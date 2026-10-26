ఈ100 కార్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్: 100 శాతం ఇథనాల్పై కేంద్రం కీలక నిబంధనలు
100 శాతం ఇథనాల్తో నడిచే ఈ100 ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ కార్లకు కేంద్ర రవాణా శాఖ పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ మేరకు మోటార్ వాహనాల నిబంధనలకు కీలక సవరణలు చేసింది. విదేశీ ముడి చమురు దిగుమతులు తగ్గించడమే లక్ష్యంగా తెచ్చిన ఈ కొత్త రూల్స్ వివరాలు ఇవే.
విదేశీ ముడి చమురు దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించుకుంటూ ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలను ప్రోత్సహించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. 100 శాతం ఇథనాల్ లేదా పెట్రోల్తో కలిపిన ఇథనాల్ మిశ్రమంతో నడిచే 'ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్' (ఈ100) వాహనాల తయారీ, వినియోగానికి దారి సుగమం చేస్తూ కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందుకోసం కేంద్ర మోటార్ వాహనాల నిబంధనలకు కీలక సవరణలు చేపట్టింది.
సాధారణ కార్లలో ఇథనాల్ వాడొచ్చా?
ఉన్నత స్థాయి ఇథనాల్ మిశ్రమాల వినియోగంపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది. "ఈ20 (20 శాతం ఇథనాల్) కంటే ఎక్కువ మోతాదు ఉన్న ఇంధనాలు లేదా ఈ100 ఇంధనం కేవలం వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపకల్పన చేసి, ధృవీకరించిన ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనాల్లో మాత్రమే వాడాలి" అని రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ సీనియర్ అధికారి స్పష్టం చేశారు. సాధారణ పెట్రోల్ లేదా ఈ20 ఇంధనానికి మాత్రమే అనుమతి ఉన్న వాహనాల్లో ఈ85 లేదా ఈ100 ఇంధనాలు పోస్తే ఇంజన్లు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందన్నారు.
సాంకేతిక ప్రమాణాలు.. బరువు పరిమితి పెంపు
కేంద్రం తెచ్చిన నూతన నిబంధనల ప్రకారం వాహనాల వర్గీకరణ, ఉద్గారాల (ఎమిషన్స్) పరీక్షలకు సంబంధించి సాంకేతిక ప్రమాణాలను సవరించారు. తేలికపాటి పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల బరువు పరిమితిని ఇప్పటివరకు ఉన్న 3,000 కిలోల నుంచి 3,500 కిలోలకు పెంచారు. దేశంలో పెరుగుతున్న ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వాహనాల తయారీకి అనుగుణంగా చట్టబద్ధ నిబంధనలను నవీకరించడమే ఈ మార్పుల ముఖ్య ఉద్దేశం.
రేసులో మారుతీ సుజుకీ, టయోటా, టాటా
దేశంలోనే తొలి ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ప్రయాణీకుల కారుగా 'వాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్' మోడల్ను 2026 జూన్లో మారుతీ సుజుకీ సంస్థ ఆవిష్కరించింది. ఈ కారు ఈ20 నుంచి ఈ100 వరకు ఉన్న ఎలాంటి ఇంధన మిశ్రమాన్నైనా తట్టుకుని నడుస్తుంది. సాధారణ పెట్రోల్ వాహనాలతో పోలిస్తే ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ కార్లలో ప్రత్యేకమైన ఇంజన్ విడిభాగాలు, ఫ్యూయల్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి.
కాగా ఈ85 ఇంధనంలో 85 శాతం ఇథనాల్, 15 శాతం పెట్రోల్ ఉంటుంది. ఈ100 అనేది దాదాపు స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్. మారుతీ సుజుకీ బాటలోనే టయోటా మోటార్ కార్పొరేషన్, టాటా మోటార్స్, హ్యుందాయ్ మోటార్ కంపెనీలు కూడా భారత మార్కెట్ కోసం ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ మోడళ్లను సిద్ధం చేస్తున్నాయి.
దిగుమతుల భారం తగ్గించడమే లక్ష్యం
భారతదేశ ఇంధన అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగం విదేశీ ముడి చమురు దిగుమతులపైనే ఆధారపడి ఉంది. దీనివల్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యంపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది. ఇప్పటికే 20 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన ఈ20 పెట్రోల్ను దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇథనాల్ వాడకం పెరిగితే స్వదేశీ జీవ ఇంధన రంగానికి (బయో ఫ్యూయల్స్) ఊతం లభించడమే కాకుండా రవాణా రంగానికి ఇంధన భద్రత చేకూరుతుంది.
పశ్చిమాసియాలో నిరంతరం నెలకొంటున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల చమురు సరఫరాకు విఘాతం కలగడం, ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వంటి ముప్పులను తట్టుకోవడానికి ఇది ఎంతో దోహదపడుతుంది. గతంలో ఈ85, ఈ100, బి100 బయోడీజిల్, హైడ్రోజన్ సిఎన్జి (H-CNG) ఇంధనాలపై మోర్త్ ఇచ్చిన ముసాయిదా ప్రతిపాదనల ఆధారంగానే తాజాగా నిబంధనలను ఖరారు చేశారు. ఫ్యూయల్ స్టేషన్లలో ఈ ఇంధనాల లభ్యత పెరిగే కొద్దీ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనాల వాడకం వేగవంతం కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More