డ్రోగో ఏరోస్పేస్ ఖాతాలో మరో ఘనత: జేకే 250ఈ డ్రోన్కు డీజీసీఏ గుర్తింపు
భారతీయ డ్రోన్ తయారీ సంస్థ డ్రోగో ఏరోస్పేస్ రూపొందించిన జేకే 250ఈ యూఏవీకి డీజీసీఏ టైప్ సర్టిఫికేషన్ లభించింది. శిక్షణ విభాగంలో ఈ గుర్తింపు పొందిన దేశంలోనే తొలి హైబ్రిడ్ ఫిక్స్డ్-వింగ్, మల్టీ-రోటర్ డ్రోన్గా ఇది సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
స్వదేశీ మానవరహిత వైమానిక వాహనాల (యూఏవీ) తయారీ రంగంలో హైదరాబాద్కే చెందిన ప్రముఖ సంస్థ డ్రోగో ఏరోస్పేస్ మరో కీలక విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. సంస్థ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అభివృద్ధి చేసిన 'జేకే 250ఈ' ఫిక్స్డ్-వింగ్ వర్టికల్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ (వీటీఓఎల్) డ్రోన్కు డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) అధికారికంగా 'టైప్ సర్టిఫికేషన్' మంజూరు చేసింది. ఈ తాజా గుర్తింపుతో డ్రోగో ఏరోస్పేస్ ఇప్పటివరకు సాధించిన డీజీసీఏ టైప్ సర్టిఫికేషన్ల సంఖ్య ఏకంగా ఆరుకు చేరుకోవడం విశేషం.
పైలట్ల శిక్షణ కోసం దేశంలోనే తొలి హైబ్రిడ్ డ్రోన్
హైబ్రిడ్ ఫిక్స్డ్-వింగ్, మల్టీ-రోటర్ కాన్ఫిగరేషన్తో రూపుదిద్దుకున్న యూఏవీలలో.. డ్రోన్ ఆపరేటర్ల శిక్షణ ప్రయోజనాల కోసం డీజీసీఏ టైప్ సర్టిఫికేషన్ పొందిన దేశంలోనే మొట్టమొదటి డ్రోన్గా 'జేకే 250ఈ' చరిత్ర సృష్టించిందని సంస్థ సీఈఓ యశ్వంత్ బొంతు వెల్లడించారు. భారతదేశంలో డ్రోన్ ఆపరేటర్లకు నాణ్యమైన శిక్షణ అందించేందుకు, అలాగే స్వదేశీ డ్రోన్ రంగాన్ని సాంకేతికంగా మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఈ పరిణామం ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని ఆయన తెలిపారు.
ఆర్మీ నిఘా, పర్యవేక్షణ అవసరాలకు తగినట్లుగా..
భారత రక్షణ దళాల ఇంటెలిజెన్స్, సర్వైలెన్స్ అండ్ రికనైసెన్స్ (ఐఎస్ఆర్ - నిఘా, పర్యవేక్షణ, సమాచార సేకరణ) అవసరాలను తీర్చడమే లక్ష్యంగా జేకే 250ఈ డ్రోన్ను రూపొందించారు.
రన్వే అవసరం లేదు: సంప్రదాయ స్థిర-రెక్కల (ఫిక్స్డ్-వింగ్) విమానాల విమాన సామర్థ్యంతో పాటు, నిలువుగా టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ (వీటీఓఎల్) అయ్యే సౌకర్యం ఇందులో ఉంది. దీనివల్ల ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి రన్వేలతో పనిలేకుండా కొండ ప్రాంతాలు, క్లిష్టమైన ప్రదేశాల నుంచి కూడా దీనిని సులభంగా ఆపరేట్ చేయవచ్చు.
సుదీర్ఘ ప్రయాణ సామర్థ్యం: గగనతలంలో నిరంతరం రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు ప్రయాణించగల సామర్థ్యం దీని సొంతం. ఇది సరిహద్దుల్లోనూ, సుదూర ప్రాంతాల్లోనూ సుదీర్ఘ నిఘా కార్యకలాపాలకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఇప్పటికే డ్రోగో ఏరోస్పేస్ సంస్థ జేకే 250ఈ డ్రోన్లను భారత సైన్యానికి విజయవంతంగా సరఫరా చేసింది. రక్షణ రంగానికి అవసరమైన అధునాతన సాంకేతికతను దేశీయంగానే తయారు చేయడంలో ఇది ఒక పెద్ద ముందడుగుగా నిలిచింది.
ఆరు డీజీసీఏ సర్టిఫికేషన్లతో సరికొత్త రికార్డు
జేకే 250ఈ డ్రోన్కు లభించిన ఈ సర్టిఫికేషన్తో డ్రోగో ఏరోస్పేస్ ఖాతాలో మొత్తం ఆరు డీజీసీఏ టైప్ సర్టిఫికేషన్లు చేరాయి. భారతీయ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభకు, విమాన భద్రతా ప్రమాణాలు, ప్రభుత్వ నియంత్రణ నిబంధనలను పాటించడంలో సంస్థ చూపిస్తున్న అంకితభావానికి ఇది నిదర్శనం.
"జేకే 250ఈ కి డీజీసీఏ గుర్తింపు రావడం రక్షణ, శిక్షణ అవసరాలకు స్వదేశీ డ్రోన్ పరిష్కారాలను అందించే మా ప్రయత్నంలో మైలురాయి లాంటిది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానాన్ని మెరుగుపరుస్తూ, భారత రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగాల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తాం" అని డ్రోగో ఏరోస్పేస్ సీఈఓ యశ్వంత్ బొంతు స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More