దీపావళి 2026: ముహూరత్ ట్రేడింగ్లో కొనేందుకు యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ సిఫారసు చేసిన 9 షేర్లు
ఈ దీపావళి (సంవత్ 2083) వేళ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులకు ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ 9 నాణ్యమైన షేర్లను సిఫార్సు చేసింది. గరిష్ఠంగా 20 శాతం వరకు రాబడినిచ్చే అవకాశం ఉన్న ఈ షేర్ల పూర్తి వివరాలు, టార్గెట్ ధరలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.
దీపావళి పండుగ వేళ స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు శుభవార్త. సంపద సృష్టికి అత్యంత పవిత్రంగా భావించే 'సంవత్ 2083' ముహూరత్ ట్రేడింగ్ కోసం ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్' ప్రత్యేక నివేదికను విడుదల చేసింది. నాణ్యమైన వ్యాపార నమూనా, ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్లు కలిగిన 9 ప్రముఖ షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చని సిఫార్సు చేసింది. రాబోయే ఏడాది కాలంలో (దీపావళి 2026 నుంచి దీపావళి 2027 వరకు) ఈ షేర్లు దాదాపు 20 శాతం వరకు లాభాలను ఇచ్చే అవకాశముందని పేర్కొంది.
మరోవైపు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, ఐటీ రంగ షేర్లలో విక్రయాల ఒత్తిడి కారణంగా దేశీయ సూచీలు మంగళవారం నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ప్రారంభ ట్రేడింగ్లో 281.95 పాయింట్లు క్షీణించి 73,316.21 వద్ద, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 63.15 పాయింట్లు పడిపోయి 22,694.60 వద్ద కొనసాగాయి.
మార్కెట్ అవుట్లుక్: విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు?
"సంవత్ 2083లో మార్కెట్ రాబడులు అనేది సరైన విలువ కలిగిన వ్యాపారాలను ఎంచుకోవడం, కంపెనీల త్రైమాసిక ఫలితాలను నిశితంగా పరిశీలించడంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. గాల్లో తేలియాడే ఊహాజనిత షేర్లలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టకుండా జాగ్రత్త పడాలి" అని యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ తన 'యాక్సిస్ దివాలి ముహూరత్ పిక్స్: సంవత్ 2083' నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ద్రవ్యోల్బణం, ముడిచమురు ధరల హెచ్చుతగ్గులు, కేంద్ర బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులు (ఎఫ్పీఐ), దేశీయ కంపెనీల పనితీరు రాబోయే ఏడాది కాలంలో మార్కెట్ గమనాన్ని నిర్దేశిస్తాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎనర్జీ ధరలు అధికంగా ఉండటం, వర్షపాతం తగ్గడం వంటి అంశాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వస్తువుల వినియోగంపై, కంపెనీల లాభాలపై ప్రభావం చూపవచ్చని నివేదిక తెలిపింది.
యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ సిఫార్సు చేసిన 9 టాప్ షేర్లు
దీపావళి వేళ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ సూచించిన 9 స్టాక్స్, వాటి లక్ష్య (టార్గెట్) ధరల వివరాలు ఇవే:
డీసీబీ బ్యాంక్ (DCB Bank): టార్గెట్ ధర ₹240. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే 20% వరకు పెరిగే అవకాశముంది.
ఎలకాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ (Elecon Engineering Company): టార్గెట్ ధర ₹500. ఈ షేరులో 20% వృద్ధి నమోదయ్యే వీలుంది.
నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ (Nephrocare Health Services): టార్గెట్ ధర ₹710. దీర్ఘకాలంలో 19% వరకు లాభాలు అందించవచ్చు.
కోఫోర్జ్ (Coforge): టార్గెట్ ధర ₹2,245. ఐటీ రంగంలోని ఈ షేరు 18% వరకు లాభాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
అశోక్ లేలాండ్ (Ashok Leyland): టార్గెట్ ధర ₹170. వాహన తయారీ రంగం నుంచి ఈ షేరు 17% వృద్ధిని నమోదు చేయవచ్చని అంచనా.
ఇండియన్ హోటల్స్ కంపెనీ (Indian Hotels Company): టార్గెట్ ధర ₹900. పర్యాటక రంగ పురోగతి నేపథ్యంలో 15% రాబడి ఆశించవచ్చు.
ఎటర్నల్ (Eternal): టార్గెట్ ధర ₹365. ఈ షేరులో 15% వృద్ధి పొందే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ (Hindalco Industries): టార్గెట్ ధర ₹1,000. మెటల్ రంగానికి చెందిన ఈ షేరు 15% రాబడి ఇవ్వవచ్చు.
ఏపీఎల్ అపోలో ట్యూబ్స్ (APL Apollo Tubes): టార్గెట్ ధర ₹2,340. ఈ కంపెనీ బలంగా వృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో 15% పెరుగుదల నమోదవుతుందని అంచనా.
మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రాథమికంగా బలంగా ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకోవడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో మంచి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం పాఠకుల అవగాహన, సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ అందించిన సిఫార్సులు, అభిప్రాయాలు సంబంధిత బ్రోకరేజ్ సంస్థకు (యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్) చెందినవి మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ నష్టభయాలకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More