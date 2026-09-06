45 ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా? 4% రూల్ నమ్మితే కష్టమే
45 ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలనుకునే భారతీయులకు సాంప్రదాయ 4 శాతం ఉపసంహరణ సూత్రం సరిపోదని ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. 40 ఏళ్లకు పైగా జీవన వ్యయాలు, ద్రవ్యోల్బణం, ప్రాణాంతక వైద్య ఖర్చులను తట్టుకోవడానికి అనువైన మెరుగైన పోర్ట్ఫోలియో వ్యూహాలు ఇవే.
ఉద్యోగానికి స్వస్తి చెప్పి 45 ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం వినడానికి బాగానే ఉంటుంది. కానీ దాన్ని సాధించడం ఎంత సవాలో, ఆ తర్వాత వచ్చే 40 నుంచి 45 ఏళ్ల పాటు ఆ నిధులను కాపాడుకోవడం అంతకంటే పెద్ద సవాలు. స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలోని పెట్టుబడులను విక్రయించాల్సిన పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవడమే అసలైన ఆర్థిక నైపుణ్యం.
40 ఏళ్ల ప్రాయంలో లేదా 50 ఏళ్ల ప్రారంభంలో రిటైర్ అయ్యేవారికి పాతకాలపు సూత్రాలు పనిచేయవు. ప్రాచుర్యం పొందిన 4 శాతం ఉపసంహరణ సూత్రం అమెరికా మార్కెట్ డేటా, 30 ఏళ్ల రిటైర్మెంట్ కాలాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని తయారైంది. కానీ భారత్లో త్వరగా రిటైర్ అయ్యేవారికి సుదీర్ఘ కాలంతో పాటు అధిక ద్రవ్యోల్బణం, పన్నులు, వైద్య ఖర్చులు సవాలుగా మారతాయి.
4% రూల్ భారత్లో ఎందుకు సరిపోదు?
"విలియం బెంగెన్ 1994లో అమెరికా మార్కెట్ డేటా ఆధారంగా ఈ 4 శాతం సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించారు. అమెరికా స్టాక్స్, బాండ్ల పోర్ట్ఫోలియోపై 30 ఏళ్ల రిటైర్మెంట్ కాలానికి దీనిని రూపొందించారు" అని 'డిజర్వ్' (Dezerv) సహ వ్యవస్థాపకుడు సందీప్ జెత్వాని తెలిపారు.
45 ఏళ్లకే రిటైర్ అయ్యే ఇన్వెస్టర్కు మరో 40 నుంచి 45 ఏళ్ల పాటు నిధులు అవసరమవుతాయని, అందువల్ల విత్డ్రావల్ రేటుతో పాటు పోర్ట్ఫోలియో నిర్మాణం చాలా కీలకమని ఆయన విశ్లేషించారు.
రిటైర్మెంట్ మొదటి ఏడాది పోర్ట్ఫోలియో నుంచి 4 శాతం నిధులను తీసుకుని, ఆ తర్వాత ప్రతి ఏటా ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా ఆ మొత్తాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవడం ఈ రూల్ విధానం. అయితే త్వరగా రిటైర్ అయ్యేవారికి ఉపసంహరణ కాలం చాలా సుదీర్ఘంగా ఉంటుంది.
'బజాజ్ క్యాపిటల్' జాయింట్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ బజాజ్ మాట్లాడుతూ, త్వరగా రిటైర్ అయ్యేవారు ప్రారంభంలో 3 నుంచి 3.5 శాతం ఉపసంహరణ రేటును ప్రామాణికంగా తీసుకోవచ్చని సూచించారు. "వ్యక్తుల ఖర్చులు, పోర్ట్ఫోలియో నిర్మాణం, ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు, ఆరోగ్య అవసరాలు, వారసత్వ లక్ష్యాల ఆధారంగా సరైన ఉపసంహరణ శాతం మారుతుంది" అని బజాజ్ వివరించారు.
