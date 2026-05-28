    గవర్నర్‌కు రాజీనామా సమర్పించిన కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య

    కర్ణాటక రాజకీయాల్లో గత కొన్ని నెలలుగా సాగుతున్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గురువారం మధ్యాహ్నం తన పదవికి రాజీనామా సమర్పించారు. 2023లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సరిగ్గా మూడేళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఆయన, పార్టీ హైకమాండ్ ఆదేశాల మేరకు పక్కకు తప్పుకున్నారు.

    Published on: May 28, 2026 3:47 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ ప్రస్తుతం నగరంలో అందుబాటులో లేకపోవడంతో, సిద్ధరామయ్య తన రాజీనామా లేఖను గవర్నర్ ప్రత్యేక కార్యదర్శికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఆయన వెంటే ఉన్నారు. గవర్నర్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే ఈ రాజీనామా అధికారికంగా ఆమోదం పొందనుంది.

    గవర్నర్‌ సెక్రటరీకి రాజీనామా సమర్పించిన కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య (Lok Bhavan)
    "హైకమాండ్ ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు రాజీనామా చేస్తానని నేను మొదటి నుంచీ చెబుతూనే ఉన్నాను. రాజ్యాంగబద్ధంగా నా రాజీనామాను సమర్పించాను. తదుపరి ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టడం కూడా రాజ్యాంగ ప్రక్రియలో భాగమే."

    — సిద్ధరామయ్య, నిష్క్రమిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

    రాజ్యాంగమే నా ధర్మం: సిద్ధరామయ్య భావోద్వేగం

    రాజీనామా అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన సిద్ధరామయ్య పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    అవకాశం: కర్ణాటకకు రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా, రెండుసార్లు ప్రతిపక్ష నేతగా పనిచేసే అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

    కృతజ్ఞతలు: సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గేల మద్దతును గుర్తు చేసుకున్నారు. 2006లో కాంగ్రెస్‌లో చేరిన నాటి నుండి పార్టీ కార్యకర్తలు చూపిన ప్రేమ మరువలేనిదని పేర్కొన్నారు.

    వ్యూహం: నేడు సాయంత్రం ఢిల్లీ వెళ్లి రాహుల్ గాంధీతో భేటీ కానున్నట్లు సమాచారం. తన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై అక్కడ క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    విపక్షాలపై విమర్శల వర్షం

    తన రాజీనామా సమయంలోనే సిద్ధరామయ్య విపక్షాలపై, ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తమ ప్రభుత్వం హామీలను నెరవేర్చలేదని, ఖజానా ఖాళీ అవుతుందని ప్రధాని సహా విపక్షాలు అబద్ధపు ప్రచారాలు చేశాయని మండిపడ్డారు. తాము ఆ విమర్శలన్నీ తప్పని నిరూపించామని, గ్యారెంటీ పథకాలను విజయవంతంగా అమలు చేశామని స్పష్టం చేశారు.

    ముందున్నది డీకే శివకుమార్ శకం?

    ఉదయం సిద్ధరామయ్య నివాసంలో జరిగిన అల్పాహార విందులో సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్న ఫోటోలు బయటకు రావడంతోనే అధికార మార్పిడి ఖాయమని అందరికీ అర్థమైంది. 2023 ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కుదిరిన 'పవర్ షేరింగ్' ఒప్పందం ప్రకారమే ఇప్పుడు డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సిద్ధరామయ్య రాజీనామాను గవర్నర్ ఇంకా ఆమోదించలేదా?

    గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ ప్రస్తుతం క్యాంప్‌లో (నగరంలో లేరు) ఉన్నందున, రాజీనామా లేఖను సెక్రటరీకి అందజేశారు. గవర్నర్ తిరిగి రాగానే దీనిని అధికారికంగా ఆమోదిస్తారు.

    2. సిద్ధరామయ్య ఎన్నిసార్లు కర్ణాటక సీఎంగా పనిచేశారు?

    ఆయన మొత్తం రెండు పర్యాయాలు సీఎంగా పనిచేశారు. మొదటిసారి 2013-2018 వరకు, రెండోసారి 2023 మే నుండి 2026 మే వరకు బాధ్యతలు నిర్వహించారు.

    3. కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు?

    అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ పేరు దాదాపు ఖరారైనట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    4. సిద్ధరామయ్య తదుపరి అడుగు ఏమిటి?

    ఆయన నేడు ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీని కలవనున్నారు. ఆయనను రాజ్యసభకు పంపే అవకాశం ఉందని లేదా పార్టీలో జాతీయ స్థాయి బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/గవర్నర్‌కు రాజీనామా సమర్పించిన కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య
