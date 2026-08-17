'దిమాగీ నక్సల్స్' వ్యాఖ్యల కలకలం: నెట్టింట 'దిమాగీ నక్సల్ పార్టీ' హల్చల్
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన 'దిమాగీ నక్సల్స్' వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర రాజకీయ దుమారాన్ని రేపాయి. ఈ వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వెలిసిన 'దిమాగీ నక్సల్ పార్టీ'కి రాత్రికి రాత్రే లక్షలాది మంది నెటిజన్లు మద్దతు పలకడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన 'దిమాగీ నక్సల్స్' (మేధో నక్సలైట్లు) వ్యాఖ్యలు దేశ రాజకీయాల్లో కొత్త వివాదానికి తెరలేపాయి. ప్రధాని ఉపయోగించిన ఈ పదాన్ని సవాలు చేస్తూ, నిరసన రూపంలో సోషల్ మీడియాలో పుట్టుకొచ్చిన 'దిమాగీ నక్సల్ పార్టీ' (DNJP) ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికలపై నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. రాత్రికి రాత్రే లక్షలాది మంది నెటిజన్లు ఈ ఖాతాను అనుసరిస్తూ తమ మద్దతు తెలుపుతున్నారు.
రాత్రికి రాత్రే పెరిగిన ఆదరణ
ఇన్స్టాగ్రామ్లో 'దిమాగీ నక్సల్ పార్టీ' పేరిట ప్రారంభమైన ఖాతాకు కేవలం 24 గంటల్లోనే 1,81,000 మందికి పైగా ఫాలోవర్లు చేరారు. ఇక ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా 'దిమాగీ నక్సల్ జనతా పార్టీ' పేరుతో ఉన్న ఖాతాకు 7,000 మందికి పైగా ఫాలోవర్లు వచ్చారు.
ఈ పార్టీ తమ ప్రొఫైల్ బయోలో "ఆలోచించు | పరిశోధించు | నిరోధించు" (Think | Research | Resist) అనే నినాదాన్ని పొందుపరిచింది. ఈ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు "ఒక మేధావి భారతీయుడు" (A Dimagi Indian) అని, సహ వ్యవస్థాపకుడు "56 అంగుళాల వ్యక్తి" (56 Inch ka) అని చమత్కారంగా పేర్కొన్నారు. అయితే, తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాపై సైబర్ దాడులు జరుగుతున్నాయని, తమ గొంతును నొక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని సోమవారం సదరు పార్టీ ఎక్స్ వేదికగా ఆరోపించింది.
భగత్ సింగ్ సిద్ధాంతమే మా మార్గం
తమ సిద్ధాంతం విప్లవ వీరుడు భగత్ సింగ్ ఆలోచనల ఆధారంగా సాగుతుందని ఈ పార్టీ ప్రతినిధులు ప్రకటించారు.
“మేము భగత్ సింగ్ అనుచరులం... మా ఖాతాలను సస్పెండ్ చేయడానికి లేదా మమ్మల్ని దేశద్రోహులుగా ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, అది భగత్ సింగ్ను అవమానించడమే అవుతుంది” అని తమ సోషల్ మీడియా పోస్టులో స్పష్టం చేశారు.
అసలు వివాదం ఎలా మొదలైంది?
ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట వేదికగా నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగిస్తూ 'దిమాగీ నక్సల్స్' వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయుధాలు పట్టిన నక్సలైట్లను ప్రభుత్వం మట్టుబెట్టినా, ఆ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించే కొందరు 'దిమాగీ నక్సల్స్' ఇంకా వ్యవస్థలో ఉంటూ యువతను భ్రమల్లోకి నెడుతున్నారని ప్రధాని హెచ్చరించారు. అటువంటి వారిని గుర్తించి సమాజం నుంచి వేరు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
"వామపక్ష తీవ్రవాదం (లేదా నక్సల్) లక్షలాది మంది యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేసింది. అనేక దశాబ్దాలుగా నక్సల్ హింస దేశంలోని పెద్ద భాగాన్ని తుపాకీ గుప్పిట్లో ఉంచుకుంది" అని ప్రధాని ఆగస్టు 15 నాటి ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.
విపక్షాల తీవ్ర ఆందోళన
ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డాయి. కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరాం రమేష్ ఈ వ్యాఖ్యలను ప్రధాని నైరాశ్యానికి నిదర్శనంగా అభివర్ణించారు.
“తొలుత తన వ్యతిరేకులను 'అర్బన్ నక్సల్స్' అని పిలిచిన ప్రధాని, ఇప్పుడు 'దిమాగీ నక్సల్స్' అని సంబోధిస్తున్నారు. ఇది ఆయన నైరాశ్యానికి నిదర్శనం” అని జైరాం రమేష్ ఎక్స్ వేదికగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ జాతీయ నాయకుడు పి. చిదంబరం స్పందిస్తూ, “నేను దిమాగీ నక్సల్గా ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాను” అని పేర్కొన్నారు.
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ కూడా ప్రధాని వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు. “ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినంత మాత్రాన చదువుకున్న యువతపై 'నక్సలైట్లు' అని ముద్ర వేయడం తీవ్ర అహంకారానికి, సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం” అని సౌరవ్ దాస్ ఆరోపించారు.
కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వివరణ
ఈ వివాదంపై కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ ప్రధాని మాటలను సమర్థించారు. ప్రధాని మోదీ ప్రతిపక్ష నాయకులను ఉద్దేశించి ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆయన వివరించారు.
“మావోయిస్టులకు మద్దతు ఇస్తూ భారత రాజ్యాంగాన్ని తిరస్కరించేవారు, వేర్పాటువాదులకు మద్దతుగా నిలుస్తూ ఆర్టికల్ 370ని సమర్థించేవారు, ఈశాన్య భారత ప్రాంతాన్ని దేశం నుంచి వేరు చేయాలని చూసేవారినే ప్రధాని మోదీ 'దిమాగీ నక్సల్స్' అని సంబోధించారు” అని కిరణ్ రిజిజు స్పష్టం చేశారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా ఉద్భవించిన ఈ 'దిమాగీ నక్సల్ పార్టీ' ఇప్పుడు దేశంలో రాజకీయ, భావజాల చర్చలను మరింత వేడెక్కించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More