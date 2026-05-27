    రేపు సిద్ధరామయ్య నివాసంలో డీకే అల్పాహార విందు.. ‘అధికార మార్పిడి’కి సంకేతాలా?

    కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య తన పదవి నుంచి తప్పుకోనున్నారనే వార్తలకు కొన్ని సంకేతాలు మద్దతు పలుకుతున్నాయి. ఈ ఉత్కంఠ భరిత పరిణామాల మధ్య, రేపు (మే 28, గురువారం) ఉదయం బెంగళూరులోని సీఎం అధికారిక నివాసం ‘కావేరి’లో ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌కు సిద్ధరామయ్య అల్పాహార విందు ఇవ్వనున్నారు. 

    Published on: May 27, 2026 8:41 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బెంగళూరు: కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌లో నెలకొన్న నాయకత్వ సందిగ్ధత క్లైమాక్స్‌కు చేరుకుంది. గత కొన్ని నెలలుగా సాగుతున్న 'అధికార పోరు' (Power Struggle) లో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య తన పదవి నుంచి తప్పుకోనున్నారనే వార్తలకు పలు పరిణామాలు మద్దతు పలుకుతున్నాయి.. ఈ ఉత్కంఠ భరిత పరిణామాల మధ్య, రేపు (మే 28, గురువారం) ఉదయం బెంగళూరులోని సీఎం అధికారిక నివాసం ‘కావేరి’లో ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌కు సిద్ధరామయ్య అల్పాహార విందు ఇవ్వనున్నారు. ఈ భేటీ కర్ణాటక రాజకీయాల్లో అధికార మార్పిడికి అధికారిక ముహూర్తంగా భావిస్తున్నారు.

    సిద్దరామయ్య, డీకేలతో కలిసి కాంగ్రెస్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ మీడియా సమావేశం (PTI)
    ఢిల్లీ వేదికగా హైడ్రామా.. రాజీనామాకే మొగ్గు?

    మంగళవారం ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానంతో జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చలు రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేలా ఉన్నాయి. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీలతో జరిగిన విడివిడి భేటీల్లో.. సిద్ధరామయ్యకు గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు పలికేందుకు హైకమాండ్ సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ఆయనకు రాజ్యసభ సీటు ప్రతిపాదించినప్పటికీ, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కొనసాగేందుకు సిద్ధరామయ్య మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తోంది.

    విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. బుధవారం రాత్రి ఢిల్లీ నుంచి బెంగళూరు చేరుకోనున్న డీకే శివకుమార్, నేరుగా రేపు ఉదయం ముఖ్యమంత్రితో భేటీ కానున్నారు. ఈ సమావేశం ముగిసిన వెంటనే సిద్ధరామయ్య తన రాజీనామా నిర్ణయాన్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

    2023 ఒప్పందం.. డీకే పట్టు

    2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్య కుదిరిన ‘రెండున్నరేళ్ల ఫార్ములా’ లేదా అధికార భాగస్వామ్య ఒప్పందాన్ని అమలు చేయాలని డీకే వర్గం మొదటి నుంచీ పట్టుబడుతోంది. కర్ణాటక పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పార్టీని గెలిపించిన తనకు ముఖ్యమంత్రి పీఠం దక్కాల్సిందేనని శివకుమార్ హైకమాండ్ వద్ద తన వాదనను బలంగా వినిపించారు. తాజా పరిణామాలు ఆయనకు సానుకూలంగా మారినట్లు కనిపిస్తోంది.

    హైకమాండ్ ‘బుజ్జగింపు’ మంత్రం

    బహిరంగంగా నాయకత్వ మార్పు అంశాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు ఖండిస్తున్నప్పటికీ, అంతర్గతంగా మాత్రం తీవ్రస్థాయిలో కసరత్తు జరుగుతోంది. "ప్రస్తుతానికి మా చర్చలన్నీ రాజ్యసభ, శాసనమండలి ఎన్నికల వ్యూహాల చుట్టూనే సాగాయి. మీడియాలో వస్తున్నవన్నీ ఊహాగానాలే" అని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నప్పటికీ, సిద్ధరామయ్య తన అనుచర మంత్రులతో జరిపిన డిన్నర్ మీటింగ్‌లో పదవి నుంచి తప్పుకుంటానని సంకేతాలివ్వడం గమనార్హం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సిద్ధరామయ్య రాజీనామా ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంది?

    రాజకీయ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, మే 28న డీకే శివకుమార్‌తో జరిగే అల్పాహార భేటీ తర్వాత సిద్ధరామయ్య తన రాజీనామాను సమర్పించే అవకాశం ఉంది.

    2. డీకే శివకుమార్ తదుపరి సీఎం కావడం ఖాయమేనా?

    అవును, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ వద్ద ఉన్న ఏకైక ప్రత్యామ్నాయం డీకే శివకుమార్. పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా, ట్రబుల్ షూటర్‌గా ఆయనకున్న ఇమేజ్ ఆయనకు కలిసొచ్చే అంశం.

    3. సిద్ధరామయ్యకు హైకమాండ్ ఇచ్చిన ఆఫర్ ఏంటి?

    ఆయనను గౌరవప్రదంగా జాతీయ రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలని భావించిన హైకమాండ్, రాజ్యసభ సభ్యత్వంతో పాటు ఏఐసీసీలో కీలక పదవిని ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/రేపు సిద్ధరామయ్య నివాసంలో డీకే అల్పాహార విందు.. ‘అధికార మార్పిడి’కి సంకేతాలా?
