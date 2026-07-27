Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పోలీసుల అదుపులో నిరసనకారులు.. కేంద్రానికి 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' హెచ్చరిక

    దేశవ్యాప్త ఆందోళనలను విరమించిన కొద్ది రోజులకే విద్యార్థులు, నిరసనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంపై 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. నిరసనకారులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోమని ఇచ్చిన హామీని తక్షణమే నెరవేర్చాలని కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్‌లను కోరింది.

    Published on: Jul 27, 2026, 12:38:37 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అనంతరం తమ దేశవ్యాప్త ఆందోళనలను విరమించిన 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేసింది. నిరసన విరమణ సమయంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను తక్షణమే నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో నిరసనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడం, అరెస్టులు చేయడంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

    బిజెపి, ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసుల వేధింపులు కొనసాగుతున్నాయని సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ ఆరోపించారు. (PTI)
    బిజెపి, ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసుల వేధింపులు కొనసాగుతున్నాయని సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ ఆరోపించారు. (PTI)

    హామీలు విస్మరిస్తే ఊరుకోం: సీజేపీ

    ఆందోళనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులు, పౌరులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయబోమని, ఎలాంటి కక్షసాధింపు చర్యలు ఉండవని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిందని సీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సౌరభ్ దాస్ వెల్లడించారు. బిజెపి, ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసుల వేధింపులు కొనసాగుతున్నాయని ఆరోపించారు.

    "ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాల్లో నిరసనకారులపై ఎలాంటి శిక్షార్హమైన చర్యలు తీసుకోరనే ఆశ్వాసన లభించిన తర్వాతే మేము ఆందోళన విరమించాం. అయితే అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న నివేదికలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి" అని సౌరభ్ దాస్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

    జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్‌లకు విజ్ఞప్తి

    అరెస్టయిన వారిని తక్షణమే విడుదల చేయాలని, ఇప్పటివరకు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని సీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని కోరింది.

    "కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రత్యేకించి జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్‌లు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలి. అదుపులోకి తీసుకున్న నిరసనకారులను విడుదల చేసి, ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను రద్దు చేయాలని సంబంధిత శాఖలను ఆదేశించాలి" అని సౌరభ్ దాస్ ఎక్స్ (X) వేదికగా స్పష్టం చేశారు.

    జూలై 25న ముగిసిన నిరసనలు.. సీజేపీ ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే

    నీట్ పేపర్ లీక్, సీబీఎస్‌ఈ మూల్యాంకన అక్రమాలపై జూలై 25 శనివారం రోజున సీజేపీ తమ 36 రోజుల సుదీర్ఘ ఆందోళనను విరమించింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన డిమాండ్లను అంగీకరించడంతో నిరసనలు ముగిసాయి.

    సీజేపీ ముందుకు తెచ్చిన ప్రధాన డిమాండ్లు:

    1. నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు గరిష్ట పరిహారం అందించడం.
    2. కేంద్రంతో పాటు ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాల్లో నిరసనకారులపై నమోదైన అన్ని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను ఉపసంహరించుకోవడం, భవిష్యత్తులో ఎవరిపైనా చర్యలు తీసుకోకపోవడం.
    3. పరీక్షల సంస్కరణలపై సీజేపీ రూపొందించిన 5 సూత్రాల ఛార్టర్‌ను ప్రభుత్వం పరిశీలించి, తదుపరి చర్చలు జరపడం.

    ఈ షరతులకు ప్రభుత్వం అంగీకరించిన నేపథ్యంలోనే ఆందోళనలు ముగిసినప్పటికీ, పోలీసులు తిరిగి అరెస్టులు ప్రారంభించడంతో సీజేపీ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/పోలీసుల అదుపులో నిరసనకారులు.. కేంద్రానికి 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' హెచ్చరిక
    Home/News/పోలీసుల అదుపులో నిరసనకారులు.. కేంద్రానికి 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' హెచ్చరిక
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes