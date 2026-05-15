    పీఎఫ్ చందాదారులకు బంపర్ ఆఫర్: ఇకపై ఆటోమేటిక్‌గా ఫైనల్ సెటిల్‌మెంట్.. అప్లై చేయగానే బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి డబ్బు

    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 కోట్ల మంది ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) సభ్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. తుది పీఎఫ్ విత్‌డ్రాయల్స్ కోసం ఇకపై నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా, 'ఆటో-సెటిల్‌మెంట్' విధానాన్ని అమల్లోకి తెస్తోంది. 

    Published on: May 15, 2026 5:47 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన సేవలను మరింత వేగవంతం చేసే దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. ఇప్పటివరకు కేవలం అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్‌లకు మాత్రమే పరిమితమైన 'ఆటో-సెటిల్‌మెంట్' సదుపాయాన్ని, ఇకపై తుది సెటిల్‌మెంట్లకు (Final Withdrawals) కూడా వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల 7 కోట్ల మందికి పైగా ఉన్న చందాదారులకు పేపర్‌లెస్, పారదర్శకమైన సేవలు అందనున్నాయి. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ సమయంలో లేదా ఉద్యోగం మానేసినప్పుడు ఎదురయ్యే జాప్యానికి ఈ నిర్ణయంతో చెక్ పడనుంది.

    పీఎఫ్ చందాదారులకు బంపర్ ఆఫర్: ఇకపై ఆటోమేటిక్‌గా ఫైనల్ సెటిల్‌మెంట్

    వేగంగా క్లెయిమ్ల పరిష్కారం

    ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం.. కేవలం 5 లక్షల లోపు ఉన్న అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్‌లను మాత్రమే కంప్యూటర్ ఆధారిత వ్యవస్థ ఆటోమేటిక్‌గా ప్రాసెస్ చేస్తోంది. ఇలాంటి క్లెయిమ్‌లలో దాదాపు 70 శాతాన్ని కేవలం 72 గంటల్లోనే (3 రోజులు) ఈపీఎఫ్ఓ పరిష్కరిస్తోంది. ఇదే వేగాన్ని తుది సెటిల్‌మెంట్లలో కూడా తీసుకురావాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దీనివల్ల క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశాలు తగ్గడంతో పాటు, అధికారుల ప్రమేయం లేకుండానే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

    ఉద్యోగం మారితే ఇక నో టెన్షన్

    ఉద్యోగులు ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి మారినప్పుడు తమ పీఎఫ్ ఖాతాను బదిలీ చేసుకోవడం ఒక పెద్ద ప్రహసనంగా ఉండేది. ఇందుకోసం 'ఫామ్-13' సబ్మిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. అయితే, ఇకపై అవేవీ అవసరం లేదని సెంట్రల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ రమేష్ కృష్ణమూర్తి స్పష్టం చేశారు.

    "మేము ఇప్పుడు తుది విత్‌డ్రాయల్స్‌ను కూడా ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించబోతున్నాం. ఉద్యోగం మారినప్పుడు పాత ఖాతాను కొత్త ఖాతాలోకి ఆటోమేటిక్‌గా విలీనం చేసేలా (Auto-migration) మార్పులు తెస్తున్నాం" అని ఆయన అసోచామ్ (ASSOCHAM) నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు.

    హైదరాబాద్ ఐటీ ఉద్యోగులకు వెసులుబాటు

    హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులు తరచుగా కంపెనీలు మారుతుంటారు. ప్రతిసారి పీఎఫ్ ఖాతాల బదిలీ కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగడం లేదా ఆన్‌లైన్‌లో తలలు పట్టుకోవడం ఇబ్బందిగా మారేది. కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తే, యూఏన్ (UAN) ఆధారంగా అన్నీ ఆటోమేటిక్‌గా సర్దుబాటు అవుతాయి. కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేసి, ఆధార్ లింక్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సదుపాయం సులభంగా అందుతుంది.

    ముందస్తు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

    ఈ ఆటోమేటిక్ వ్యవస్థ సజావుగా సాగాలంటే చందాదారులు కొన్ని పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ యూఏన్ పోర్టల్‌లో బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ఆధార్ లింకింగ్, మొబైల్ నంబర్, నామినీ వివరాలు అప్‌డేట్‌గా ఉండాలి. డేటాలో ఎలాంటి తేడాలు లేనప్పుడు మాత్రమే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ మీ క్లెయిమ్‌ను వెంటనే ఆమోదిస్తుంది. వివాదాస్పద కేసులు లేదా డేటా సరిపోలని పక్షంలో మాత్రమే మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ అవసరమవుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి?

    జవాబు: ఉద్యోగి ఎటువంటి మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్లు సమర్పించకుండా, ఈపీఎఫ్ఓ సిస్టమే స్వయంగా క్లెయిమ్‌ను వెరిఫై చేసి డబ్బును బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేసే ప్రక్రియను ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ అంటారు.

    ప్రశ్న 2: దీనివల్ల ఎంత సమయం ఆదా అవుతుంది?

    జవాబు: ప్రస్తుతం ఫైనల్ సెటిల్‌మెంట్‌కు వారాల సమయం పడుతోంది. కొత్త విధానం వల్ల అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్‌ల మాదిరిగానే 3 రోజుల్లోనే డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ప్రశ్న 3: ఉద్యోగం మారినప్పుడు పాత పీఎఫ్ ఖాతాను ఏం చేయాలి?

    జవాబు: ఇకపై మీరు పాత పీఎఫ్ బదిలీ కోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేయాల్సిన పనిలేదు. కొత్త కంపెనీలో చేరగానే మీ పాత బ్యాలెన్స్ ఆటోమేటిక్‌గా కొత్త అకౌంట్‌లోకి మారిపోతుంది.

    ప్రశ్న 4: ఈ సదుపాయం పొందడానికి కనీస అర్హత ఏంటి?

    జవాబు: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్‌కు కేవైసీ (KYC) పూర్తయి ఉండాలి, ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు సరిగ్గా లింక్ అయి ఉండాలి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

