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    ప్రవాస్ 5.0లో ఈకేఏ మొబిలిటీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్ లాంచ్.. 180 కిమీ రేంజ్

    ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాల తయారీ సంస్థ 'ఈకేఏ మొబిలిటీ' (EKA Mobility) గాంధీనగర్‌లో జరుగుతున్న ప్రవాస్ 5.0 ప్రదర్శనలో సరికొత్త 9-మీటర్ల ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్సును విడుదల చేసింది. ఇది ఒకే ఛార్జ్‌పై 180 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇవ్వడంతో పాటు అత్యాధునిక భద్రతా ఫీచర్లతో రూపొందింది.

    Published on: Jul 13, 2026, 15:31:29 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాల తయారీ సంస్థ ఈకేఏ మొబిలిటీ, విద్యార్థుల సురక్షిత రవాణా కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన "ఈకేఏ 9ఎమ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్" (EKA 9M Electric School Bus) ను గాంధీనగర్‌లో జరుగుతున్న ప్రవాస్ 5.0 (Prawaas 5.0) ఈవెంట్‌లో ఆవిష్కరించింది. ఈ సరికొత్త లాంచ్‌తో కంపెనీ తన ఇన్స్టిట్యూషనల్ మొబిలిటీ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.

    ప్రవాస్ 5.0లో ఈకేఏ మొబిలిటీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్ లాంచ్.. 180 కిమీ రేంజ్
    ప్రవాస్ 5.0లో ఈకేఏ మొబిలిటీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్ లాంచ్.. 180 కిమీ రేంజ్

    పటిష్టమైన నిర్మాణం - సీటింగ్ సామర్థ్యం

    ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్సును సంస్థ యొక్క తేలికపాటి మోనోకాక్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై (monocoque platform) నిర్మించారు. అధిక బలం కలిగిన స్టీల్ నిర్మాణంతో రూపొందించిన ఈ బస్సు విద్యార్థుల భద్రతను పెంచడంతో పాటు మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది AIS 052 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేయబడింది. ఇందులో డ్రైవర్‌తో పాటు మొత్తం 43 మంది ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవచ్చు.

    భద్రత, సౌకర్యాలకు ప్రాధాన్యత

    రోజూ స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థుల భద్రత, సౌకర్యార్థం ఈకేఏ మొబిలిటీ ఇందులో అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థలను అమర్చింది.

    ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (EBS): అత్యవసర సమయాల్లో బస్సును సురక్షితంగా ఆపడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.

    ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC): మలుపులు, కఠినమైన రోడ్లపై బస్సు అదుపు తప్పకుండా స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.

    ఎయిర్ సస్పెన్షన్: రోడ్డుపై వచ్చే కుదుపులను తగ్గించి విద్యార్థులకు సాఫీగా సాగే ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.

    బ్యాటరీ, రేంజ్, ఛార్జింగ్ వివరాలు

    ఈకేఏ 9ఎమ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్సును రెండు రకాల లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో (100 kWh, 200 kWh) సంస్థ అందిస్తోంది.

    రేంజ్: సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఈ బస్సు గరిష్టంగా 180 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.

    ఛార్జింగ్: ఇందులో సీసీఎస్2 (CCS2) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సిస్టమ్‌ను అందించారు. దీని సహాయంతో బస్సు బ్యాటరీని కేవలం 1 గంట 45 నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    "భారతీయ రవాణా రంగ అవసరాలకు అనుగుణంగా పర్యావరణ అనుకూల వాహనాలను రూపొందించడంలో మా నిబద్ధతకు ఈ సరికొత్త స్కూల్ బస్సు నిదర్శనం. భద్రత, సామర్థ్యం, ఆవిష్కరణల కలయికతో ఈ మోడల్‌ను తీసుకొచ్చాం" అని ఈకేఏ మొబిలిటీ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్ డాక్టర్ సుధీర్ మెహతా ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

    ప్రదర్శనలో ఇతర వాహనాలు

    ప్రవాస్ 5.0 ఈవెంట్‌లో ఈ సరికొత్త స్కూల్ బస్సుతో పాటు ఈకేఏ మొబిలిటీ తన ఇతర ప్రముఖ మోడళ్లయిన ఈకేఏ కోచ్ (EKA Coach), ఈకేఏ 12ఎమ్ లో ఎంట్రీ ఎలక్ట్రిక్ బస్, ఈకేఏ 3ఎస్, ఈకేఏ 6ఎస్ వాహనాలను కూడా ప్రదర్శనకు ఉంచింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ప్రవాస్ 5.0లో ఈకేఏ మొబిలిటీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్ లాంచ్.. 180 కిమీ రేంజ్
    Home/News/ప్రవాస్ 5.0లో ఈకేఏ మొబిలిటీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూల్ బస్ లాంచ్.. 180 కిమీ రేంజ్
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