ఆధార్ కార్డు కేవలం గుర్తింపు కోసమే.. పుట్టిన తేదీకి నిరూపణ కాదు.. స్పష్టం చేసిన UIDAI
ఆధార్ కార్డును పుట్టిన తేదీ నిరూపణగా (Date of Birth Proof) పరిగణించలేమని భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) కీలక స్పష్టతనిచ్చింది. ఇది కేవలం గుర్తింపు, చిరునామా ధృవీకరణకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందని, చట్టపరంగా పుట్టిన తేదీని ధృవీకరించే అధికారం దీనికి లేదని వెల్లడించింది.
ప్రభుత్వ పథకాలు మొదలుకొని బ్యాంకు ఖాతాల వరకు ప్రతి పనికీ నేడు 'ఆధార్' కార్డు అత్యంత కీలకంగా మారింది. అయితే, చాలామంది తమ పుట్టిన తేదీకి నిరూపణగా కూడా ఆధార్ కార్డునే వాడుతుంటారు. కానీ, తాజాగా భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) ఒక కీలక ప్రకటన చేస్తూ.. ఆధార్ కార్డు కేవలం గుర్తింపు పత్రం మాత్రమేనని, అది పుట్టిన తేదీని ధృవీకరించే అధికారిక పత్రం కాదని స్పష్టం చేసింది.
ఈ విషయమై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన UIDAI, ఆధార్ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క గుర్తింపును బయోమెట్రిక్, డెమోగ్రాఫిక్ వివరాల ద్వారా ధృవీకరించడానికి ఉద్దేశించినదని తెలిపింది.
అసలు ఆధార్ చట్టం ఏం చెబుతోంది?
"ఆధార్ చట్టం-2016, పుట్టిన తేదీ నిరూపణగా ఆధార్ను అంగీకరించడంపై ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు" అని UIDAI డైరెక్టర్ సంజీవ్ యాదవ్ ఒక అధికారిక నోటీసులో పేర్కొన్నారు. ఆధార్ చట్టంలోని సెక్షన్ 4(3) ప్రకారం.. ఆధార్ను కేవలం 'గుర్తింపు నిరూపణ' (Proof of Identity) కోసం మాత్రమే వాడాలని స్పష్టంగా ఉంది. ఒకవేళ ఆధార్లో ఉన్న పుట్టిన తేదీ విషయంలో ఏదైనా వివాదం తలెత్తితే, దానిని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత పూర్తిగా ఆ కార్డు కలిగిన వ్యక్తిపైనే ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
పుట్టిన తేదీ నిరూపణగా ఎందుకు పరిగణించకూడదు?
సాధారణంగా ఆధార్ నమోదు ప్రక్రియలో విద్యార్థులు లేదా పౌరులు అందించే వివరాల ఆధారంగానే డేటా సేకరిస్తారు. ఇందులో కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
- స్వయం ప్రకటిత వివరాలు: ఆధార్ నమోదు సమయంలో నివాసితులు స్వయంగా అందించే (Self-declared) సమాచారంపైనే పుట్టిన తేదీ ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో దీనిని ఇతర ప్రాథమిక రికార్డులతో UIDAI స్వతంత్రంగా ధృవీకరించదు.
- సుమారుగా నమోదు చేయడం: ఒకవేళ నమోదు సమయంలో సరైన ధృవీకరణ పత్రాలు (బర్త్ సర్టిఫికెట్ వంటివి) లేకపోతే, అంచనా వేసిన సంవత్సరం ఆధారంగా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా 'జనవరి 1'ని పుట్టిన తేదీగా గుర్తిస్తుంది. అందుకే ఇలాంటి 'సుమారు' వివరాలను అధికారిక పుట్టిన తేదీగా తీసుకోలేము.
- పరిమితమైన పాత్ర: UIDAI పని కేవలం గుర్తింపు సంఖ్యను కేటాయించడం, ధృవీకరణ సేవలు అందించడమే కానీ, ఇది పుట్టిన తేదీలను నమోదు చేసే రిజిస్ట్రీ కాదని అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
ఆధార్ కార్డు అసలు ఉద్దేశం ఏంటి?
"సబ్సిడీలు లేదా ప్రభుత్వ సేవలు పొందే వ్యక్తి, బయోమెట్రిక్స్ ఇచ్చిన అసలైన వ్యక్తి అవునా కాదా అని నిర్ధారించడమే ఆధార్ ప్రధాన లక్ష్యం" అని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ అశోక్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఆధార్ కార్డులోని బయోమెట్రిక్ డేటా ద్వారా సరైన లబ్ధిదారులను గుర్తించడం మాత్రమే దీని ప్రాథమిక విధి.
పాస్పోర్ట్ దరఖాస్తులు, పాఠశాల ప్రవేశాలు లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటి కీలకమైన పనుల సమయంలో కేవలం ఆధార్ను పుట్టిన తేదీ నిరూపణగా చూపితే సంబంధిత సంస్థలు తిరస్కరించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి పౌరులు తమ వద్ద పుట్టిన దాఖలా (Birth Certificate), పాస్పోర్ట్ లేదా పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ వంటి పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఆధార్ కార్డును పుట్టిన తేదీకి నిరూపణగా ఎందుకు తీసుకోరు?
ఆధార్ చట్టం-2016 ప్రకారం ఆధార్ కేవలం గుర్తింపు నిరూపణకు మాత్రమే పరిమితం. అలాగే, ఆధార్లో పుట్టిన తేదీని తరచుగా స్వయం ప్రకటిత వివరాల ఆధారంగా నమోదు చేస్తారు కాబట్టి, దానిని స్వతంత్ర ధృవీకరణ పత్రంగా పరిగణించరు.
2. పుట్టిన తేదీకి నిరూపణగా ఏ పత్రాలను ఉపయోగించాలి?
మున్సిపాలిటీ లేదా పంచాయతీ జారీ చేసిన బర్త్ సర్టిఫికెట్, పాస్పోర్ట్, ఎస్ఎస్ఎల్సీ (10th Class) మార్కుల జాబితా లేదా ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ (TC) వంటి పత్రాలను పుట్టిన తేదీ నిరూపణగా ఉపయోగించవచ్చు.
3. ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ఉంటే ఏం చేయాలి?
మీ దగ్గర ఉన్న అధికారిక బర్త్ సర్టిఫికెట్ లేదా పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ ఆధారంగా సమీపంలోని ఆధార్ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి పుట్టిన తేదీని సరిచేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇది కేవలం గుర్తింపు ప్రయోజనాల కోసమేనని గుర్తుంచుకోవాలి.
4. ఆధార్ కార్డును చిరునామా నిరూపణ (Address Proof) కోసం వాడవచ్చా?
అవును, ఆధార్ కార్డును గుర్తింపు పత్రంగా, చిరునామా నిరూపణగా నిరభ్యంతరంగా ఉపయోగించవచ్చు. కేవలం పుట్టిన తేదీ విషయంలోనే ఇది పరిమితం.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More