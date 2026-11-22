ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
పెర్నో రికార్డ్ను దాటేసిన డియాజియో.. దేశంలో నంబర్ 1 మద్యం సంస్థ
ఇంపీరియల్ బ్లూ వ్యాపార విక్రయంతో పెర్నో రికార్డ్ ఇండియా ఆదాయం 13.6 శాతం తగ్గి రూ.23,701.27 కోట్లకు పరిమితమైంది. దీంతో డియాజియో ఇండియా రూ.28,294 కోట్ల మొత్తం ఆదాయంతో దేశంలోనే అతిపెద్ద మద్యం కంపెనీగా అవతరించింది.
భారత మద్యం మార్కెట్లో అగ్రస్థానం చేతులు మారింది. ఫ్రెంచ్ మద్యం దిగ్గజం 'పెర్నో రికార్డ్ ఇండియా'ను వెనక్కి నెట్టి, బ్రిటిష్ బహుళజాతి సంస్థ 'డియాజియో ఇండియా' ఆదాయ పరంగా దేశంలోనే అతిపెద్ద ఆల్కహాలిక్ బేవరేజెస్ కంపెనీగా నిలిచింది. దేశీయ మద్యం తయారీ సంస్థ తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్కు తమ 'ఇంపీరియల్ బ్లూ' వ్యాపారాన్ని విక్రయించడంతో పెర్నో రికార్డ్ ఆదాయంలో తగ్గుదల కనిపించింది.
రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ (ఆర్ఓసీ) వద్ద దాఖలు చేసిన ఆర్థిక పత్రాల ప్రకారం, 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో (2025-26) పెర్నో రికార్డ్ ఇండియా కార్యకలాపాల ఆదాయం వార్షిక ప్రాతిపదికన 13.6 శాతం క్షీణించి రూ.23,701.27 కోట్లకు చేరింది. ఇతర ఆదాయంతో కలిపి కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 12.8 శాతం తగ్గి రూ.24,122.03 కోట్లుగా నమోదు చేసింది.
పెర్నో రికార్డ్ వెనుకంజ.. అగ్రస్థానానికి డియాజియో
ఆదాయం తగ్గడంతో పెర్నో రికార్డ్ దేశీయ మద్యం రంగంలో తన అగ్రస్థానాన్ని డియాజియో ఇండియాకు కోల్పోయింది. బ్రిటిష్ మద్యం దిగ్గజం డియాజియో పీఎల్సీలో భాగమైన డియాజియో ఇండియా, స్టాక్ మార్కెట్లో నమోదైన 'యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్' (యూఎస్ఎల్) ద్వారా దేశంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో డియాజియో ఇండియా కార్యకలాపాల ఆదాయం రూ.27,816 కోట్లు కాగా, ఏకీకృత మొత్తం ఆదాయం రూ.28,294 కోట్లకు చేరింది. వార్షిక ప్రాతిపదికన ఇది 4.38 శాతం వృద్ధి.
గత కొన్నేళ్లుగా సీగ్రమ్ పోర్ట్ఫోలియోతో పాటు పలు అంతర్జాతీయ మద్యం బ్రాండ్లను విక్రయిస్తూ పెర్నో రికార్డ్ దేశంలో అగ్రస్థానాన్ని నిలుపుకుంటూ వచ్చింది. తమ పోర్ట్ఫోలియోను ప్రీమియం స్థాయికి తీసుకెళ్లే వ్యూహంలో భాగంగా, 2021లో యూఎస్ఎల్ తన ప్రజాదరణ పొందిన సాధారణ విస్కీ బ్రాండ్లను 'ఇన్బ్రూ బెవరేజెస్'కు విక్రయించింది. ఆ పరిణామం తర్వాత పెర్నో రికార్డ్ మొదటి స్థానానికి ఎగబాకింది.
రెండు దిగ్గజాల ఉమ్మడి ఆదాయంలో తగ్గుదల
భారత్లో ఈ రెండు అంతర్జాతీయ మద్యం కంపెనీల ఉమ్మడి మొత్తం ఆదాయం 2025-26లో రూ.52,416.03 కోట్లుగా నిలిచింది. అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలోని రూ.55,275.6 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 5.17 శాతం తక్కువ.
దేశీయ మార్కెట్లో మరో కీలక సంస్థ, బీర్ల తయారీ దిగ్గజం 'యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్' (యూబీఎల్) ఆదాయం కూడా క్షీణించింది. డచ్ బీర్ దిగ్గజం హైనికెన్స్ నియంత్రణలో ఉన్న యూబీఎల్ ఏకీకృత మొత్తం ఆదాయం 2024-25లోని రూ.19,444.44 కోట్ల నుంచి దాదాపు 10 శాతం తగ్గి 2025-26లో రూ.17,508.66 కోట్లకు పరిమితమైంది.
