గుడ్ న్యూస్: ఇక నిమిషాల్లో పీఎఫ్ డబ్బులు మీ చేతికి.. యూపీఐ ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకునే ఛాన్స్
ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన సేవలను మరింత వేగవంతం చేస్తోంది. త్వరలో చందాదారులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను యూపీఐ ద్వారా తక్షణమే తమ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి బదిలీ చేసుకోవచ్చు. డిజిటల్ చెల్లింపుల విప్లవంలో ఇదొక కీలక మార్పుగా నిలవనుంది.
ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ (PF) డబ్బులు అత్యవసర సమయంలో కొండంత అండగా నిలుస్తాయి. అయితే, ఆ డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవాలంటే ఇప్పటివరకు రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. ఈ ఇబ్బందులకు చెక్ పెడుతూ, కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇకపై యూపీఐ (UPI) ద్వారా పీఎఫ్ నిధులను తక్షణమే విత్ డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించబోతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
"యూపీఐ పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా ఈపీఎఫ్ నిధులను విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయానికి సంబంధించిన టెస్టింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. ఈ సదుపాయం ద్వారా విత్ డ్రా చేసిన సొమ్ము నేరుగా సభ్యుడి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి జమ అవుతుంది" అని కేంద్ర మంత్రి మంగళవారం మీడియా ప్రతినిధులకు తెలిపారు.
యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్ డ్రా.. ఎలా పనిచేస్తుంది?
ప్రస్తుతానికి ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రక్రియ చాలా సరళంగా ఉండబోతోంది:
బ్యాలెన్స్ చెకింగ్: మొదట చందాదారులు తాము విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి ఎంత మొత్తం అందుబాటులో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి.
లింక్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్: పీఎఫ్ రికార్డుల్లో ముందే నమోదై (Seed) ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాకు మాత్రమే ఈ సొమ్ము బదిలీ అవుతుంది.
యూపీఐ పిన్ అథెంటికేషన్: యూజర్ తన యూపీఐ పిన్ (UPI PIN) నమోదు చేయడం ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ను పూర్తి చేయవచ్చు.
తక్షణ క్రెడిట్: ఆమోదం పొందిన వెంటనే, ఆ మొత్తం నిమిషాల వ్యవధిలోనే మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో కనిపిస్తుంది.
అయితే, మొత్తం పీఎఫ్ సొమ్మును యూపీఐ ద్వారా తీసుకోలేమని, కేవలం నిర్ణీత వాటాను మాత్రమే ఇలా తక్షణమే విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అనుమతిస్తారని తెలుస్తోంది. మిగిలిన మొత్తం ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారమే లాక్ అయి ఉంటుంది.
ఉద్యోగులకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?
సాధారణంగా పీఎఫ్ క్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత వెరిఫికేషన్, ప్రాసెసింగ్ జరిగి డబ్బు ఖాతాలో పడటానికి కనీసం 3 నుంచి 10 రోజుల సమయం పడుతుంది. కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ కారణాల వల్ల నెలల తరబడి ఆలస్యమవుతుంది.
ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు ఆకస్మిక వైద్య ఖర్చులు లేదా పిల్లల ఫీజుల వంటి అత్యవసర సమయాల్లో ఈ 'ఇన్స్టంట్ విత్ డ్రాయల్' ఫీచర్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలకు అలవాటు పడిన యువతకు ఇది పెద్ద ఊరట.
వాట్సాప్ ద్వారా కూడా సేవలు..
యూపీఐ సదుపాయంతో పాటు, ఈపీఎఫ్ఓ తన సేవలను వాట్సాప్ (WhatsApp) ద్వారా కూడా అందించాలని నిర్ణయించింది. మొబైల్ వినియోగదారులకు మరింత చేరువ కావడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. అలాగే, ఒక ఉద్యోగి కంపెనీ మారినప్పుడు పీఎఫ్ ఖాతా ఆటోమేటిక్గా బదిలీ అయ్యే (Auto-Transfer) ప్రక్రియను కూడా మరింత వేగవంతం చేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
కోర్టుల్లో పెండింగ్లో ఉన్న పీఎఫ్ కేసులను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు 'నిధి ఆప్కే నికత్' (NAN) వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రత్యేక డ్రైవ్లను కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులు ఎప్పటి నుంచి తీసుకోవచ్చు?
కేంద్ర మంత్రి ప్రకటన ప్రకారం పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. ప్రభుత్వం త్వరలోనే అధికారికంగా లాంచ్ తేదీని ప్రకటించనుంది. అప్పటి నుంచి ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
2. నా పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం డబ్బును యూపీఐ ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా?
లేదు. మొత్తం పీఎఫ్ సొమ్మును తీసుకోలేరు. నిబంధనల ప్రకారం కొంత భాగాన్ని మాత్రమే అత్యవసర అవసరాల కోసం తక్షణమే విత్ డ్రా చేసుకునే వీలుంటుంది.
3. యూపీఐ విత్ డ్రా కోసం వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇవ్వవచ్చా?
సాధ్యం కాదు. మీ ఈపీఎఫ్ ఖాతాకు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ అయితే లింక్ అయి ఉందో (KYC పూర్తయి ఉండాలి), ఆ ఖాతాకు మాత్రమే డబ్బు బదిలీ అవుతుంది.
4. యూపీఐ పిన్ తప్పనిసరా?
అవును. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా లావాదేవీని పూర్తి చేయడానికి యూపీఐ పిన్ అథెంటికేషన్ అవసరమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More