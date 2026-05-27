EPFO 3.0: ఇక పీఎఫ్ విత్ డ్రా చిటికెలో.. యూపీఐ, ఏటీఎంల ద్వారా నగదు
ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) చందాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే వార్త అందించింది. ‘ఈపీఎఫ్ఓ 3.0’ పేరుతో తీసుకొస్తున్న భారీ సంస్కరణల వల్ల ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి రోజుల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం యూపీఐ (UPI) లేదా ఏటీఎం (ATM) ద్వారా క్షణాల్లో మీ నగదును పొందే సదుపాయం రాబోతోంది.
కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును మే 2026లో ప్రకటించారు. గతంలో పీఎఫ్ విత్డ్రా అంటే నెలల తరబడి కంపెనీల చుట్టూ, ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇకపై మీ స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి లేదా ఏటీఎంలలో నేరుగా మీ పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి డబ్బులు డ్రా చేసుకోవచ్చు.
పాత వ్యవస్థ vs ఈపీఎఫ్ఓ 3.0: మార్పులేంటి?
|ఫీచర్
|పాత పద్ధతి (Old System)
|కొత్త పద్ధతి (EPFO 3.0)
|యజమాని ఆమోదం
|కంపెనీ (Employer) గ్రీన్ సిగ్నల్ తప్పనిసరి.
|కంపెనీతో పనిలేదు.. ఆధార్ ఓటీపీ ఉంటే చాలు.
|సమయం
|7 నుంచి 15 రోజుల నిరీక్షణ.
|నిమిషాల్లో లేదా గంటల్లోనే సెటిల్మెంట్.
|విత్ డ్రా పరిమితి
|ఆటో సెటిల్మెంట్ ₹1 లక్ష వరకే.
|ఆటో సెటిల్మెంట్ పరిమితి ₹5 లక్షలకు పెంపు.
|చెల్లింపు విధానం
|కేవలం బ్యాంకు అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్.
|UPI, ATM QR Code ద్వారా డైరెక్ట్ నగదు.
|కేటగిరీలు
|13 రకాల క్లిష్టమైన విభాగాలు.
|కేవలం 3 సులభమైన కేటగిరీలు.
యూపీఐ ద్వారా విత్ డ్రా ఎలా చేయాలి?
కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, ‘ఉమాంగ్’ (UMANG) యాప్ లేదా ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ కింది స్టెప్స్ పాటించాలి:
- మీ UAN మరియు ఆధార్ ఓటీపీతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- విత్ డ్రా ఆప్షన్లో UPIని ఎంచుకోవాలి.
- మీ UPI ID ఎంటర్ చేయగానే, ఆధార్తో లింక్ అయిన మీ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి నగదు తక్షణమే జమ అవుతుంది.
- ఏటీఎం వద్ద అయితే, అక్కడ ప్రదర్శించే క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి నేరుగా నగదు తీసుకోవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: మీరు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు మీ మొత్తం పీఎఫ్ నిల్వలో గరిష్టంగా 75% మాత్రమే విత్ డ్రా చేసుకోగలరు. మిగిలిన 25% పదవీ విరమణ కోసం సురక్షితంగా ఉంటుంది.
వాట్సాప్ (WhatsApp) సేవలు కూడా..
చందాదారులకు మరింత చేరువయ్యేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ వాట్సాప్ సేవలను కూడా ప్రారంభిస్తోంది.
- గ్రీన్ టిక్ ఉన్న ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక నంబర్కు 'Hello' అని మెసేజ్ పంపి మీ ఖాతా వివరాలు, క్లెయిమ్ స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.
- పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడం, నామినేషన్ అప్డేట్ వంటి పనులు ఇకపై వాట్సాప్లోనే పూర్తవుతాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు డ్రా చేయడానికి ప్రత్యేక కార్డు ఇస్తారా?
అవును, ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద పీఎఫ్ లింక్డ్ ఏటీఎం కార్డులను జారీ చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ప్రస్తుతానికి యూపీఐ ఆధారిత ఏటీఎంలలో క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
2. నా కంపెనీ క్లెయిమ్ను రిజెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా?
కొత్త విధానంలో ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ (Self-certification) సదుపాయం ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్నపాటి కారణాలతో మీ యజమాని క్లెయిమ్ను అడ్డుకోలేరు.
3. ఈ సదుపాయం పొందడానికి కనీస అర్హత ఏంటి?
మీ UAN నంబర్కు ఆధార్, పాన్ (PAN), బ్యాంక్ ఖాతా (KYC) తప్పనిసరిగా లింక్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఆధార్తో అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్ యాక్టివ్గా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More