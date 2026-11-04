సంవత్ 2083 దీపావళి స్టాక్స్: నువామా రికమండ్ చేసిన 5 షేర్లు ఇవే
సంవత్ 2083 ప్రారంభం వేళ భారత స్టాక్ మార్కెట్లో రికవరీకి అవకాశాలు మెరుగవుతున్నాయని నువామా వెల్త్ వెల్లడించింది. ఈ దీపావళికి 5 కీలక షేర్లను ఎంచుకోవచ్చని సాంకేతిక విశ్లేషణ ద్వారా స్పష్టం చేసింది.
సంవత్ 2082లో కన్సాలిడేషన్, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాల ఒత్తిడిని తట్టుకున్న భారత స్టాక్ మార్కెట్.. కొత్త సంవత్సరం సంవత్ 2083లోకి సరికొత్త ఆశలతో అడుగుపెడుతోంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య అనిశ్చితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య గత ఏడాది మార్కెట్ తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో రికవరీకి బలమైన అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నువామా వెల్త్ (Nuvama Wealth) విశ్లేషించింది. ఈ దీపావళి శుభసమయంలో ఇన్వెస్టర్లు పరిశీలించదగిన 5 కీలక షేర్లను తమ ‘దివాలి పిక్స్ 2026’ నివేదికలో వెల్లడించింది.
ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్లు.. నువామా బుల్లిష్ వ్యూహం
ప్రస్తుతం భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లలో రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తి ఇన్వెస్టర్లకు అనుకూలంగా మారుతోందని నువామా టెక్నికల్ డెస్క్ పేర్కొంది. నిఫ్టీ 50 ట్రైలింగ్ ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ (పీఈ) నిష్పత్తి 19 రెట్లుగా ఉండి, 2022 తర్వాత అతితక్కువ స్థాయి వద్ద ఊగిసలాడుతోంది. చారిత్రకంగా 19-20 పీఈ శ్రేణి వద్ద కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించిన దాఖలాలు ఉండటంతో, సుదీర్ఘకాల ఇన్వెస్టర్లకు ఇది సరైన సమయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (ఎఫ్ఐఐలు) సైతం తమ షార్ట్ పొజిషన్లను తగ్గించుకుంటుండటం మార్కెట్ కోలుకునేందుకు దోహదపడే అంశం.
నువామా సూచించిన 5 దీపావళి షేర్లు ఇవే
1. అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ (Adani Energy Solutions):
మూడేళ్ల సుదీర్ఘ కన్సాలిడేషన్ దశను దాటుకుని 2026 ఏప్రిల్లో బ్రేక్ అవుట్ సాధించిన అదానీ ఎనర్జీ షేరు, ప్రస్తుతం 50 శాతం ఫిబొనాకీ స్థాయికి రీట్రెస్ అవుతోంది. వీక్లీ చార్ట్లో 50-వారాల మూవింగ్ యావరేజ్ పాజిటివ్ క్రాస్ఓవర్ కనిపిస్తుండటం వల్ల ఈ షేరులో టర్నరౌండ్ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. "బ్రేక్ అవుట్ జోన్ను మళ్లీ రీటెస్ట్ చేయడం ఇన్వెస్టర్లకు మెరుగైన రిస్క్-రివార్డ్ అవకాశాన్ని అందిస్తుంది" అని నువామా పేర్కొంది.
2. కోఫోర్జ్ (Coforge):
ఐటీ రంగానికి చెందిన కోఫోర్జ్ షేరు అద్భుతమైన సాంకేతిక బలాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. 200-వారాల మూవింగ్ యావరేజ్ వద్ద నుంచి బలమైన పుంజుకుని, ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ వీక్లీ, మంత్లీ క్లోజింగ్ ధరలను నమోదు చేసింది. జూలైలో విస్తృత మార్కెట్లు క్షీణించినప్పటికీ, ఈ షేరు నిలకడగా రాణించింది. "మున్ముందు ఐటీ రంగానికి ఈ షేరు నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఉంది" అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ అభిప్రాయపడింది.
