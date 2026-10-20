దసరా స్పెషల్ స్టాక్స్: ఏడాది కాలానికి బంపర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే 3 షేర్లు ఇవే
విజయదశమి పర్వదినం అనేక శుభారంభాలకు ప్రసిద్ధి. ఈ పండగ వేళ ఇన్వెస్ట్ చేసే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. ఈ దసరా 2026 సందర్భంగా వచ్చే పండుగ నాటికి భారీ రాబడులు షేర్లను నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
విజయదశమి, దీపావళి వంటి పండుగల వేళ కొత్త పనులు ప్రారంభించడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం భారతీయులకు తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం. కాలక్రమేణా పెట్టుబడి సాధనాలు మారినప్పటికీ, ఈ శుభ సంప్రదాయం మాత్రం నేటికీ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది. ఒకప్పుడు పశువులు, భూమి, పసిడి రూపంలో ఉన్న పెట్టుబడులు.. నేడు డిజిటల్ యుగంలో షేర్లు, డిజిటల్ గోల్డ్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్లుగా (REITs) రూపాంతరం చెందాయి.
అక్షయపాత్రలాంటి స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ దసరాకు కొత్తగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే మదుపరుల కోసం ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ కేసీ సెక్యూరిటీస్ (KC Securities) వైస్ ప్రెసిడెంట్ (రీసెర్చ్ & బిజినెస్ డెవలప్మెంట్) మహేష్ ఎం ఓజా మూడు బ్లూచిప్ షేర్లను ప్రతిపాదించారు. వచ్చే దసరా నాటికి ఈ షేర్లు అద్భుతమైన రాబడులను అందిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
వ్యాల్యుయేషన్లు అనుకూలం
సమీప భవిష్యత్తులో దలాల్ స్ట్రీట్ మళ్లీ జో అందుకోనుందని మహేష్ ఎం ఓజా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ల సగటు ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ (P/E) నిష్పత్తి 19.50 వద్ద ఎంతో సమంజసమైన ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది గత 5 నుండి 10 ఏళ్ల సగటు వ్యాల్యుయేషన్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉండటం విశేషం.
అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ 13.25 సగటు పి/ఈ వద్ద వర్తకమవుతోంది. గత 2 నుంచి 5 ఏళ్ల బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిమితి 12.50 నుంచి 16.70 వరకు ఉందని, కాబట్టి ప్రస్తుత వ్యాల్యుయేషన్లు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు అనువైన సదవకాశమని ఆయన విశ్లేషించారు.
ఏడాది కాలంలో బంపర్ లాభాలనిచ్చే 3 స్టాక్స్ ఇవే:
1. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank):
కొనుగోలు శ్రేణి (Buy Range): రూ. 1,360 - రూ. 1,380
టార్గెట్ ధర (Target Price): రూ. 1,650
బ్యాంకింగ్ రంగంలో ప్రైవేట్ దిగ్గజమైన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అత్యంత పటిష్టమైన ఆర్థిక ఫలితాలతో ముందంజలో ఉంది.
2. అదానీ పోర్ట్స్ (Adani Ports):
కొనుగోలు శ్రేణి (Buy Range): రూ. 1,740 - రూ. 1,765
టార్గెట్ ధర (Target Price): రూ. 2,050
దేశీయ మౌలిక వసతులు, రేవుల నిర్వహణ రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న అదానీ పోర్ట్స్ సుదీర్ఘ కాలానికి మంచి రాబడులను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (Reliance Industries):
కొనుగోలు శ్రేణి (Buy Range): రూ. 1,195 - రూ. 1,202
టార్గెట్ ధర (Target Price): రూ. 1,500 కంటే ఎక్కువ ( ₹1500+)
టెలికాం, రిటైల్, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో దూసుకుపోతున్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మదుపరులకు సురక్షితమైన అద్భుతమైన పెట్టుబడి సాధనంగా నిలవనుంది.
ఈ దసరా పండగ వేళ మీ పోర్ట్ఫోలియోను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఈ లార్జ్క్యాప్ దిగ్గజాలు సరైన ఎంపిక అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ ప్రమాదాలకు లోబడి ఉంటాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More