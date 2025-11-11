Subscribe Now! Get features like
దుబాయ్ [యూఏఈ], నవంబర్ 11: తెలుగు టెక్నాలజిస్టులంతా ఎదురుచూసే శుభవార్త ఇది. వరల్డ్ తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్ (WTITC) ప్రతి రెండేళ్లకోసారి నిర్వహించే 'ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ సదస్సు 2025'కు దుబాయ్ నగరం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ 12 నుంచి 14 వరకు ప్రతిష్టాత్మక దుబాయ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లో ఈ గ్లోబల్ సదస్సు జరగనుంది.
మూడు రోజులపాటు జరిగే ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు డిసెంబర్ 12న ఒక ప్రత్యేకమైన నెట్వర్కింగ్ కార్యక్రమంతో పాటు, విలాసవంతమైన యాచ్ పార్టీతో ప్రారంభమవుతుంది. డిసెంబర్ 13, 14 తేదీల్లో ప్రధాన కాన్ఫరెన్స్ సెషన్లు, కొత్త గ్లోబల్ లీడర్షిప్ టీమ్ కోసం భారీ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం (గ్రాండ్ ఓత్ సెర్మనీ) జరగనున్నాయి.
ప్రపంచ తెలుగు ఐటీ సదస్సు రెండేళ్లకోసారి జరిగే అతి ముఖ్యమైన గ్లోబల్ ఈవెంట్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు టెక్నాలజిస్టులు, ఆవిష్కర్తలకు ఇది ఒక పెద్ద వేదికగా మారింది. 2023లో జరిగిన గత సదస్సు సింగపూర్లో ఘనంగా జరిగింది. ఆ సదస్సుకు ఏకంగా 100 దేశాల నుంచి 3,000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. టెక్నాలజీ రంగంలో తెలుగు నిపుణుల గ్లోబల్ ప్రభావాన్ని అది చాటిచెప్పింది. ఇప్పుడు, 2025 దుబాయ్ ఎడిషన్ అదే వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లనుంది. దీని తర్వాత 2027లో తదుపరి సదస్సు జరుగుతుంది.
ఈ కీలకమైన ఈవెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100కు పైగా దేశాల నుంచి తెలుగు టెక్నాలజిస్టులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులు, ఆవిష్కర్తలను ఒకచోటకి చేరుస్తుంది. ఈ సదస్సు ముఖ్యంగా కింది అంశాలపై చర్చించనుంది.
ఈ సదస్సులో యూఏఈ ప్రభుత్వం నుంచి మంత్రులు, రాయల్ ప్రముఖులు, పాలసీ మేకర్లు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఆసియా, యూరప్, ఉత్తర అమెరికా నుంచి గ్లోబల్ ప్రతినిధులు హాజరవుతారు.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చొరవకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు ప్రభుత్వాలూ అధికారికంగా మద్దతు ప్రకటించాయి. ఈ సదస్సులో రెండు రాష్ట్రాలు తమ ఫ్లాగ్షిప్ టెక్నాలజీ, స్టార్టప్, ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలను ప్రదర్శించనున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల నుంచి సీనియర్ అధికారులు, మంత్రులు హాజరై, తమ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రోడ్మ్యాప్లను, అలాగే పెట్టుబడి అవకాశాలను వివరిస్తారు. దీని ద్వారా గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ హబ్గా భారతదేశ స్థానం మరింత బలపడనుంది.
ఈవెంట్ సన్నాహకాల్లో భాగంగా, WTITC దుబాయ్ లీడర్షిప్ టీమ్ దుబాయ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ కీలక సమావేశంలో 40 మందికి పైగా సభ్యులు, ఆర్గనైజర్లు పాల్గొన్నారు. ఈవెంట్ లాజిస్టిక్స్, అమలు ప్రణాళికలను ఈ టీమ్ ఖరారు చేసింది. WTITC గ్లోబల్ కోఆర్డినేటర్లు, యూఏఈ చాప్టర్ లీడర్లు, ప్రముఖ ఐటీ నిపుణులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. విదేశాల్లో జరుగుతున్న అతిపెద్ద తెలుగు టెక్నాలజీ సమావేశానికి సన్నాహాలు అధికారికంగా మొదలైనట్లు ఈ సమావేశం ప్రకటించింది.
ఈ సదస్సులో ముఖ్య ఆకర్షణ ఏంటంటే, 2026-2028 కాలానికి కొత్తగా నియమితులైన WTITC గ్లోబల్ లీడర్షిప్ టీమ్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం. ఇది గ్లోబల్ తెలుగు టెక్నాలజీ నాయకత్వం, సహకారంలో ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలకనుంది.
“సింగపూర్లో ఘన విజయం తర్వాత, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు టెక్నాలజిస్టులను ఏకం చేయడంలో దుబాయ్ మా తదుపరి మైలురాయి కానుంది,” అని WTITC చైర్మన్ సుందీప్ కుమార్ మాక్తాల అన్నారు. “ఈ సదస్సు కేవలం సాంకేతికత గురించి మాత్రమే కాదు. ప్రపంచ వేదికపై తెలుగువారి గౌరవం, ఆవిష్కరణ, నాయకత్వాన్ని గురించి కూడా” అని ఆయన ఉద్ఘాటించారు.
WTITC ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు టెక్నాలజిస్టులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, స్టార్టప్లు, పరిశోధకులు, విద్యావేత్తలు, వ్యాపార ప్రముఖులు ఈ చారిత్రక ఈవెంట్లో పాల్గొనాలని ఆహ్వానిస్తోంది. ప్రతినిధులు, స్పీకర్లు, స్పాన్సర్లు, భాగస్వాములకు రిజిస్ట్రేషన్లు ఇప్పుడు తెరిచారు.
రిజిస్ట్రేషన్, మరిన్ని వివరాల కోసం www.wtitc.org వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
వరల్డ్ తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్ (WTITC) ప్రధాన కార్యాలయం భారతదేశంలోని హైదరాబాద్లో ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2,534 రిజిస్టర్డ్ టెక్నాలజీ కంపెనీలతో దీనికి బలమైన నెట్వర్క్ ఉంది. తెలుగు మాట్లాడే ఐటీ నిపుణులకు నెట్వర్కింగ్, సహకారం, ఆవిష్కరణలకు ఇది ఒక వేదికగా పనిచేస్తుంది. సభ్య కంపెనీలు అంతర్జాతీయంగా విస్తరించడానికి, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఈ సంస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల, అడోబ్ సీఈఓ శంతను నారాయణ్ వంటి తెలుగు మూలాలున్న ప్రముఖులు గ్లోబల్ ఐటీ పరిశ్రమకు తెలుగు సమాజం అందించిన గొప్ప తోడ్పాటుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారు.