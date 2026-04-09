వినోద దిగ్గజం డిస్నీలో ఉద్యోగాల కోత: 1,000 మందికి ఉద్వాసన
అంతర్జాతీయ వినోద రంగ దిగ్గజం డిస్నీ (Disney) మరోసారి భారీ లేఆఫ్స్కు సిద్ధమైంది. కొత్త సీఈవోగా జోష్ డి’అమరో బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్ది రోజులకే, కంపెనీలోని 1,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు నివేదికలు వెలువడటం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ప్రధానంగా మార్కెటింగ్ విభాగంపై ఈ ప్రభావం పడనుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ అలరించే డిస్నీ సంస్థలో ఇప్పుడు ఆందోళన నెలకొంది. ఈ ఏడాది మార్చిలో డిస్నీ పగ్గాలను కొత్త సీఈవోగా జోష్ డి’అమరో చేపట్టారు. ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించిన మొదటి ప్రధాన నిర్ణయమే ఉద్యోగాల కోత కావడం గమనార్హం. వాస్తవానికి ఈ లేఆఫ్స్ ప్రణాళికలు ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టకముందే మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. వ్యయ నియంత్రణలో భాగంగా రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే దాదాపు వెయ్యి మంది సిబ్బందిని ఇంటికి పంపేందుకు యాజమాన్యం రంగం సిద్ధం చేసింది.
ఎవరిపై ఈ ప్రభావం? ‘ప్రాజెక్ట్ ఇమాజిన్’ అంటే ఏమిటి?
వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ తాజా లేఆఫ్స్ వల్ల డిస్నీలోని మొత్తం సిబ్బందిలో ఒక శాతం కంటే తక్కువ మందిపై ప్రభావం పడనుంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి డిస్నీలో సుమారు 2.31 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. తాజాగా తొలగించనున్న వారిలో అత్యధికులు మార్కెటింగ్ విభాగానికి చెందిన వారేనని సమాచారం.
కంపెనీ తన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి, వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయం పెంచడానికి ‘ప్రాజెక్ట్ ఇమాజిన్’ (Project Imagine) అనే పేరుతో ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికను అమలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎక్స్పీరియన్స్, స్పోర్ట్స్ విభాగాల మార్కెటింగ్ను ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చారు. దీనికి అసద్ అయాజ్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ విలీన ప్రక్రియ కారణంగానే అదనంగా ఉన్న పోస్టులను తొలగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
టీవీ రంగానికి కష్టకాలం.. డిజిటల్పైనే ఆశలు
డిస్నీ ఎందుకు ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటోంది? దీనికి ప్రధాన కారణం సాంప్రదాయ టెలివిజన్ (Linear TV) ఆదాయం పడిపోవడమే. ఒకప్పుడు టీవీ ఛానళ్ల ద్వారా వచ్చే లాభాలు ఇప్పుడు భారీగా తగ్గాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వంటి ఓటీటీల పోటీని తట్టుకోవడానికి డిస్నీ తన డిజిటల్ వ్యాపారాలపై పెట్టుబడులు పెంచాలని చూస్తోంది. అక్కడ వచ్చే లాభాలను పెంచుకోవడానికి ఇలాంటి పొదుపు చర్యలు తప్పనిసరని భావిస్తోంది.
గత చరిత్రను పరిశీలిస్తే, 2022లో బాబ్ ఐగర్ తిరిగి వచ్చినప్పటి నుంచి డిస్నీ దాదాపు 8,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగించింది. ముఖ్యంగా ఎంటర్టైన్మెంట్, ఈఎస్పీఎన్ (ESPN) విభాగాల్లో కోతలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే, డిస్నీ థీమ్ పార్కులు, క్రూయిజ్ లైన్ల ఆదాయం మాత్రం నిలకడగా ఉండటం విశేషం.
ఒకవైపు కోతలు.. మరోవైపు చేరికలు
ఒకవైపు 1,000 మందిని తొలగిస్తున్నా, మరోవైపు ఫ్రాన్స్లోని డిస్నీల్యాండ్ పారిస్ విస్తరణ కోసం మరో 1,000 మంది కొత్త సిబ్బందిని తీసుకుంటామని డిస్నీ ప్రకటించడం గమనార్హం. అంటే, సంస్థ తనకు లాభసాటిగా లేని విభాగాల నుంచి సిబ్బందిని తగ్గించుకుంటూ, వృద్ధికి అవకాశం ఉన్న రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతోందని స్పష్టమవుతోంది. భారత మార్కెట్లో డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ (Disney+ Hotstar) కూడా తన వ్యూహాలను మారుస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఇక్కడి ఉద్యోగులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో వేచి చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. డిస్నీలో లేఆఫ్స్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి?
సాంప్రదాయ టీవీ రంగం నుంచి వచ్చే ఆదాయం తగ్గడం, డిజిటల్ వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడుల కోసం నిధులు సమకూర్చుకోవడంలో భాగంగా డిస్నీ ఈ వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టింది.
2. ‘ప్రాజెక్ట్ ఇమాజిన్’ అంటే ఏమిటి?
డిస్నీలోని వివిధ విభాగాల (వినోదం, క్రీడలు, అనుభవాలు) మార్కెటింగ్ కార్యకలాపాలను ఏకీకృతం చేసి, ఖర్చులను తగ్గించేందుకు రూపొందించిన ప్రణాళికే ‘ప్రాజెక్ట్ ఇమాజిన్’.
3. డిస్నీ కొత్త సీఈవో ఎవరు?
జోష్ డి’అమరో (Josh D’Amaro) మార్చి 2026లో డిస్నీ కొత్త చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
4. ఈ లేఆఫ్స్ వల్ల భారతీయ ఉద్యోగులపై ప్రభావం ఉంటుందా?
ప్రస్తుతానికి ఈ కోతలు గ్లోబల్ మార్కెటింగ్ విభాగంపైనే ఉంటాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. భారత్లోని డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ సిబ్బందిపై దీని ప్రభావం గురించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More