ఎస్బీఐ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులపై జెఫరీస్ ఆసక్తి
ఆర్బీఐ బుధవారం రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచిన నేపథ్యంలో బ్యాంకింగ్ రంగంపై గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ జెఫరీస్ సానుకూల దృక్పథం వ్యక్తంచేసింది. ముఖ్యంగా ఎస్బీఐ, ఐసీఐసీఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్లు లాభపడతాయని అంచనా వేసింది.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (ఎంపీసీ) బుధవారం ఉదయం రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు (బీపీఎస్) పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నిర్ణయంతో గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అయిన జెఫరీస్ ఇండియా, దేశీయ బ్యాంకింగ్ రంగంపై తీవ్ర ఆశాభావం (బుల్లిష్) వ్యక్తంచేసింది. ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం భారతీయ బ్యాంకులకు సానుకూల ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుందని జెఫరీస్ భావిస్తోంది.
రెపో రేటును 5.5 శాతానికి పెంచడం మార్కెట్ వర్గాలు ఊహించినదే అయినప్పటికీ, విధాన నిర్ణయాన్ని 'క్యాలిబ్రేటెడ్ టైటనింగ్'గా మార్చడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ మార్పుతో భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లు 50 బీపీఎస్ కంటే ఎక్కువగా, అంటే 75 నుంచి 100 బీపీఎస్ వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని జెఫరీస్ అంచనా వేస్తోంది. దీనితో నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీల (ఎన్బీఎఫ్సీ) కంటే బ్యాంకింగ్ షేర్లకే సంస్థ ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తోంది.
బ్యాంకింగ్ షేర్లపై ఎందుకు ఆసక్తి?
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసేందుకే ఆర్బీఐ తన వైఖరిని 'న్యూట్రల్' నుంచి 'క్యాలిబ్రేటెడ్ టైటనింగ్'కు మార్చింది. ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే, భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉండదు. పైగా మార్కెట్లో ద్రవ్య లభ్యతను కఠినతరం చేయడం వల్ల, ఆర్బీఐ రేట్ల కంటే మార్కెట్ వడ్డీ రేట్లు అధికంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
"ఆర్బీఐ రేటును 5.5 శాతానికి పెంచడం ఆశించినదే. కానీ విధానపరమైన వైఖరిని 'క్యాలిబ్రేటెడ్ టైటనింగ్'గా మార్చడం వల్ల వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు 75-100 బీపీఎస్ స్థాయికి చేరాయి. ఇది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు (పీఎస్యూ), హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు (హెచ్ఎఫ్సీ), అలాగే భారీ ప్రైవేట్ బ్యాంకుల లాభాలకు సానుకూలంగా మారుతుంది. అయితే చిన్న ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, ఎన్బీఎఫ్సీలు, జీవిత బీమా సంస్థలకు (ఎల్ఐ) కాస్త రిస్క్ ఉండొచ్చు. ప్రపంచ స్థాయి ఫైనాన్షియల్ సంస్థలతో పోలిస్తే భారతీయ బ్యాంకుల పనితీరును ఇది మెరుగుపరుస్తుంది" అని జెఫరీస్ ఇండియా నివేదిక పేర్కొంది.
ఈబీఎల్ఆర్ రుణాల ప్రభావం
భారతీయ బ్యాంకుల్లో, ముఖ్యంగా భారీ ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్మార్క్ లెండింగ్ రేట్ (ఈబీఎల్ఆర్)తో అనుసంధానమైన రుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. రేట్ల పెంపు ప్రభావం ఒకటి నుంచి మూడు నెలల్లోపు ఈ రుణాలపై కనిపిస్తుంది. మెరుగైన ఎల్డీఆర్ (Loan to Deposit Ratio) ఉన్న బ్యాంకులు రాబోయే 3 నుంచి 6 నెలల్లో మంచి లాభాలను ఆర్జించే అవకాశం ఉందని జెఫరీస్ నివేదిక అంచనా వేసింది.
ఎన్బీఎఫ్సీల కంటే బ్యాంకులకే అనుకూలం
"ఈబీఎల్ఆర్ రుణాల ఆధారంగా 75 బీపీఎస్ పెంపు ఆదాయాల్లోకి చేరితే, అందులో 15 శాతాన్ని బ్యాంకులు నిలుపుకున్నా అది వాటి లాభాలను భారీగా పెంచుతుంది. అలాగే పీఎస్యూ బ్యాంకుల్లో వేతనాల పెంపు, ఈసీఎల్ విధాన మార్పుల వంటి అదనపు భారాన్ని ఇది భర్తీ చేస్తుంది" అని జెఫరీస్ వివరించింది.
గత రెండేళ్లలో ప్రపంచ స్థాయి బ్యాంకుల పనితీరు మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ బ్యాంకులు వాటి కంటే 55 పాయింట్లు వెనుకబడి ఉన్నాయి. తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎన్బీఎఫ్సీల కంటే బ్యాంకుల లాభదాయకత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారీ ప్రైవేట్ బ్యాంకుల విభాగంలో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్లకు తమ అత్యుత్తమ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు జెఫరీస్ వెల్లడించింది.
(డిస్క్లైమర్: ఈ సమాచారం కేవలం విద్యా, అవగాహన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకరేజ్ సంస్థలవి, HTవి కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధృవీకృత ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచిస్తున్నాం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More