E20 పెట్రోల్కు వర్షం గండం: బంక్ యజమానుల ఆందోళన, అసలు నిజమేంటి?
వర్షాకాలం, తీరప్రాంతాల్లో E20 పెట్రోల్లో నీరు చేరుతోందని, దీనివల్ల వాహనాల ఇంజన్లు దెబ్బతింటున్నాయని బంక్ యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలు సత్యదూరమని, భారతీయ ఇంధన ప్రమాణాలు అత్యంత సురక్షితమైనవని ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన 'ఫాడా' స్పష్టం చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా E20 ఇంధనాన్ని (20 శాతం ఇథనాల్, 80 శాతం పెట్రోల్) విరివిగా సరఫరా చేస్తున్న తరుణంలో, వర్షాకాలం కారణంగా పెట్రోల్ బంక్ యజమానులు ఒక కొత్త సవాలును ఎదుర్కొంటున్నారు. వాతావరణంలోని తేమను, నీటిని ఆకర్షించే ఇథనాల్ గుణం వల్ల భూగర్భ ట్యాంకుల్లోని ఇంధనం కలుషితమవుతోందని కొందరు బంక్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు.
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న భూగర్భ నిల్వ ట్యాంకులను పాతకాలపు సాధారణ పెట్రోల్ నిల్వ కోసం రూపొందించారని, ఎక్కువ శాతం ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనాలకు ఇవి పూర్తిగా అనుకూలంగా లేకపోవడమే ఈ సమస్యకు కారణమని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
'ఫేజ్ సెపరేషన్' అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా వర్షాలు పడినప్పుడు లేదా వాతావరణంలోని తేమ కారణంగా భూగర్భ ట్యాంకుల్లోకి స్వల్పంగా నీరు చేరుతుంది. పెట్రోల్ బంకులకు ఇంధనాన్ని తీసుకొచ్చే ట్యాంకర్ల ద్వారా కూడా కొన్నిసార్లు నీరు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇథనాల్కు నీటితో త్వరగా కలిసిపోయే గుణం (Hygroscopic nature) ఉంటుంది.
ట్యాంకులోని మొత్తం E20 ఇంధనంలో నీటి శాతం 0.5 దాటినప్పుడు, ఇథనాల్ పెట్రోల్ నుండి విడిపోయి నీటితో బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. పెట్రోలియం రంగంలో దీనిని 'ఫేజ్ సెపరేషన్' (Phase separation) అంటారు. ఈ ప్రక్రియ జరిగినప్పుడు నీరు-ఇథనాల్ మిశ్రమం బరువై ట్యాంక్ అడుగుభాగానికి చేరుకుంటుంది. పెట్రోల్ మాత్రం ఒక ప్రత్యేక పొరలా పైభాగంలోనే తేలుతుంది.
వాహనాలు మొరాయించడానికి అసలు కారణం
పెట్రోల్ బంకుల్లోని డిస్పెన్సింగ్ యూనిట్లు భూగర్భ ట్యాంక్ అడుగుభాగం నుంచే ఇంధనాన్ని పైకి లాగుతాయి. ఫలితంగా, వాహనదారులకు స్వచ్ఛమైన E20 పెట్రోల్కు బదులుగా అడుగున చేరిన నీరు-ఇథనాల్ మిశ్రమం సరఫరా అవుతోంది.
"దీనివల్ల వాహనాలు స్టార్ట్ కాకపోవడం లేదా కొద్ది దూరం వెళ్లాక ఇంజన్ ఆగిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. కస్టమర్లు వచ్చి మాపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసేవరకు ఇంధనంలో నీరు చేరిన విషయం మాకు తెలియడం లేదు" అని ఒక బంక్ యజమాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తీరప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోంది. ట్యాంకుల సీళ్లు సరిగ్గా లేకపోతే ఇంధనం త్వరగా పాడైపోతుంది. మరోవైపు, మైల్డ్ స్టీల్తో చేసిన పాత ట్యాంకులు, పైప్లైన్లు ఇథనాల్ తేమ వల్ల త్వరగా తుప్పు పట్టే ప్రమాదం ఉందని బంక్ యజమానులు భయపడుతున్నారు. అయితే, చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCs) ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల పాత సీళ్లను మార్చి, నియోప్రినే రబ్బరు వాషర్లను అమర్చుతున్నాయి.
ఆందోళనలపై ‘ఫాడా’ ప్రభుత్వ వివరణ
E20 ఇంధనం వల్లే నీటి కాలుష్యం జరుగుతుందనే ప్రచారాన్ని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్ (FADA) ఖండించింది. ఇథనాల్కు తేమను పీల్చుకునే గుణమున్న మాట వాస్తవమేనని, అయితే ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఇంధన ప్రమాణాలు, నిల్వ పద్ధతులు, వాహనాల ఇంజన్లను డిజైన్ చేశారని స్పష్టం చేసింది. భారత దేశంలో సరఫరా అవుతున్న E20 ఇంధనం కఠినమైన బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) స్పెసిఫికేషన్లకు లోబడి ఉందని ఫాడా జూలై 11, 2026న స్పష్టం చేసింది.
కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ కూడా దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఏ రకమైన ఇంధనంలోనైనా నీరు చేరడం మంచిది కాదని, ఆధునిక వాహనాల్లో నీరు లోపలికి వెళ్లకుండా ప్రత్యేక రక్షణ ఏర్పాట్లు ఉంటాయని తెలిపింది.
దేశ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి, రైతులకు ఆర్థికంగా మద్దతు ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ (EBP) ను ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకంపై వస్తున్న వివిధ అపోహలను తొలగిస్తూ కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ జూన్ 23, 2026న వివరణాత్మక ప్రకటన విడుదల చేసింది. వాహన తయారీ సంస్థలు సైతం జూలై 4, 2026న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి వాహనదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని భరోసా ఇచ్చాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More