మూడో అతిపెద్ద కంపెనీగా రాడికో ఖైతాన్
విదేశీ దిగ్గజాలకు భిన్నంగా దేశీయ మద్యం తయారీ సంస్థ 'రాడికో ఖైతాన్' బలమైన ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. 2025-26లో కంపెనీ ఏకీకృత మొత్తం ఆదాయం దాదాపు 22.7 శాతం ఎగబాకి రూ.20,976.4 కోట్లకు చేరుకుంది. అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ ఆదాయం రూ.17,098.5 కోట్లుగా ఉంది.
ఖైతాన్ కుటుంబం ప్రమోట్ చేస్తున్న ఈ సంస్థకు మ్యాజిక్ మూమెంట్స్ వోడ్కా, 8పీఎం విస్కీ, రాంపూర్ ఇండియన్ సింగిల్ మాల్ట్, జైసల్మేర్ ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ జిన్, రాయల్ రణతంబోర్ విస్కీ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లు ఉన్నాయి. తాజా ఆర్థిక ప్రదర్శనతో ఆదాయ పరంగా దేశంలో మూడో అతిపెద్ద ఆల్కహాలిక్ బేవరేజెస్ కంపెనీగా రాడికో ఖైతాన్ అవతరించింది.
ప్రీమియం మద్యం వైపు మళ్లుతున్న మార్కెట్
భారత మద్యం మార్కెట్లో వినియోగదారులు ఖరీదైన, ప్రీమియం బ్రాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్న తరుణంలో ప్రధాన కంపెనీల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఆదాయ వృద్ధిని, లాభాలను పెంచుకునేందుకు మద్యం సంస్థలు తమ ప్రీమియం, లగ్జరీ ఉత్పత్తుల శ్రేణిని విస్తరిస్తున్నాయి.
పరిమాణం పరంగా పెర్నో రికార్డ్కు ప్రపంచంలోనే భారత్ అతిపెద్ద మార్కెట్గా కొనసాగుతోంది. భవిష్యత్ వృద్ధికి కూడా అత్యంత కీలకమైన మార్కెట్లలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. అబ్సల్యూట్, జేమ్సన్, షివాస్ రీగల్, బ్యాలంటైన్స్, ది గ్లెన్లివెట్ వంటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లను కలిగి ఉన్న ఈ సంస్థ, తన భారత వ్యాపారాన్ని స్టాక్ మార్కెట్లో నమోదు చేసేందుకు (ఐపీఓ) సన్నాహక పనులను కొనసాగిస్తోంది.
పెర్నో రికార్డ్ లాభాలు, వ్యయాల వివరాలు
ఇంపీరియల్ బ్లూ విక్రయం ద్వారా వచ్చిన రూ.3,223.49 కోట్ల అసాధారణ లాభాల దన్నుతో 2025-26లో పెర్నో రికార్డ్ కొనసాగుతున్న కార్యకలాపాల నికర లాభం రెట్టింపునకు పైగా పెరిగింది. అంతకుముందు ఏడాది రూ.1,734.59 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి రూ.4,551.60 కోట్లకు చేరింది. అసాధారణ అంశాలు, పన్నులకు ముందు లాభం 5.68 శాతం పెరిగి రూ.2,342.24 కోట్ల నుంచి రూ.2,475.29 కోట్లకు చేరుకుంది.
ప్రకటనలు, ప్రచార కార్యక్రమాలపై పెర్నో రికార్డ్ వ్యయం 2024-25లోని రూ.864.16 కోట్ల నుంచి 12.44 శాతం పెరిగి 2025-26లో రూ.971.69 కోట్లకు చేరింది. పన్ను వ్యయం 88.8 శాతం పెరిగి రూ.607.65 కోట్ల నుంచి రూ.1,147.18 కోట్లకు ఎగబాకింది. అయితే, కంపెనీ మొత్తం వ్యయాలు 14.51 శాతం తగ్గి రూ.21,646.74 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి.
ఫ్రెంచ్ మద్యం తయారీ సంస్థ అనుబంధ విభాగమైన 'పెర్నో రికార్డ్ సౌత్ ఏషియా'కు పెర్నో రికార్డ్ ఇండియా పూర్తి స్థాయి అనుబంధ సంస్థగా పనిచేస్తోంది. అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లతో పాటు సీగ్రమ్ విభాగంలో బ్లెండర్స్ ప్రైడ్, 100 పైపర్స్, లాంగిట్యూడ్ 77, కొత్త బ్రాండ్ 'ఎక్స్క్లమేషన్'లను ఈ సంస్థ విక్రయిస్తోంది.