ఎప్స్టైన్ ఫైల్స్ ప్రకంపనలు: చిన్నపిల్లలను వేటాడుతున్న వీడియోలు బహిర్గతం
అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసిన ఎప్స్టైన్ ఫైల్స్ ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి. చిన్న పిల్లలను ఎప్స్టైన్ వెంటాడుతున్న వీడియోలు బయటపడగా, బాధితుల గోప్యత విషయంలో దర్యాప్తు సంస్థల వైఫల్యంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
లైంగిక నేరస్తుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టైన్కు సంబంధించిన చీకటి సామ్రాజ్యం గురించి అమెరికా న్యాయశాఖ (DOJ) విడుదల చేసిన తాజా పత్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. జనవరి 30న విడుదల చేసిన సుమారు 30 లక్షల పేజీల డాక్యుమెంట్లు, 2000 కంటే ఎక్కువ వీడియోలలో ఎప్స్టైన్ పైశాచికత్వానికి సంబంధించిన మరెన్నో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
కిచెన్లో చిన్నపిల్లలతో..
తాజాగా బయటకు వచ్చిన వీడియోలలో ఒకటి అత్యంత కలచివేసేలా ఉంది. ఎప్స్టైన్ తన నివాసంలోని కిచెన్లో చిన్నపిల్లలుగా కనిపిస్తున్న బాలికలను వెంటాడుతున్నట్టు ఆ వీడియోలో ఉంది. ఈ వీడియోలో బాలికల ముఖాలను కనిపించకుండా ‘రెడాక్ట్’ (దాచడం) చేసినప్పటికీ, ఆ దృశ్యాలు అతనిలోని పైశాచికత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
మరో వీడియోలో ఒక బాలికతో ఎప్స్టైన్ డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నాడు. ఆ బాలిక వయస్సు ఎంత అనేది అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఆమె మైనర్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. “సొంత కిచెన్లో చిన్నపిల్లలను వెంటాడటం అనేది వింత కాదు.. అది ఒక క్రూరమైన నేర ప్రవృత్తి” అని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
విఫలమైన గోప్యత.. బాధితుల ఆవేదన
బాధితుల పేర్లు, వారి వివరాలు బయటకు రాకుండా చూడటం దర్యాప్తు సంస్థల బాధ్యత. అయితే, తాజా విడుదల చేసిన ఫైల్స్లో సాఫ్ట్వేర్ వైఫల్యం వల్ల లేదా అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల బాధితుల వివరాలు బట్టబయలయ్యాయని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వీడియోలో ముఖాలను దాచేందుకు వాడిన టెక్నాలజీ సరిగ్గా పనిచేయలేదని, కొన్ని చోట్ల ఆ రెడాక్షన్ తొలగిపోయి బాధితుల ముఖాలు మసకగా కనిపిస్తున్నాయని బాధితుల తరపు న్యాయవాది బ్రాడ్ ఎడ్వర్డ్స్ పేర్కొన్నారు.
దీనిపై ఎప్స్టైన్ బాధితులు ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేస్తూ తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు:
“ఈ ఫైల్స్ విడుదల పారదర్శకత పేరుతో జరుగుతున్నప్పటికీ, నిజానికి ఇది మమ్మల్ని మళ్లీ ప్రమాదంలోకి నెట్టడమే. మాపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడిన మృగాళ్లను రక్షిస్తూ, మా పేర్లను, వివరాలను సమాజం ముందు బహిర్గతం చేయడం అన్యాయం.”
డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచే ఈ వివరాలను బహిర్గతం చేసే సమయంలో బాధితుల భద్రత గురించి మాట్లాడినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో జరిగిన పొరపాట్లు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. బాధితులను రక్షించాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ వైఫల్యంపై కూడా అమెరికా ప్రజల్లో అసహనం వ్యక్తమవుతోంది.