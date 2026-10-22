బ్లింకిట్ జోరు.. 'ఎటర్నల్' రాబడి 78% జంప్: లాభంలో మాత్రం షాక్
ఎటర్నల్ సంస్థ క్యూ2 ఫలితాల్లో రెవెన్యూ 78 శాతం పెరిగి రూ.24,138 కోట్లకు చేరింది. బ్లింకిట్ వ్యాపారం భారీగా పుంజుకున్నప్పటికీ, విస్తరణ వ్యయాలు పెరగడంతో నికర లాభం అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. సంస్థ సరికొత్తగా 'dark.ai' అనే ఏఐ అసిస్టెంట్ను కూడా ప్రకటించింది.
ఎటర్నల్ (Zomato మాతృసంస్థ) త్రైమాసిక ఫలితాల ప్రకటనతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసిక (Q2FY27) ఆర్ధిక ఫలితాలను వెల్లడించిన సంస్థ, తన అద్భుతమైన రాబడితో ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, నికర లాభం విషయంలో విశ్లేషకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. ఇదే సమయంలో వినియోగదారుల గోప్యతకు ప్రాధాన్యమిచ్చే 'dark.ai' అనే ఏఐ అసిస్టెంట్ను ప్రారంభించబోతున్నట్లు ప్రకటించి మార్కెట్ వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్తో, స్వంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్పై పనిచేసే ఈ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ భవిష్యత్తులో కంపెనీకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో వేచి చూడాలని జెఫరీస్ ఇండియా నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు.
కీలక ఆదాయం ఒకే.. లాభంలోనే నిరాశ
ఎటర్నల్ ఆర్థిక ఫలితాలను పరిశీలిస్తే, కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం నిరుటితో పోలిస్తే ఏకంగా 78 శాతం పెరిగి రూ. 24,138 కోట్లకు చేరింది. అయితే నికర లాభం మాత్రం రూ.125 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది దాదాపు రెట్టింపు అయినప్పటికీ, విశ్లేషకులు భావించిన రూ.250 కోట్ల నుంచి రూ.300 కోట్ల అంచనాలను అందుకోవడంలో విఫలమైంది. బ్లింకిట్ వేగవంతమైన విస్తరణ వల్ల తరుగుదల (Depreciation) వ్యయం పెరగడం, అధిక పన్ను రేట్లు లాభాలపై ప్రభావం చూపాయి.
దూసుకుపోతున్న బ్లింకిట్.. వ్యాపార విస్తరణ వేగవంతం
కంపెనీ మొత్తం రాబడిలో దాదాపు 80 శాతం వాటా క్విక్ కామర్స్ విభాగమైన 'బ్లింకిట్' నుంచే వస్తుండటం గమనార్హం. బ్లింకిట్ ఆదాయం ఏటా 94 శాతం వృద్ధితో రూ.19,152 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది నష్టాల్లో ఉన్న అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా (Adjusted Ebitda) ఈసారి రూ.184 కోట్ల లాభంలోకి వచ్చింది. మార్జిన్లు వరుసగా ఆరో త్రైమాసికంలోనూ మెరుగుపడ్డాయి.
చిన్న నగరాల్లోనూ బ్లింకిట్ సేవలకు విశేష ఆదరణ లభిస్తోందని, నిత్యం వెయ్యి ఆర్డర్లతో మెట్రో నగరాలకు సమానంగా పుంజుకుంటున్నాయని యాజమాన్యం ధీమా వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మార్చి 2027 నాటికి డార్క్ స్టోర్ల లక్ష్యాన్ని గతంలో అనుకున్న 3,000 నుంచి 3,500కు పెంచారు. గత త్రైమాసికంలోనే కొత్తగా 308 స్టోర్లను ప్రారంభించడంతో ప్రస్తుతం మొత్తం స్టోర్ల సంఖ్య 2,751కి చేరింది. మార్చి 2028 నాటికి 5,000 స్టోర్లను అందుబాటులోకి తేవడమే కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
జొమాటో, ఇతర విభాగాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
ఫుడ్ డెలివరీ వ్యాపారమైన జొమాటో నికర ఆర్డర్ల విలువ (NOV) 21.5 శాతం పెరిగి రూ.11,445 కోట్లకు చేరింది. రాబోయే రెండు ఏళ్లలో ఈ విభాగంలో కనీసం 20 శాతం వృద్ధి సాధించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. మరోవైపు బీ2బీ విభాగం 'హైపర్ప్యూర్' రాబడి 13 శాతం పెరిగి రూ.1,154 కోట్లకు చేరింది. ఈవెంట్లు, టికెటింగ్ విభాగమైన 'డిస్ట్రిక్ట్' రాబడి 61 శాతం పెరిగి రూ.304 కోట్లకు చేరినప్పటికీ, ఇంకా నష్టాల్లోనే కొనసాగుతోంది.
భవిష్యత్తుపై విశ్లేషకుల అంచనాలు
ఒకవైపు తీవ్రమైన పోటీ, మరోవైపు నిరంతర పెట్టుబడులు కంపెనీ మార్జిన్లపై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశం ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. "బిజినెస్ మొమెంటమ్ బాగున్నప్పటికీ, తీవ్రమైన పోటీ మధ్య చేస్తున్న అగ్రెసివ్ విస్తరణ, కొత్త ప్రాజెక్టుల్లో వస్తున్న నష్టాలు ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన అంశాలు" అని డోలత్ క్యాపిటల్ వ్యాఖ్యానించింది. ప్రస్తుతం ఎటర్నల్ షేర్లు అధిక వాల్యుయేషన్లో ట్రేడ్ అవుతున్నందున, రాబోయే రోజుల్లో చేసే కొత్త పెట్టుబడులు అనుకున్నంత ఫలితాలు ఇవ్వకపోతే వ్యతిరేక ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More