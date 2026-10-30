3 శాతం పెరిగిన డీఆర్తో పెన్షనర్లకు పెన్షన్ ఎంత లభిస్తుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు కరువు ఉపశమనాన్ని (డీఆర్) 3 శాతం పెంచుతూ కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. జూలై 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్న ఈ పెంపుతో ఓపీఎస్, యూపీఎస్ ఫ్యామిలీ పెన్షనర్ల నెలవారీ ఆదాయం ఎంత పెరగనుందో పూర్తి వివరాలు ఇవే.
కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు మోదీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఉద్యోగులకు కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) 3 శాతం పెంచడంతో పాటు పెన్షనర్లకు చెల్లించే కరువు ఉపశమనాన్ని (డీఆర్) కూడా 3 శాతం పెంచుతూ కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో ఇప్పటివరకు 60 శాతంగా ఉన్న డీఆర్ జులై 1, 2026 నుంచి 63 శాతానికి చేరుతుంది.
కాలానుగుణంగా పెరుగుతున్న జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆర్థిక ఊరట కలిగించేందుకు కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టింది. పాత పెన్షన్ విధానం (ఓపీఎస్), ఏకీకృత పెన్షన్ విధానం (యూపీఎస్) పరిధిలోని అర్హులైన ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు ఈ సవరించిన డీఆర్ వర్తిస్తుంది. కుటుంబ పెన్షన్ను బట్టి ఎవరికి ఎంత మేర లబ్ధి చేకూరుతుందో వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
డీఆర్ అంటే ఏమిటి? లెక్కింపు ఎలా ఉంటుంది?
కరువు ఉపశమనం (డీఆర్) అనేది ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు ఇచ్చే అదనపు భత్యం. ప్రాథమిక పెన్షన్ లేదా ప్రాథమిక ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఆధారంగా డీఆర్ శాతాన్ని లెక్కిస్తారు.
తాజా సవరణతో డీఆర్ శాతం 60 నుంచి 63కి పెరిగింది. ఉదాహరణకు, ఒక ఫ్యామిలీ పెన్షనర్ మూల ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూ.24,000 ఉందనుకుంటే, పాత 60 శాతం డీఆర్ ప్రకారం వారికి రూ.14,400 డీఆర్ లభించేది. ఇప్పుడు కొత్తగా 63 శాతం డీఆర్ వర్తించడంతో ఆ మొత్తం రూ.15,120కి పెరుగుతుంది. అంటే సదరు కుటుంబానికి నెలకు అదనంగా రూ.720 లబ్ధి చేకూరుతుంది.
ఓపీఎస్ కింద ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లెక్కింపు ఇలా..
పాత పెన్షన్ విధానం (ఓపీఎస్) కింద మరణించిన ఉద్యోగి చివరిగా తీసుకున్న మూల వేతనంలో (బేసిక్ పే) 30 శాతాన్ని ఫ్యామిలీ పెన్షన్గా నిర్ణయిస్తారు. ఈ మొత్తం నెలకు కనిష్ఠంగా రూ.9,000, గరిష్ఠంగా రూ.75,000గా ఉంటుంది.
ఏడాది పాటు నిరంతర సర్వీసు పూర్తి చేసిన ఉద్యోగి మరణించినట్లయితే వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ పెన్షన్కు అర్హత లభిస్తుంది. నియామకానికి ముందే వైద్య పరీక్షల్లో ఫిట్గా ఉన్నవారికి సర్వీసు వ్యవధితో సంబంధం లేకుండా వర్తిస్తుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షనర్ మరణించినా అర్హులైన కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సదుపాయం అందుతుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి చివరి మూల వేతనం రూ.80,000 అనుకుంటే, సాధారణ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూ.24,000 అవుతుంది. పాత 60 శాతం డీఆర్ ప్రకారం నెలకు రూ.38,400 లభించగా, కొత్త 63 శాతం డీఆర్తో కలిపి మొత్తం చెల్లింపు రూ.39,120కి పెరుగుతుంది. తద్వారా నెలకు రూ.720 అదనంగా చేతికి అందుతుంది.
యూపీఎస్ విధానంలో ఫ్యామిలీ పెన్షన్ నిబంధనలు
ఆగస్టు 24, 2024న కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన ఏకీకృత పెన్షన్ విధానం (యూపీఎస్) కింద, ఉద్యోగి మరణించడానికి ముందు అందుకుంటున్న యూపీఎస్ పింఛను మొత్తంలో 60 శాతాన్ని అర్హులైన కుటుంబ సభ్యులకు అందిస్తారు. ఈ ఫ్యామిలీ పెన్షన్కు కూడా పెరిగిన 3 శాతం డీఆర్ వర్తిస్తుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి పొందే యూపీఎస్ మొత్తం రూ.40,000 అయితే, వారి భాగస్వామికి లభించే మూల ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూ.24,000 (60 శాతం) అవుతుంది. 60 శాతం డీఆర్ ఉన్నప్పుడు నెలకు రూ.38,400 వచ్చేవి. ఇప్పుడు డీఆర్ 63 శాతానికి పెరగడంతో ఆ మొత్తం రూ.39,120కి చేరి, నెలకు రూ.720 అదనపు లబ్ధి కలుగుతుంది.
యూపీఎస్ విధానంలో ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అనేది అర్హత గల సర్వీసు కాలం, చందాదారుని కార్పస్ ఫండ్, పొందిన ఉపసంహరణలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి కేవలం చివరి మూల వేతనం ఆధారంగానే కాకుండా ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ మొత్తాన్ని ఖరారు చేస్తారు.
(గమనిక: ఈ వివరాలు కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పూర్తి నిబంధనల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More