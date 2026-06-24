పోర్ట్ఫోలియో వ్యూహాల్లో మార్పు: 'డైనమిక్ మల్టీ-అస్సెట్' ఎందుకు ముఖ్యం?
స్టాక్ మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులు, మారుతున్న వడ్డీ రేట్ల నేపథ్యంలో పాతకాలపు స్థిర పెట్టుబడి వ్యూహాలు విఫలమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 'డైనమిక్ మల్టీ-అస్సెట్ అలోకేషన్' వ్యూహం ఇన్వెస్టర్లకు ప్రధాన ఎంపికగా మారుతోంది. కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సీనియర్ ఫండ్ మేనేజర్ దేవేందర్ సింఘాల్ దీని ప్రాధాన్యతను వివరించారు.
పెట్టుబడుల ప్రపంచంలో మార్పు అనేది ఎప్పుడూ కాస్త అసౌకర్యంగానే ఉంటుంది. కానీ, ఆ మార్పును గమనించకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. గత కొన్నేళ్లుగా ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్లలో ఎన్నో నాటకీయ పరిణామాలను చూశారు. ఈక్విటీల్లో ఆకస్మిక పతనాలు, కమోడిటీల ధరల అకస్మిక పరుగు, వడ్డీ రేట్లపై మారుతున్న అంచనాలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాల వల్ల వచ్చే అస్థిరత వంటివన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెంటవెంటనే సంభవించాయి. ఇలాంటి అస్థిర వాతావరణంలో సాంప్రదాయ, స్థిరమైన పోర్ట్ఫోలియోలు తీవ్రమైన పరీక్షలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రస్తుత తరుణంలో మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందో ముందే ఊహించడం కంటే, ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేలా సిద్ధంగా ఉండటమే అత్యంత కీలకం.
"అల్లకల్లోల సమయాల్లో ఎదురయ్యే అతిపెద్ద ప్రమాదం ఆ అల్లకల్లోలం కాదు.. నిన్నటి లాజిక్తో వ్యవహరించడమే" అని ప్రముఖ మేనేజ్మెంట్ నిపుణుడు పీటర్ డ్రక్కర్ పేర్కొన్నారు.
అందుకే, ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో పోర్ట్ఫోలియో రూపకల్పనకు సరికొత్త విధానం అవసరం. మార్కెట్ చక్రాలకు అనుగుణంగా నిరంతరం మారే వ్యూహాలను అవలంబించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.
పాత వ్యూహాలకు కాలం చెల్లిందా?
చాలా కాలం పాటు అసెట్ అలోకేషన్ (వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడుల కేటాయింపు) అంటే ఒకసారి డబ్బులు పెట్టి, ఏడాదికి ఒకసారి సమీక్షించుకుని, అలాగే కొనసాగే ప్రక్రియగా భావించేవారు. ఈ క్రమశిక్షణ అవసరమే అయినప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితులు చాలా నెమ్మదిగా మారుతాయనే పాత అంచనా ఇప్పుడు తలకిందులైంది. షేర్ల విలువలు (వాల్యుయేషన్లు) క్షణాల్లో మారిపోతున్నాయి. మార్కెట్ ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు వివిధ రంగాల మధ్య సంబంధాలు మారిపోతున్నాయి. ఒక రంగం నుంచి మరో రంగానికి నాయకత్వం వేగంగా మారుతోంది.
ఇక్కడే 'డైనమిక్ మల్టీ-అస్సెట్ అలోకేషన్' వ్యూహం తెరపైకి వస్తుంది. ఈ వ్యూహంలో ఈక్విటీ (షేర్లు), డెట్ (బాండ్లు), బంగారం వంటి వాటిని వేర్వేరుగా చూడకుండా, వాటన్నింటినీ ఒకే పోర్ట్ఫోలియోలోని విభిన్న భాగాలుగా పరిగణిస్తారు. మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ఏ రంగానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే అంశాన్ని నిరంతరం అంచనా వేస్తారు.
"లాభాలను గరిష్ఠం చేయడం ముఖ్యం కాదు, మనం తీసుకునే రిస్క్కు తగ్గ ఉత్తమ రాబడిని సాధించడమే అసలు లక్ష్యం" అని ఆర్థిక నిపుణుడు హోవార్డ్ మార్క్స్ వివరించారు.
మల్టీ-అస్సెట్.. ఇప్పుడే ఎందుకు అవసరం?
మల్టీ-అస్సెట్ అలోకేషన్ ఫండ్స్ నిబంధనల ప్రకారం కనీసం మూడు రకాల అసెట్ క్లాస్లలో (సాధారణంగా ఈక్విటీ, డెట్, కమోడిటీలు) పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ వ్యూహంలో ఉన్న అతిపెద్ద సానుకూలత ఏంటంటే.. వైవిధ్యీకరణ (Diversification)తో పాటు ఆటోమేటిక్ రీబ్యాలెన్సింగ్ ఫండ్ పరిధిలోనే జరిగిపోతుంది. ఇన్వెస్టర్ స్వయంగా ఎలాంటి మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఇటీవలి మార్కెట్ అనుభవాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈక్విటీలు ఆశించిన స్థాయిలో రాబడులు ఇవ్వని సమయంలో, డెట్ స్థిరత్వాన్ని ఇచ్చింది. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి నుంచి బంగారం అండగా నిలిచింది. ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేని విభిన్న రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మార్కెట్ పతనమైనప్పుడు నష్టాల తీవ్రత తగ్గి, పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉంటుంది.
