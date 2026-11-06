దివాళీ స్టాక్ పిక్స్: సంవత్ 2083లో భారీ లాభాలిచ్చే 4 లార్జ్ క్యాప్ షేర్లు
దీపావళి ముహూరత్ ట్రేడింగ్తో ప్రారంభమయ్యే నూతన 'సంవత్ 2083'లో పెట్టుబడులకు అనువైన 4 బలమైన లార్జ్ క్యాప్ షేర్లను ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ పీఎల్ క్యాపిటల్ సిఫార్సు చేసింది. ఆయా కంపెనీల టార్గెట్ ధరలు, వృద్ధి అంచనాల సమగ్ర విశ్లేషణ.
గత సంవత్ సంవత్సరంలో భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లను తీవ్ర ఒడుదుడుకులకు గురిచేసింది. గత ఆరు నెలల కాలంలో నిఫ్టీ-50 సూచీ కీలకమైన 22,300 పాయింట్ల సపోర్ట్ స్థాయిని రెండుసార్లు పరీక్షించింది. కాగా, నవంబర్ 8న జరగబోయే దీపావళి ప్రత్యేక ముహూర్త్ ట్రేడింగ్తో 'సంవత్ 2083' నూతన శకం ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మదుపరులకు నాణ్యమైన రాబడులను అందించే 4 ప్రముఖ లార్జ్ క్యాప్ షేర్లను విశ్లేషిస్తూ ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'పీఎల్ క్యాపిటల్' (PL Capital) తన ప్రత్యేక నివేదికను విడుదల చేసింది.
బ్యాంకింగ్, డిఫెన్స్, కన్జ్యూమర్ గూడ్స్, ఎన్బీఎఫ్సీ రంగాలకు చెందిన ఈ నాలుగు కంపెనీల ఆదాయ వృద్ధి నిలకడగా ఉందని, రాబోయే రోజుల్లో ఇన్వెస్టర్లకు ఇవి ఉత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తాయని బ్రోకరేజ్ స్పష్టం చేసింది.
భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL): డిఫెన్స్ రంగంలో తిరుగులేని శక్తి
రేటింగ్: BUY (కొనుగోలు చేయవచ్చు)
టార్గెట్ ధర: ₹490
రక్షణ రంగానికి చెందిన ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (బెల్) పీఎల్ క్యాపిటల్ టాప్ పిక్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. నవంబర్ 6, శుక్రవారం నాటికి బీఎస్ఈలో ఈ కంపెనీ షేరు ధర 0.16 శాతం లాభపడి ₹395.50 వద్ద ముగిసింది. కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 2,89,101.75 కోట్లుగా ఉంది.
కంపెనీ వద్ద ఉన్న బలమైన ఆర్డర్ బుక్ రాబోయే కాలంలో పక్కా ఆదాయానికి హామీ ఇస్తోంది. "క్యూఆర్ఎస్ఏఎమ్ (QRSAM) క్షిపణి ప్రాజెక్ట్ ఆర్డర్లు త్వరలోనే కంపెనీకి దక్కనున్నాయి. దశాబ్దకాలంగా ఈ వ్యవస్థల అభివృద్ధిలో ఉన్న అనుభవం బెల్కు ఎంతగానో కలిసిరానుంది" అని పీఎల్ క్యాపిటల్ పేర్కొంది. ఈ షేరుకు రూ. 490 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది.
బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్: కన్జ్యూమర్ రంగంలో తిరుగులేని నాయకత్వం
రేటింగ్: BUY
టార్గెట్ ధర: ₹4,980
ప్రముఖ ఎఫ్ఎంసీజీ సంస్థ బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ షేరు బీఎస్ఈలో రూ. 4,790 వద్ద ముగిసింది. కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 1,15,375.91 కోట్లుగా ఉంది. గత రెండు వారాల్లో ఈ షేరు 5.33 శాతం లాభపడగా, గడిచిన ఏడాది కాలంలో 20.28 శాతం దిద్దుబాటుకు లోనై ఆకర్షణీయమైన ధరలో లభిస్తోంది.
