ఐటీ షేర్ల జాతర: ఎల్టీటీఎస్ 15% అప్, దూసుకెళ్లిన టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్
రెండో త్రైమాసికంలో ఎల్టీటీఎస్ ఆశాజనక ఫలితాలు సాధించడం, అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ జెఫ్రీస్ సానుకూల నివేదిక ఇవ్వడంతో బుధవారం ఐటీ షేర్లు రాణించాయి. నిఫ్టీ ఐటీ సూచీ 2.6 శాతం ఎగబాకగా, ఎల్టీటీఎస్ షేరు ఏకంగా 15 శాతం లాభపడింది.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో ఐటీ రంగానికి చెందిన షేర్లు బుధవారం వ్యాపారంలో సరికొత్త ఊపును ప్రదర్శించాయి. ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ సేవల సంస్థ ఎల్అండ్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ (ఎల్టీటీఎస్) రెండో త్రైమాసికంలో అద్భుత ఆర్థిక ఫలితాలు సాధించడంతో పాటు గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫ్రీస్ ఐటీ రంగానికి అనుకూల నివేదిక ఇవ్వడం మార్కెట్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. దీంతో నిఫ్టీ ఐటీ సూచీ ఒకానొక దశలో 2.6 శాతం ఎగబాకి 32,348.25 పాయింట్ల గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ప్రధాన మార్కెట్ సూచీ నిఫ్టీ-50 కేవలం 1 శాతం లాభంతో సరిపెట్టుకోగా, ఐటీ సూచీ దాన్ని స్పష్టంగా అధిగమించింది.
ఎల్టీటీఎస్ లాభాల పంట.. ఊపందుకున్న ఐటీ కంపెనీలు
మార్కెట్ బిడ్డింగ్లో ఎల్టీటీఎస్ షేరు ధర ఏకంగా 15 శాతం వరకు దూసుకెళ్లింది. విప్రో షేరు 4 శాతం మేర లాభపడగా... ఇన్ఫోసిస్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్), టెక్ మహీంద్రా, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్, ఎంఫసిస్ షేర్లు 2 శాతం నుంచి 3.5 శాతం మధ్య పుంజుకున్నాయి. వీటితో పాటు పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్, ఎల్టీఐమైండ్ట్రీ, కోఫోర్జ్ షేర్లు సైతం 1 శాతానికి పైగా లాభాల్లో ట్రేడయ్యాయి. ఐటీ రంగానికి చెందిన ప్రధాన కంపెనీల షేర్లు పచ్చని జోన్లోనే కొనసాగడం గమనార్హం.
క్యూ2 ఫలితాల మెరుపులు
రెండో త్రైమాసిక (క్యూ2 ఎఫ్వై27) ఆర్థిక ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ప్రారంభమవ్వడం ఐటీ రంగానికి కలిసివచ్చింది. ఎల్టీటీఎస్ సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో ఆదాయం, లాభదాయకత రెండింటిలోనూ బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కంపెనీ ఆదాయం త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 3.4 శాతం, వార్షిక ప్రాతిపదికన 12.1 శాతం పెరిగి ₹3,040.4 కోట్లకు చేరింది. డాలర్ రూపంలో ఆదాయం 317 మిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది. నికర లాభం త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 53.7 శాతం, ఏటా 66.8 శాతం చొప్పున పెరిగి ₹548.2 కోట్లను తాకింది.
టీసీఎస్, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ సైతం అంచనాలను మించిన ఫలితాలను సాధించడంతో సాంకేతిక వ్యయాల తగ్గుదల, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లపై ఇన్వెస్టర్లలో ఉన్న ఆందోళనలు సమసిపోయాయి. గ్లోబల్ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ సైతం భవిష్యత్ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సానుకూల మార్గదర్శకాలను విడుదల చేయడంతో సంప్రదాయ ఐటీ సేవలపై తిరిగి ఆశలు చిగురించాయి.
జెఫ్రీస్ సానుకూల సంకేతాలు.. రీ-రేటింగ్ చాన్స్
గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫ్రీస్ విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ఐటీ షేర్ల ర్యాలీకి బలాన్నిచ్చింది. సుదీర్ఘ కాలంలో ఐటీ కంపెనీల వృద్ధి మందగిస్తుందనే ప్రతికూల అంచనాలను కంపెనీలు తమ పనితీరు ద్వారా పటాపంచలు చేస్తున్నాయని, దీంతో భారతీయ ఐటీ షేర్లు తిరిగి పుంజుకునే (రీ-రేటింగ్) అవకాశం ఉందని జెఫ్రీస్ అభిప్రాయపడింది.
"ప్రతికూల స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఏఐ రంగానికి చెందిన మార్పులు ఉన్నప్పటికీ ఐటీ కంపెనీలు వృద్ధిని కనబరుస్తున్నాయి. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ తమ అంచనాలను సవరించుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు" అని జెఫ్రీస్ పేర్కొంది.
పెట్టుబడి దృష్ట్యా ఇన్ఫోసిస్, సాజిలిటీ కంపెనీలు మెరుగైన అవకాశాలను అందిస్తున్నాయని విశ్లేషించింది. ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ షేర్లకు రీ-రేటింగ్ అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఇన్ఫోసిస్ షేరు లక్ష్య ధరను (Target Price) ₹1,020 నుంచి ₹1,160కి పెంచుతూ 'హోల్డ్' రేటింగ్ను కొనసాగించింది. టీసీఎస్ టార్గెట్ ప్రైస్ను ₹1,800 నుంచి ₹2,125కి పెంచుతూ 'అండర్పెర్ఫార్మ్' రేటింగ్ను ఇచ్చింది. లార్జ్క్యాప్ ఐటీ కంపెనీల లక్ష్య ధరలను జెఫ్రీస్ సగటున 14 నుంచి 18 శాతం వరకు పెంచింది.
సవాళ్లు లేకపోలేదు
ఐటీ రంగం పుంజుకుంటున్నప్పటికీ కొన్ని బాహ్య సవాళ్లు మార్కెట్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ముడిచమురు ధరలు, అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ అధిక స్థాయిలో ఉండటం, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ల (ఎఫ్పీఐ) నిధుల ఉపసంహరణ మార్కెట్పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. అలాగే ఏఐ ఆధారిత సాంకేతిక మార్పులతో క్లయింట్ల బడ్జెట్లలో వచ్చే మార్పులు రాబోయే రోజుల్లో ఐటీ కంపెనీల ఆదాయాన్ని ఎంతవరకు ప్రభావితం చేస్తాయనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది.
(గమనిక: ఈ విశ్లేషణలు గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫ్రీస్కు చెందినవి మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More