మార్కెట్ వృద్ధి అవకాశాలను వదులుకోకుండానే, నష్టాల నుంచి రక్షణ పొందడం అనేది దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి ఎంతో ముఖ్యం.
"ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మొదటి సూత్రం.. డబ్బు నష్టపోకూడదు. రెండో సూత్రం.. మొదటి సూత్రాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు" అని ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురు వారెన్ బఫెట్ తరచూ గుర్తు చేస్తుంటారు.
'డైనమిక్' అంటే దూకుడు కాదు.. అప్రమత్తత
డైనమిక్ అలోకేషన్ అంటే తరచూ ట్రేడింగ్ చేయడం లేదా విపరీతమైన దూకుడు ప్రదర్శించడం అనే తప్పుడు అంచనా చాలామందిలో ఉంటుంది. నిజానికి, రిస్క్ కంట్రోల్ చేసే డైనమిక్ వ్యూహం అత్యంత సురక్షితమైనది. మార్కెట్లో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది పెట్టుబడులను క్రమబద్ధంగా తగ్గిస్తుంది, షేర్ల విలువలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పుడు కొనుగోళ్లను పెంచుతుంది. స్వల్పకాలిక మార్కెట్ అంచనాలపై ఆధారపడకుండా ఈ ప్రక్రియ సాగుతుంది.
దీర్ఘకాలిక రాబడులకు ఈక్విటీలే ప్రధాన ఇంజన్ అయినప్పటికీ, ఆ ప్రయాణం ఎప్పుడూ ఒకే సరళరేఖలా సాగదు. డెట్, బంగారం వంటివి దశాబ్దాల కాలంలో ఈక్విటీలను అధిగమించలేకపోవచ్చు, కానీ మార్కెట్లో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులను, లిక్విడిటీని మేనేజ్ చేస్తూ ఇన్వెస్టర్ల మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
పెట్టుబడిదారుల ప్రవర్తన (Behavior) వారి రాబడులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. మార్కెట్ పడిపోతుందనే భయం, లేదా విపరీతంగా లాభాలు వస్తాయనే అత్యాశతో తీసుకునే తొందరపాటు నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలంలో నష్టాలకు దారితీస్తాయి. ఫండ్ మేనేజరే అసెట్ అలోకేషన్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ అల్లకల్లోలానికి భయపడి భావోద్వేగ నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉంటారు.
అంచనా వద్దు.. సంసిద్ధత ముఖ్యం
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి వ్యూహం ఎప్పుడూ మార్కెట్ ఎదుగుదల, ద్రవ్యోల్బణ చక్రాలు, ఊహించని పరిణామాలను తట్టుకునేలా బలంగా (Resilient) ఉండాలి. స్థిరత్వాన్ని కోరుకునే ఇన్వెస్టర్లకు డైనమిక్ మల్టీ-అస్సెట్ అలోకేషన్ ఒక ఆచరణాత్మక పరిష్కారం.
"వచ్చే ఏడాది ఏ రంగం అద్భుతంగా రాణిస్తుంది?" అని ఆలోచించడం కంటే, "ఎలాంటి పరిణామాలనైనా తట్టుకునేలా నా పోర్ట్ఫోలియో సిద్ధంగా ఉందా?" అని ప్రశ్నించుకోవడం సరైన పద్ధతి.
"నిజమైన కష్టం కొత్త ఆలోచనలు రావడం కాదు, పాత ఆలోచనల నుంచి బయటపడటంలోనే ఉంది" అని జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్ ఈ సమతుల్యతను చక్కగా వివరించారు.
వ్యూహాలు మారాలి
మార్కెట్లు మారుతున్నప్పుడు, మన పోర్ట్ఫోలియో వ్యూహాలు కూడా మారాలి. డైనమిక్ మల్టీ-అస్సెట్ అలోకేషన్ అనేది మార్కెట్ను ముందుగా అంచనా వేసే పద్ధతి కాదు, ఎలాంటి పరిస్థితులకైనా సంసిద్ధంగా ఉండే వ్యూహం. రాబడుల వెనుక పడకుండా, రిస్క్ను తెలివిగా నిర్వహించే పద్ధతి. మార్కెట్ వృద్ధిలో భాగస్వామ్యం పొందుతూనే, పెట్టుబడిని సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లకు ఇవి కేవలం తాత్కాలిక జోడింపులు కావు.. పోర్ట్ఫోలియోకు బలమైన పునాదులు. అనిశ్చిత ప్రపంచంలో, కేవలం నమ్మకం కంటే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారే సమర్థతే (Adaptability) అన్నింటికంటే విలువైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ నైపుణ్యం.
- దేవేందర్ సింఘాల్,
సీనియర్ ఫండ్ మేనేజర్,
కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్
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