోనూ: ప్రారంభ ధర ₹2,200
డానిష్ ఫార్మా సంస్థ నోవో నోర్డిస్క్ (Novo Nordisk) యొక్క అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన డయాబెటిస్ ఔషధం 'ఓజెంపిక్' (Ozempic) ఎట్టకేలకు భారతదేశంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి వారానికి ఒకసారి ఇచ్చే ఈ ఇంజెక్టబుల్ ఔషధం యొక్క అత్యల్ప డోసు (0.25 mg) ధర వారానికి ₹2,200గా నిర్ణయించారు.
డానిష్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ నోవో నోర్డిస్క్ (Novo Nordisk) ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన తమ డయాబెటిస్ ఔషధం 'ఓజెంపిక్' (Ozempic)ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఇంజెక్టబుల్ ఔషధం యొక్క అత్యల్ప డోసు (0.25 mg) ధరను వారానికి ₹2,200గా నిర్ణయించినట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది.
కంపెనీ ఈ ఇంజెక్టబుల్ డ్రగ్ను భారతదేశంలో 0.25 mg, 0.5 mg, మరియు 1 mg డోసుల్లో విక్రయించనుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ కోసం ఉపయోగించే ఓజెంపిక్ ఇంజెక్టబుల్ ఔషధాన్ని వైద్యుల పర్యవేక్షణలో వారానికి ఒకసారి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
భారత్లో ఓజెంపిక్ ధరలు
టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారి కోసం వారానికి ఒకసారి ఇచ్చే ఈ ఇంజెక్షన్ను 2017లో యూఎస్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FDA) ఆమోదించింది. అప్పటి నుండి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఔషధంగా మారింది. దీనికి ఆకలిని తగ్గించే గుణం ఉండటంతో, బరువు తగ్గడం కోసం కూడా వైద్యులు దీనిని 'ఆఫ్-లేబుల్'గా సూచించడం గమనార్హం.
రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, వివిధ డోసుల వారీగా ఓజెంపిక్ ధరల వివరాలు:
0.25 mg డోసు ధర వారానికి ₹2,200 నెలకు ₹8,800/-
0.5 mg డోసు ధర వారానికి ₹2,542.50, నెలకు ₹10,170/-
1 mg డోసు ధర వారానికి ₹2,793.75, నెలకు ₹11,175/-
ఓజెంపిక్ గురించి తెలుసుకోవలసిన విషయాలు
ఆమోదం: భారతదేశంలో సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (CDSCO) ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్న పెద్దలలో ఉపయోగించడానికి ఓజెంపిక్ (సెమాగ్లుటైడ్ - Semaglutide)ను ఆమోదించింది.
ఉపయోగం: యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎఫ్డీఏ ప్రకారం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్న పెద్దలలో గ్లైసెమిక్ నియంత్రణను మెరుగుపరచడానికి ఆహారం, వ్యాయామంతో పాటు ఓజెంపిక్ను తీసుకుంటారు.
గుండె జబ్బులు:గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న టైప్ 2 డయాబెటిస్ పెద్దలలో ప్రధాన కార్డియోవాస్కులర్ సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుందని కంపెనీ క్లెయిం చేసింది.
(పాఠకులకు గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఔషధాల వాడకం గురించి వైద్యుడిని లేదా ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.)
News/News/డయాబెటిస్ ఇంజెక్షన్ ‘ఓజెంపిక్’ ఇక భారత్లోనూ: ప్రారంభ ధర ₹2,200
News/News/డయాబెటిస్ ఇంజెక్షన్ ‘ఓజెంపిక్’ ఇక భారత్లోనూ: ప్రారంభ ధర ₹2,200