బిస్కెట్లు, బేకరీ ఉత్పత్తుల విభాగంలో బ్రిటానియా మార్కెట్ లీడర్గా కొనసాగుతోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీకి చెందిన 'సిగ్నేచర్ బ్రాండ్లు' ఇతర విభాగాల కంటే 3 రెట్లు వేగంగా వృద్ధి చెందాయి. నూతన ఉత్పత్తులను నిరంతరం మార్కెట్లోకి తెస్తుండటం, నెట్వర్క్ విస్తరణతో లాభదాయకత మరింత పెరగనుందని నివేదిక అంచనా వేసింది. ఈ స్టాక్కు రూ. 4,980 టార్గెట్ నిర్దేశించారు.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్: బ్యాంకింగ్ రంగంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన
రేటింగ్: BUY
టార్గెట్ ధర: ₹1,900
ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో అత్యుత్తమ ఆర్థిక ప్రతిభ కనబరుస్తున్న ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ పీఎల్ క్యాపిటల్ జాబితాలో ప్రముఖంగా నిలిచింది. శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు 4.65 శాతం లాభపడి ₹1,569 వద్ద ముగిసింది. బ్యాంక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 11,26,722.63 కోట్లకు చేరింది. ఈ షేరు ఏడాది కాలంలో 18.83 శాతం, మూడేళ్ల కాలంలో ఏకంగా 65.99 శాతం రాబడిని అందించింది.
కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంతో బలంగా ఉందని, కాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో (CET-1) 16 శాతంతో సురక్షితంగా ఉందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII), ఫీజుల రూపంలో వచ్చే ఆదాయం స్థిరంగా పెరుగుతుండటంతో ఈ బ్యాంక్ షేరు రూ. 1,900 స్థాయికి చేరుకుంటుందని బ్రోకరేజ్ అంచనా వేసింది.
శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్: భారీ వృద్ధి అవకాశాలు
రేటింగ్: BUY
టార్గెట్ ధర: ₹1,200
నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (ఎన్బీఎఫ్సీ) అయిన శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ షేరు శుక్రవారం ₹960 వద్ద ముగిసింది. దీని మార్కెట్ విలువ రూ. 2,25,896.33 కోట్లుగా ఉంది. ఈ షేరు గత రెండు వారాల్లో 10.73 శాతం, ఏడాదిలో 21 శాతం, గడిచిన రెండేళ్ల కాలంలో 50.78 శాతం మేర నిలకడైన రాబడులను ఇచ్చింది.
కంపెనీ నిర్వహిస్తున్న ఆస్తుల (AUM) పరిమాణం వేగంగా పెరుగుతోంది. "వాహన ఫైనాన్సింగ్కు ఉన్న నిలకడైన డిమాండ్, నాన్-వెహికల్ రుణ పోర్ట్ఫోలియో విస్తరణ వల్ల 2026-29 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య కంపెనీ ఏయూఎమ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) 18 శాతంగా నమోదు కావచ్చు" అని పీఎల్ క్యాపిటల్ పేర్కొంది. ఈ షేరుకు రూ. 1,200 టార్గెట్ ధరను సిఫార్సు చేసింది.
ఈ నాలుగు కంపెనీలు తమ సొంత రంగాల్లో నాయకత్వ స్థానంలో ఉండటంతో పాటు బలమైన ప్రాథమిక అంశాలు (Fundamentals) కలిగి ఉన్నందున, సంపత్ 2083లో మదుపరులకు సురక్షితమైన, ఆకర్షణీయమైన రాబడులను అందిస్తాయని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
Britannia Industries share price target
Britannia Industries share price closed 4790 per share on BSE with a market capitalisation of ₹1,15,375.91 crore on Friday, November 6. The stock has delivered 5.33% return in two weeks, but has declined 20.28% in one year.
Britannia Industries continues to remain a high-conviction pick, underpinned by leadership in biscuits and bakery, sustained growth in signature brands, which grew 3x faster than the rest of the portfolio in FY26, improving scalability and profitability, and a robust innovation pipeline, as per PL Capital report. The brokerage gave a target price of ₹4,980 per share.
ICICI Bank share price target
Earnings quality has helped ICICI Bank to retain its top position among best performing private sector companies. Its balance sheet profile remained strong with CET-1 adequate at 16%, resilient margins and strong NII/fee income, highlighted PL Capital in its report. PL Capital gave a target price of ₹1,900 per share.
The stock closed 4.65% higher at ₹1569 per share on BSE with a market capitalisation of ₹11,26,722.63 crore. The stock has delivered 18.83% return in one year and 65.99% return in three years.
Shriram Finance share price target
Shriram Finance share price closed 0.40% higher at ₹960 per share on BSE with an Mcap of ₹2,25,896.33 crore on Friday. The stock has delivered 10.73% return in two weeks, 21% return in one year, and around 50.78% return in two years.
The NBFC has a long-term growth opportunity for investors supported by structurally higher asset under management (AUM) growth. “We expect AUM CAGR of ~18% over FY26-29E, supported by healthy vehicle financing demand and expansion of the non-VF portfolio,” read PL Capital report. The brokerage gave a buy rating with a target price of ₹1,200 for the NBFC stock.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More