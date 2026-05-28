    'ట్రబుల్ షూటర్' నుంచి ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్.. నేపథ్యం ఇదీ

    కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మే 28, 2026 ఒక ముఖ్య ఘట్టం. సిద్ధరామయ్య రాజీనామాతో, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అత్యంత నమ్మకస్తుడు, వ్యూహకర్త అయిన డీకే శివకుమార్ (DKS) ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించడానికి సిద్ధమయ్యారు. 2023లో కుదిరిన 'రొటేషనల్ పవర్ షేరింగ్' ఒప్పందం ప్రకారం ఈ అధికార మార్పిడి జరుగుతోంది.

    Published on: May 28, 2026 5:54 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కర్ణాటక ప్రజలకు డీకే శివకుమార్ సుపరిచితుడు. కనకపుర సమీపంలోని దొడ్డాలహళ్లి గ్రామంలో 1962లో జన్మించిన శివకుమార్, సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు.

    డీకే శివకుమార్‌ను ఆలింగనం చేసుకుంటున్న సిద్దరామయ్య (@INCKarnataka)
    రాజకీయ అరంగేట్రం: 1980లలో విద్యార్థి రాజకీయాల ద్వారా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 1989లో సాతనూరు నుంచి మొదటిసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు.

    సామాజిక నేపథ్యం: కర్ణాటకలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఒక్కలిగ (Vokkaliga) సామాజిక వర్గానికి చెందిన బలమైన నాయకుడు.

    విద్యార్హత: పొలిటికల్ సైన్స్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

    'ట్రబుల్ షూటర్', 'మాస్టర్ స్ట్రాటజిస్ట్'

    కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడల్లా ఆదుకునే 'క్రైసిస్ మేనేజర్' గా శివకుమార్ గుర్తింపు పొందారు. కేవలం కర్ణాటకలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పార్టీకి ఆయన కీలకంగా మారారు.

    "భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కూలిపోతున్న కూటమిని కాపాడుకోవాలన్నా, తిరుగుబాటును అణచివేయాలన్నా లేదా ఓడిపోయే రాష్ట్రంలో గెలుపు గుర్రం ఎక్కాలన్నా.. పార్టీ చూసే ఏకైక పేరు: డీకే శివకుమార్ అని రషీద్ కిద్వాయ్ ఒక పుస్తకంలో రాశారు.

    కీలక విజయాలు:

    2001: మహారాష్ట్రలోని విలాస్‌రావ్ దేశ్‌ముఖ్ ప్రభుత్వం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలను బెంగళూరులో సురక్షితంగా ఉంచారు.

    2017: గుజరాత్ రాజ్యసభ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను తన రిసార్ట్‌లో రక్షించి, అహ్మద్ పటేల్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

    2018: కర్ణాటకలో జెడి(ఎస్)-కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో ప్రధాన సూత్రధారి.

    కనకపుర బండ (The Rock of Kanakapura)

    శివకుమార్‌కు రాజకీయాల్లో 'కనకపుర బండ' అనే పేరు ఉంది. ఎన్నో ఆరోపణలు, దాడులు, చివరికి జైలు శిక్ష అనుభవించినప్పటికీ, ఆయన మరింత బలంగా వెనక్కి వచ్చారు.

    అంశంవివరాలు
    నిర్వహించిన పదవులుహోం గార్డ్స్, అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్, ఎనర్జీ, వాటర్ రిసోర్సెస్ మంత్రి.
    పార్టీ పదవి2020లో కేపీసీసీ (KPCC) అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు.
    ఆస్తుల విలువదాదాపు 1,413.78 కోట్లు (2023 ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం).
    చట్టపరమైన సవాళ్లు2019లో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఈడీ (ED) అరెస్టు.

    డీకే ముందున్న సవాళ్లు

    ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత డీకే శివకుమార్ ముందు కొన్ని కీలక సవాళ్లు ఉన్నాయి:

    సమతుల్యత: మంత్రివర్గంలో సిద్ధరామయ్య వర్గానికి, తన మద్దతుదారులకు మధ్య సమతుల్యత పాటించడం.

    ఉప ముఖ్యమంత్రులు: కొత్త ప్రభుత్వంలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు డిప్యూటీ సీఎంలు ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

    గ్యారెంటీ పథకాలు: సిద్ధరామయ్య హయాంలో ప్రారంభించిన ఐదు ఉచిత గ్యారెంటీ పథకాలను నిధుల కొరత లేకుండా సమర్థవంతంగా కొనసాగించడం.

    దశాబ్దాల నిరీక్షణ తర్వాత, తన వ్యూహాలతో పార్టీని గెలిపించిన 'కింగ్‌మేకర్' ఇప్పుడు స్వయంగా 'కింగ్' గా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు. కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఇదొక కొత్త అధ్యాయం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

