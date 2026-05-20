దేశం ఆర్థికంగా చితికిపోతుంటే.. మోదీ ఇటలీలో చాక్లెట్లు పంచుతున్నారు: రాహుల్ గాంధీ
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటలీ పర్యటనలో ఆ దేశ ప్రధాని జార్జియా మెలోనికి ‘మెలోడీ’ చాక్లెట్లు బహుకరించడంపై ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దేశం తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే, ప్రధాని విదేశాల్లో ‘రీల్స్’ చేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఇటలీ ప్రధాని మెలోని మధ్య జరిగిన ‘మెలోడీ’ (Melodi) ముచ్చట ఇప్పుడు దేశీయ రాజకీయాల్లో వేడిని పెంచింది. బుధవారం తన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గమైన రాయ్బరేలీలో జరిగిన ‘బహుజన్ స్వాభిమాన్ సభ’లో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ, ప్రధాని వైఖరిపై ధ్వజమెత్తారు. దేశంలో సామాన్యుడు ధరల భారంతో విలవిల్లాడుతుంటే, ప్రధాని మాత్రం విదేశాల్లో చాక్లెట్లు పంపిణీ చేస్తూ హాస్యాస్పదంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు.
‘మెలోడీ’ గిఫ్ట్.. రాహుల్ సెటైర్
ఇటలీ ప్రధాని మెలోని ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో షేర్ చేశారు. అందులో ప్రధాని మోదీ తమకు ‘మెలోడీ’ చాక్లెట్లను బహుమతిగా ఇచ్చారని ఆమె సరదాగా పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో, దీనిని రాహుల్ గాంధీ తప్పుబట్టారు.
"దేశంలో ఆర్థిక తుపాను చెలరేగుతోంది. రైతులు, యువత, మహిళలు, కార్మికులు కన్నీరు పెడుతున్నారు. కానీ ప్రధాని మాత్రం ఇటలీలో చాక్లెట్లు పంచుతూ రీల్స్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు. బీజేపీ నాయకులు చప్పట్లు కొడుతున్నారు. ఇది నాయకత్వం కాదు, ఒక ప్రహసనం" అని రాహుల్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఎద్దేవా చేశారు.
ఆర్థిక సంక్షోభం పొంచి ఉందా?
దేశం త్వరలో భారీ ఆర్థిక గండం ఎదుర్కోబోతోందని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని, బంగారం కొనుగోళ్లను ఆపాలని, విదేశీ ప్రయాణాలు చేయవద్దని ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయడంపై రాహుల్ స్పందించారు.
"ప్రజలను విదేశాలకు వెళ్లొద్దని చెప్పిన ప్రధాని, మరుసటి రోజే ఐదు దేశాల పర్యటనకు వెళ్లారు. రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ మరియు నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకబోతున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం పెరగబోతోందనడానికి ప్రధాని మాటలే నిదర్శనం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలోని చిన్న వ్యాపారులు, సామాన్యులు గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన హెచ్చరించారు.
సోషల్ మీడియా వర్సెస్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ
గతంలో 2023లో దుబాయ్లో జరిగిన COP28 సదస్సులో మెలోని స్వయంగా ‘మెలోడీ’ అనే హ్యాష్ట్యాగ్ను సృష్టించారు. అప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇద్దరు నేతల స్నేహంపై అనేక మీమ్స్, రీల్స్ వస్తున్నాయి. అయితే, అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఈ వ్యక్తిగత బ్రాండింగ్ కంటే దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిపై దృష్టి పెట్టాలని కాంగ్రెస్ పదేపదే డిమాండ్ చేస్తోంది.
ప్రధాని మోదీ విదేశీ పర్యటనలు దేశానికి పెట్టుబడులు తీసుకువస్తాయని బీజేపీ సమర్థించుకుంటుంటే.. అవి కేవలం ఫోటో షూట్లకే పరిమితమవుతున్నాయని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. తాజా ‘చాక్లెట్ వివాదం’ అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధానికి మరో వేదికగా మారింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని మోదీని ‘టాఫీ’ (చాక్లెట్) విషయంలో ఎందుకు విమర్శించారు?
ఇటలీ ప్రధాని మెలోనికి మోదీ ‘మెలోడీ’ చాక్లెట్లు బహుమతిగా ఇవ్వడంపై రాహుల్ స్పందించారు. దేశంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి చర్యలు నాయకత్వానికి తగవని ఆయన విమర్శించారు.
2. ‘మెలోడీ’ (Melodi) అంటే ఏమిటి?
ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్లను కలిపి సోషల్ మీడియాలో సృష్టించిన పేరు ఇది. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధాలను సూచించడానికి దీనిని వాడుతుంటారు.
3. రాహుల్ గాంధీ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఏమని హెచ్చరించారు?
భవిష్యత్తులో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని, దేశం ఆర్థిక తుపానును ఎదుర్కోబోతోందని రాహుల్ హెచ్చరించారు.
4. ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తి ఏమిటి?
చమురు వినియోగాన్ని తగ్గించాలని, బంగారం కొనుగోళ్లు, విదేశీ ప్రయాణాలను నియంత్రించుకోవాలని ప్రధాని ఇటీవల ప్రజలను కోరారు. దీనిపైనే ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More