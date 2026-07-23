ఈపీఎఫ్ డబ్బులు తీసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడుతున్నారా? ఈపీఎఫ్ఓ విజ్ఞప్తి ఇదీ
ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ (PF) నిధులను ఉపసంహరించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టవద్దని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఉద్యోగులను కోరింది. పిఎఫ్ కేవలం పొదుపు మార్గం మాత్రమే కాదని, రిటైర్మెంట్ రక్షణ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చే సామాజిక భద్రతా పథకమని స్పష్టం చేసింది.
"పిఎఫ్ సొమ్మును మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మళ్లించవద్దు. సమజ్దార్ కో ఈపీఎఫ్ కాఫీ హై (అర్థం చేసుకునేవారికి ఈపీఎఫ్ చాలు)" అని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్' (X) వేదికగా ఉద్యోగులకు స్పష్టం చేసింది.
వేతన జీవులు తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సేవింగ్స్ను ఉపసంహరించి మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని నిరోధించేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ ఒక ప్రత్యేక వినూత్న ప్రచారాన్ని చేపట్టింది. ఈ రెండూ వేర్వేరు ఆర్థిక లక్ష్యాల కోసం ఉద్దేశించినవని, ఒకదానికి మరొకటి ప్రత్యామ్నాయం కాదని వివరించింది.
సామాజిక భద్రత వర్సెస్ మార్కెట్ రిస్క్
ఈపీఎఫ్ అనేది ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ అనంతర నిధికి భరోసానిచ్చే ఒక చట్టబద్ధమైన సామాజిక భద్రతా పథకం. మరోవైపు మ్యూచువల్ ఫండ్లు పూర్తిగా మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు లోబడి ఉండే, సంపద సృష్టి కోసం ఐచ్ఛికంగా ఎంచుకునే సాధనాలు. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎక్కువ రాబడులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ నష్టాల ముప్పు కూడా అంతే స్థాయిలో ఉంటుంది.
ఈపీఎఫ్ ఇచ్చే ప్రయోజనాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్లతో పోలిస్తే ఈపీఎఫ్లో కొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉద్యోగితో పాటు యాజమాన్యం (Employer) కూడా సమాన వాటా జమ చేస్తుంది. కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కేవలం మదుపరుల సొంత సొమ్ము మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది.
స్థిరమైన రాబడి: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా నిర్ణయించే వడ్డీ రేటు ఆధారంగా ఈపీఎఫ్ నిధికి గ్యారెంటీ రాబడి లభిస్తుంది.
క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు: ప్రతి నెలా జీతం నుంచే పిఎఫ్ సొమ్ము కట్ కావడం వల్ల ఉద్యోగికి తెలియకుండానే దీర్ఘకాలిక పొదుపు అలవాటవుతుంది.
లైఫ్టైమ్ పెన్షన్: ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవితాంతం పెన్షన్ అందుతుంది.
రూ. 7 లక్షల బీమా రక్షణ: ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (EDLI) పథకం ద్వారా ఉద్యోగి అనుకోకుండా మరణిస్తే వారి కుటుంబానికి రూ. 7 లక్షల వరకు బీమా పరిహారం లభిస్తుంది.
ప్రత్యామ్నాయం కాదు.. పునాది మాత్రమే
మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఈపీఎఫ్కు ప్రత్యామ్నాయంగా చూడకూడదని ఈపీఎఫ్ఓ స్పష్టం చేసింది. రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించుకోవడానికి (Diversification) మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. అయితే పిఎఫ్ సొమ్మును మధ్యలోనే విత్డ్రా చేసి మార్కెట్లో పెట్టడం వల్ల సురక్షితమైన పదవీ విరమణ భద్రత దెబ్బతింటుంది. పన్ను మినహాయింపులు, యాజమాన్యం భాగస్వామ్యం, సామాజిక భద్రత ఒకే వేదికపై అందించే ఈపీఎఫ్ను రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్కు ప్రధాన పునాదిగా ఉంచుకోవాలని ఈపీఎఫ్ఓ ఉద్యోగులకు సూచించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More