Stock market : రూ. 110 దాటేసిన ముడి చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ పరిస్థితేంటి?
అక్టోబర్ 22, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్, ముడి చమురు ధర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 143 పాయింట్లు పడి 73,710 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 78 పాయింట్లు కోల్పోయి 22,811 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 511 పాయింట్లు పడి 54,977 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 1,022.32 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,614.32 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50 తన 20డీఎంఏ రేంజ్లో తిరుగుతోంది. కానీ హయ్యర్ హైస్, హయ్యర్ లోస్ పాటర్న్ మాత్రం కొనసాగుతోంది. 22,720 కీలక సపోర్ట్ జోన్ని సూచీ తట్టుకుంటోంది. అది బ్రేక్ అయితే మాత్రం సూచీ 22,650- 22,600కి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇక 22,900- 23,000 వద్ద ఉన్న రిసెస్టెన్స్ ఉంది. 23,150 వద్ద ఉన్న మరో రెసిస్టెన్స్ని దాటితే నిఫ్టీ50 మరింత పెరగొచ్చు,” అని ఏంజిల్ వన్కి చెందిన చీఫ్ మేనేజర్, టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్ రీసెర్చ్ ఓషో కృష్ణన్ తెలిపారు.
ఐటీ షేర్ల జాతర: ఎల్టీటీఎస్ 15% అప్, దూసుకెళ్లిన టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.6 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.5శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర భగభగలాడుతోంది. గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ 1శాతం కన్నా ఎక్కువ పెరిగి బ్యారెల్కు 110.2 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
కాస్ట్రోల్ ఇండ్- బై రూ. 198, స్టాప్ లాస్ రూ. 188, టార్గెట్ రూ. 211
హెక్సావేర్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్- బై రూ. 594- రూ. 603, స్టాప్ లాస్ రూ. 569, టార్గెట్ రూ. 700
టీసీఎస్- బై రూ. 2504- రూ. 2542, స్టాప్ లాస్ రూ. 2400, టార్గెట్ రూ. 2790
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More