ధనిక కుటుంబాల్లో ఖర్చుల ద్రవ్యోల్బణం సాధారణ వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని, కాబట్టి సాధారణ ఫార్ములాల కంటే సొంత జీవనశైలికి తగ్గట్టుగా కార్పస్ను గణించాలని జెత్వాని స్పష్టం చేశారు.
మార్కెట్ పతనాల నుంచి కాపాడుకునే 'డెట్ రన్వే'
త్వరగా రిటైర్ అయినపుడు ఎదురయ్యే పెద్ద ముప్పు 'సీక్వెన్స్-ఆఫ్-రిటర్న్స్ రిస్క్' (Sequence-of-returns risk). రిటైర్మెంట్ ప్రారంభంలోనే మార్కెట్లు తీవ్రంగా నష్టపోతే, రోజువారీ ఖర్చుల కోసం తక్కువ ధరల వద్ద ఈక్విటీ యూనిట్లను విక్రయించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల మార్కెట్లు కోలుకున్నా, ఇన్వెస్టర్ల కార్పస్ దెబ్బతింటుంది.
ఈ ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవడానికి 'బకెట్ అప్రోచ్' పాటించాలని సంజీవ్ బజాజ్ ప్రతిపాదించారు. కనీసం 2 నుంచి 3 ఏళ్లకు సరిపడా ఖర్చులను లిక్విడ్ లేదా షార్ట్ టర్మ్ డెట్ సెక్యూరిటీలలో ఉంచడం వల్ల మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీలను విక్రయించాల్సిన అవసరం ఉండదు. 'నువామా వెల్త్' ప్రెసిడెంట్ , హెడ్ రాహుల్ జైన్ కూడా 2 నుంచి 3 ఏళ్ల జీవన వ్యయాలకు సరిపడా బఫర్ను డెట్ లేదా లిక్విడ్ సాధనాల్లో ఉంచుకోవాలని సూచించారు.
సందీప్ జెత్వాని ఈ విషయంలో మరింత జాగ్రత్త వహించాలని సూచిస్తున్నారు. త్వరగా రిటైర్ అయ్యేవారికి ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయం ఉండదు కాబట్టి, కనీసం 5 నుంచి 7 ఏళ్లకు సరిపడా నిత్యావసర ఖర్చులను ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సాధనాల్లో భద్రపరచుకోవాలని ప్రతిపాదించారు. కిరాణా, ఇన్సూరెన్స్, కరెంట్ బిల్లుల వంటి నిత్యావసర ఖర్చులను డెట్ నిధుల నుంచి, జీవనశైలి ఖర్చులను ఈక్విటీ, హైబ్రిడ్ ఫండ్ల నుంచి భరించవచ్చని చెప్పారు.
రీఫిల్ వ్యూహం, అత్యవసర నిధి
డెట్ రిజర్వును ఏర్పాటు చేసుకోవడమే కాకుండా, మార్కెట్లు లాభాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ బకెట్ను తిరిగి భర్తీ (Replenish) చేయడం చాలా ముఖ్యం. మార్కెట్ బాగా పెరిగిన ఏళ్లలో ఈక్విటీ లాభాల నుంచి కొంత మొత్తాన్ని డెట్ ఫండ్లలోకి మళ్లించాలి. మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు డెట్ ఫండ్ల నుంచి ఖర్చులు వాడుకుంటూ, ఈక్విటీని తాకకుండా వదిలేయాలి.
రిటైర్మెంట్ తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ డెట్ కేటాయింపులను క్రమంగా పెంచాలని బజాజ్, రాహుల్ జైన్ సలహా ఇచ్చారు. దీనితో పాటు, ప్రాణాంతకమైన వైద్య ఖర్చులను తట్టుకోవడానికి సరైన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ప్రత్యేక అత్యవసర నిధి ఏర్పాటు చేసుకోవడం తప్పనిసరి. ఆకస్మిక ఖర్చుల కోసం దీర్ఘకాలిక ఈక్విటీ నిధులను ఉపసంహరించుకోవడం రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More