దివాళీ వేళ స్థిరంగా పసిడి ధరలు: హైదరాబాద్ సహా నగరాల్లో రేట్లు ఇవే
దీపావళి పండగ రోజున దేశవ్యాప్తంగా బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు ప్రశాంతంగా సాగుతున్నాయి. 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాములకు ₹1,43,570 వద్ద నిలకడగా ఉండగా, కేజీ వెండి రూ.2,05,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్, ఢిల్లీ సహా ప్రముఖ నగరాల ధరల వివరాలు ఇవే.
దీపావళి పర్వదినం వేళ పసిడి ప్రాంగణాలు కొనుగోలుదారులతో కలకలలాడుతున్నాయి. శ్రీమహాలక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించే ఈ శుభదినాన బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయడాన్ని భారతీయ కుటుంబాలు అదృష్టంగా, సమృద్ధికి చిహ్నంగా భావిస్తాయి. పండగ రోజైన నవంబర్ 8న దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు దాదాపు స్థిరమైన స్థాయిల్లోనే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
దేశంలో 24 క్యారెట్ల ప్యూర్ గోల్డ్ 10 గ్రాముల సగటు ధర ప్రస్తుతం ₹1,43,570 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,31,600 పలికింది. అలాగే 18 క్యారెట్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు ₹1,07,680 వద్ద నమోదైంది.
ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు.. ఏ నగరంలో ఎంత?
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధరలు మిగిలిన ప్రధాన నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,43,600 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర ₹1,31,750 వద్ద ఉంది. ఇక 18 క్యారెట్ల పసిడి ధర ₹1,07,830గా నమోదైంది.
హైదరాబాద్: భాగ్యనగరంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ₹1,43,570 వద్ద కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,31,600 వద్ద ఉండగా, 18 క్యారెట్ల ధర ₹1,07,680 వద్ద నిలిచింది.
ముంబై: వాణిజ్య రాజధాని ముంబైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ₹1,43,570 కాగా, 22 క్యారెట్లు ₹1,31,600, 18 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,07,680 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
బెంగళూరు: బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం 10 గ్రాములు ₹1,43,570, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,31,600 వద్ద లభిస్తోంది. 18 క్యారెట్ల ధర ₹1,07,680 వద్ద ఉనికిలో ఉంది.
చెన్నై: చెన్నై నగరంలోనూ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,43,570 పలికింది. 22 క్యారెట్ల ధర ₹1,31,600 కాగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,07,680 వద్ద కొనసాగుతోంది.
రూ.2.05 లక్షల వద్ద వెండి స్థిరం
పసిడితో పాటు వెండి ధరలు కూడా పండగ రోజున నగరాల్లో ఏకరూపంలో ఉన్నాయి. ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,05,000 వద్ద లభిస్తోంది. గ్రాము వెండి ధర రూ.205 కాగా, 10 గ్రాముల వెండి రూ.2,050కి అందుబాటులో ఉంది.
కొనుగోలుదారులు ఇవి గమనించాలి
"మేకింగ్ చార్జీలు, తరుగు, స్థానిక పన్నులతో పాటు ఆయా జ్యువెలరీ దుకాణాల విధానాలను బట్టి వినియోగదారులు చెల్లించే ఆభరణాల తుది ధర మారవచ్చు" అని మార్కెట్ రంగానికి చెందిన నిపుణులు తెలిపారు. కాబట్టి కొనుగోలుదారులు దుకాణానికి వెళ్లేముందు తమ ప్రాంతంలోని స్థానిక జ్యువెలర్స్ వద్ద తాజా రేట్లను సరిచూసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More