3. కేడీడీఎల్ (KDDL):
30 నెలల సైమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ కన్సాలిడేషన్ నుంచి బయటపడి కేడీడీఎల్ షేరు బుల్లిష్ ట్రెండ్లోకి ప్రవేశించింది. 200-వారాల మూవింగ్ యావరేజ్ మద్దతుతో ర్యాలీ తీసిన అనంతరం, గత రెసిస్టెన్స్ స్థాయినే సపోర్ట్గా మార్చుకుని మళ్లీ బ్రేక్ అవుట్ రీటెస్ట్ చేస్తోంది. చార్ట్లో 'పోల్-అండ్-ఫ్లాగ్' ప్యాటర్న్ ఏర్పడటంతో రాబోయే రోజుల్లో మరో విడత భారీ ర్యాలీ ఉండవచ్చని సాంకేతిక విశ్లేషణ స్పష్టం చేస్తోంది.
4. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB):
పీఎన్బీ షేరు 15 ఏళ్ల డౌన్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రెండ్లైన్ను బ్రేక్ చేసే దిశగా సాగుతోంది. మంత్లీ చార్ట్లో కంప్రెస్డ్ సైమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మేషన్ కనిపిస్తోంది. వీక్లీ చార్ట్లో 50 శాతం ఫిబొనాకీ రీట్రేస్మెంట్ తర్వాత కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపించడం సానుకూల పరిణామం. "స్థిరమైన హయ్యర్-లోస్ ప్యాటర్న్ కొనుగోలుదారుల ఆసక్తి పెరుగుతోందనడానికి సంకేతం" అని నువామా వెల్లడించింది. ఈ బ్రేక్ అవుట్ ఊపందుకుంటే సుదీర్ఘకాల ట్రెండ్ రివర్సల్ సాధ్యమవుతుంది.
5. జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ (Zydus Lifesciences):
ఫార్మా రంగంలో జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. గత 15-18 నెలలుగా హయ్యర్-లోస్ నమోదు చేస్తూ, సెప్టెంబరులో రికార్డు స్థాయి క్వార్టర్లీ క్లోజింగ్ సాధించింది. ఐదు నెలల కన్సాలిడేషన్ రేంజ్ నుంచి బ్రేక్ అవుట్ కావడంతో పాటు నిఫ్టీ ఫార్మా సూచీ కంటే మెరుగైన బలాన్ని కనబరుస్తుండటంతో సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి మళ్లీ పెరుగుతోంది.
మార్కెట్ ర్యాలీకి ఊతమిచ్చే ఇతర అంశాలు
కేవలం ఈ 5 షేర్లే కాకుండా, సంవత్ 2083లో భారత మార్కెట్ పుంజుకోవడానికి పలు గ్లోబల్ అంశాలు కలిసివస్తాయని నువామా అంచనా వేసింది. భారత్-అమెరికా మధ్య సాధ్యమయ్యే వాణిజ్య ఒప్పందం, ఇరాన్ సంబంధిత భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, ఖరీదైన ఏఐ షేర్ల నుంచి సాధారణ ఈక్విటీలకు నిధుల మళ్లింపు వంటివి కీలక ఉత్ప్రేరకాలుగా మారనున్నాయి. బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల ధరల క్షీణత వల్ల లిక్విడిటీ తిరిగి స్టాక్ మార్కెట్లకు మళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కాలానుగుణంగా విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు దాదాపు లక్ష షార్ట్ కాంట్రాక్టులను కవర్ చేయడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో స్వల్ప సానుకూల వార్త వచ్చినా మార్కెట్ వేగంగా రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం బ్రోకరేజ్ సంస్థ నివేదిక ఆధారంగా మాత్రమే ప్రచురితమైంది. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More