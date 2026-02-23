2026లో 'ఎల్నినో' ముప్పు.. ఈసారి వానలు తక్కువే, భానుడి భగభగలు తప్పవా?
2026 ద్వితీయార్థంలో 'ఎల్నినో' ఏర్పడే అవకాశం 60% ఉందని అంతర్జాతీయ వాతావరణ సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. దీని ప్రభావంతో భారత్లో రుతుపవనాలు బలహీనపడి, వర్షాలు తగ్గడంతో పాటు ఎండల తీవ్రత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారతదేశ వాతావరణంపై మరోసారి 'ఎల్నినో' నీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి. 2026 ద్వితీయార్థంలో ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం బలంగా ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఎల్నినో సంవత్సరాల్లో భారత్లో వర్షపాతం తగ్గడం, వేసవి కాలం అత్యంత కఠినంగా ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. తాజాగా విడుదలైన వాతావరణ నమూనాలు (Weather Models) ఈ ఆందోళనను నిజం చేస్తున్నాయి.
60 శాతం ప్రమాదం.. ఆగస్టు నుంచే మార్పులు
అమెరికాకు చెందిన 'నేషనల్ ఓషియానిక్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్' (NOAA) తాజా నివేదిక ప్రకారం.. 2026 ఆగస్టు-అక్టోబర్, సెప్టెంబర్-నవంబర్ మధ్య కాలంలో ఎల్నినో సంభవించే అవకాశం 60 శాతంగా ఉంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఈ అంచనా కేవలం 50 శాతంగా ఉండగా, ఇప్పుడు అది 60 శాతానికి పెరగడం గమనార్హం. అంటే, రానున్న రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత వేగంగా మారబోతున్నాయి.
లా నినా నుంచి ఎల్నినో వైపు..
ప్రస్తుతం పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న 'లా నినా' (La Niña) పరిస్థితులు క్రమంగా బలహీనపడుతున్నాయి. కొలంబియా యూనివర్సిటీకి చెందిన క్లైమేట్ సిస్టమ్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ (CCSR) నివేదిక ప్రకారం:
- ఫిబ్రవరి - ఏప్రిల్: వాతావరణం తటస్థంగా (ENSO-neutral) ఉండే అవకాశం 96 శాతం ఉంది.
- మే - జూలై: ఈ సమయం నుంచి ఎల్నినో ప్రభావం నెమ్మదిగా మొదలవుతుంది.
- ఆగస్టు తర్వాత: ఎల్నినో పంజా విసిరే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WMO) కూడా ఇదే విషయాన్ని ధృవీకరించింది. పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో వస్తున్న మార్పులు ఎల్నినో రాకకు సంకేతాలని ఫిబ్రవరి 20న విడుదల చేసిన గ్లోబల్ సీజనల్ అప్డేట్లో పేర్కొంది.
భారత్పై పడే ప్రభావం ఏమిటి?
భారతదేశం వంటి వ్యవసాయ ఆధారిత దేశానికి ఎల్నినో వార్త ఆందోళన కలిగించే అంశమే.
- రుతుపవనాలపై దెబ్బ: ఎల్నినో వల్ల నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడతాయి. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతం తగ్గి, కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.
- తీవ్రమైన ఎండలు: వర్షాలు తగ్గడమే కాకుండా, ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా పెరుగుతాయి. రాబోయే వేసవి కాలం సామాన్యులకు చుక్కలు చూపించే అవకాశం ఉంది.
- వ్యవసాయంపై ప్రభావం: వర్షాలు సకాలంలో పడకపోతే ఖరీఫ్, రబీ పంటల దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది, ఇది ఆహార ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీయవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: ఎల్నినో అంటే ఏమిటి?
జవాబు: పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల నీరు అసాధారణంగా వేడెక్కడాన్ని ఎల్నినో అంటారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులకు కారణమవుతుంది.
ప్రశ్న: ఎల్నినో వల్ల భారత్కు నష్టమేనా?
జవాబు: అవును, సాధారణంగా ఎల్నినో వల్ల భారత్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఇది కరువుకు, ఆహార కొరతకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రశ్న: 2026లో ఎప్పుడు ఎల్నినో మొదలవుతుంది?
జవాబు: వాతావరణ అంచనాల ప్రకారం 2026 ఆగస్టు నుండి అక్టోబర్ మధ్య కాలంలో ఇది గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవచ్చు.