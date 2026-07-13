ప్రవాస్ 5.0లో ఈకేఏ మొబిలిటీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్ లాంచ్.. 180 కిమీ రేంజ్
ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాల తయారీ సంస్థ 'ఈకేఏ మొబిలిటీ' (EKA Mobility) గాంధీనగర్లో జరుగుతున్న ప్రవాస్ 5.0 ప్రదర్శనలో సరికొత్త 9-మీటర్ల ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్సును విడుదల చేసింది. ఇది ఒకే ఛార్జ్పై 180 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇవ్వడంతో పాటు అత్యాధునిక భద్రతా ఫీచర్లతో రూపొందింది.
భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాల తయారీ సంస్థ ఈకేఏ మొబిలిటీ, విద్యార్థుల సురక్షిత రవాణా కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన "ఈకేఏ 9ఎమ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్" (EKA 9M Electric School Bus) ను గాంధీనగర్లో జరుగుతున్న ప్రవాస్ 5.0 (Prawaas 5.0) ఈవెంట్లో ఆవిష్కరించింది. ఈ సరికొత్త లాంచ్తో కంపెనీ తన ఇన్స్టిట్యూషనల్ మొబిలిటీ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
పటిష్టమైన నిర్మాణం - సీటింగ్ సామర్థ్యం
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్సును సంస్థ యొక్క తేలికపాటి మోనోకాక్ ప్లాట్ఫారమ్పై (monocoque platform) నిర్మించారు. అధిక బలం కలిగిన స్టీల్ నిర్మాణంతో రూపొందించిన ఈ బస్సు విద్యార్థుల భద్రతను పెంచడంతో పాటు మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది AIS 052 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేయబడింది. ఇందులో డ్రైవర్తో పాటు మొత్తం 43 మంది ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవచ్చు.
భద్రత, సౌకర్యాలకు ప్రాధాన్యత
రోజూ స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థుల భద్రత, సౌకర్యార్థం ఈకేఏ మొబిలిటీ ఇందులో అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థలను అమర్చింది.
ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (EBS): అత్యవసర సమయాల్లో బస్సును సురక్షితంగా ఆపడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.
ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC): మలుపులు, కఠినమైన రోడ్లపై బస్సు అదుపు తప్పకుండా స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.
ఎయిర్ సస్పెన్షన్: రోడ్డుపై వచ్చే కుదుపులను తగ్గించి విద్యార్థులకు సాఫీగా సాగే ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ, రేంజ్, ఛార్జింగ్ వివరాలు
ఈకేఏ 9ఎమ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్సును రెండు రకాల లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో (100 kWh, 200 kWh) సంస్థ అందిస్తోంది.
రేంజ్: సింగిల్ ఛార్జ్పై ఈ బస్సు గరిష్టంగా 180 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
ఛార్జింగ్: ఇందులో సీసీఎస్2 (CCS2) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సిస్టమ్ను అందించారు. దీని సహాయంతో బస్సు బ్యాటరీని కేవలం 1 గంట 45 నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
"భారతీయ రవాణా రంగ అవసరాలకు అనుగుణంగా పర్యావరణ అనుకూల వాహనాలను రూపొందించడంలో మా నిబద్ధతకు ఈ సరికొత్త స్కూల్ బస్సు నిదర్శనం. భద్రత, సామర్థ్యం, ఆవిష్కరణల కలయికతో ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చాం" అని ఈకేఏ మొబిలిటీ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్ డాక్టర్ సుధీర్ మెహతా ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
ప్రదర్శనలో ఇతర వాహనాలు
ప్రవాస్ 5.0 ఈవెంట్లో ఈ సరికొత్త స్కూల్ బస్సుతో పాటు ఈకేఏ మొబిలిటీ తన ఇతర ప్రముఖ మోడళ్లయిన ఈకేఏ కోచ్ (EKA Coach), ఈకేఏ 12ఎమ్ లో ఎంట్రీ ఎలక్ట్రిక్ బస్, ఈకేఏ 3ఎస్, ఈకేఏ 6ఎస్ వాహనాలను కూడా ప్రదర్శనకు ఉంచింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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