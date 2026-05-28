    మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సిద్ధరామయ్య రాజీనామా.. డీకేకు మార్గం సుగమం

    కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఎట్టకేలకు ఉత్కంఠ వీడింది. ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. నేడు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆయన గవర్నర్‌ను కలిసి తన రాజీనామా లేఖను సమర్పించనున్నట్లు సమాచారం. తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు మార్గం సుగమమైంది.

    Updated on: May 28, 2026 11:31 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గురువారం ఉదయం బెంగళూరులోని తన అధికారిక నివాసంలో సిద్ధరామయ్య ఒక కీలక భేటీని నిర్వహించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, సీనియర్ మంత్రివర్గ సహచరులతో అల్పాహార విందు (Breakfast Meeting) లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి, తన నిర్ణయాన్ని వారితో పంచుకున్నారు. ఈ సమావేశం ముగిసిన వెంటనే, ఆయన గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ అపాయింట్‌మెంట్ కోరడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది.

    మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సిద్ధరామయ్య రాజీనామా.. డీకేకు మార్గం సుగమం (Naveen Sharma)
    కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అశోక్ కె. పట్టన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "ముఖ్యమంత్రి నేడు మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత రాజీనామా చేయనున్నారు. తదుపరి సీఎంగా డీకే శివకుమార్ బాధ్యతలు చేపట్టడం 100 శాతం ఖాయం" అని స్పష్టం చేశారు. మరో సీనియర్ నేత ఆర్.వి. దేశ్‌పాండే కూడా సిద్ధరామయ్య రాజీనామా నిర్ణయాన్ని ధృవీకరించారు.

    అధికార మార్పిడి వెనుక ఉన్న అసలు కారణం

    2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘనవిజయం సాధించిన తర్వాత, సిద్ధరామయ్య మరియు డీకే శివకుమార్ మధ్య 'పవర్ షేరింగ్' (అధికార పంపిణీ) ఒప్పందం కుదిరిందనే ప్రచారం అప్పట్లోనే జరిగింది. సిద్ధరామయ్య ఐదేళ్ల పదవీకాలంలో సగం కాలం (రెండున్నరేళ్లు) సీఎంగా ఉంటారని, ఆ తర్వాత డీకేకు అవకాశం ఇస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ ఒప్పందం ప్రకారమే సిద్ధరామయ్య గౌరవప్రదంగా పక్కకు తప్పుకుంటున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    ఈ వారంలో సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ ఇద్దరూ ఢిల్లీకి వెళ్లి పార్టీ అధిష్టానం (మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ) తో సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు. ఆ సమయంలోనే నాయకత్వ మార్పుపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు వెలువడినట్లు తెలుస్తోంది.

    డీకే శివకుమార్ వర్గంలో జోరుగా సంబరాలు

    సిద్ధరామయ్య రాజీనామా ఖాయమనే వార్తలు వెలువడటంతో బెంగళూరులోని డీకే శివకుమార్ నివాసం వద్ద సందడి నెలకొంది. ఆయన మద్దతుదారులు అప్పుడే బాణసంచా కాల్చి, స్వీట్లు పంచుకుంటూ 'తదుపరి సీఎం డీకే' అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. రామనగర జిల్లాలో కూడా శివకుమార్ అనుచరులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. 2023 ఎన్నికల విజయంలో ట్రబుల్ షూటర్‌గా పేరొందిన డీకే పాత్ర అత్యంత కీలకం కావడంతో, ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కడం సముచితమని కార్యకర్తలు పేర్కొంటున్నారు.

    కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆచితూచి

    అయితే, ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారికంగా ఈ మార్పుపై ప్రకటన చేయలేదు. "ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు, శాసనసభాపక్ష సమావేశం పిలిచిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తాం" అని రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్-ఛార్జ్ రణదీప్ సుర్జేవాలా పేర్కొన్నారు. కానీ, ఎమ్మెల్యేల నుంచి వస్తున్న సంకేతాలు మాత్రం మార్పు తథ్యమని సూచిస్తున్నాయి.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సిద్ధరామయ్య రాజీనామా.. డీకేకు మార్గం సుగమం
