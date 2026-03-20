    Aadhaar app : ఇక ప్రతి స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఆధార్​ యాప్! ప్రభుత్వం ప్లాన్​ని ఒప్పుకోని టెక్​ సంస్థలు!

    Aadhaar updates : దేశంలో విక్రయించే ప్రతి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 'ఆధార్' యాప్‌ను ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనపై స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజాలు సవాల్ విసురుతున్నాయి. భద్రత, గోప్యత కారణాల దృష్ట్యా యాపిల్, శాంసంగ్ వంటి కంపెనీలు ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సమాచారం.

    Published on: Mar 20, 2026 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రభుత్వ బయోమెట్రిక్ గుర్తింపు యాప్ ‘ఆధార్’ను భారతదేశంలో విక్రయించే అన్ని కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్​లో ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఉంచాలని మొబైల్ తయారీ కంపెనీలకు కేంద్రం ప్రతిపాదించిందని తెలుస్తోంది. సుమారు 134 కోట్ల మంది పౌరుల సమాచారం ఉన్న ఈ వ్యవస్థను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ విధంగా యోచిస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే, ఈ ప్రతిపాదనను యాపిల్, శాంసంగ్, గూగుల్ వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయని సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.

    ప్రతి స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఆధార్​ యాప్​కి ప్రభుత్వం ప్లాన్​?
    'సంచార్ సాథీ' బాటలోనే 'ఆధార్'?

    కొద్ది వారాల క్రితం 'సంచార్ సాథీ' యాప్‌ను తప్పనిసరి చేయాలన్న ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలకు కూడా ఇలాంటి ప్రతిఘటనే ఎదురైంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ), ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఈ ప్రతిపాదనను కంపెనీల ముందు ఉంచింది. ఫోన్ సెటప్ చేసేటప్పుడే క్లాక్ లేదా క్యాలిక్యులేటర్ లాగే ఆధార్ యాప్ కూడా ఉండాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

    కంపెనీల అభ్యంతరాలకు ప్రధాన కారణాలివే:

    అయితే స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారుల సంఘం (ఎంఏఐటీ) ఈ ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం వద్ద పలు కీలక అంశాలను లేవనెత్తింది:

    భద్రత, గోప్యత: యూజర్ల డేటా భద్రత విషయంలో రాజీ పడలేమని యాపిల్, శాంసంగ్ వంటి కంపెనీలు స్పష్టం చేశాయి. ప్రభుత్వ యాప్‌లను ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేయడం వల్ల సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఉంటుందని వారి ఆందోళన.

    ఉత్పత్తిలో ఇబ్బందులు: భారత్‌లో విక్రయించే ఫోన్ల కోసం ప్రత్యేక ప్రొడక్షన్ లైన్లను నిర్వహించడం వల్ల లాజిస్టికల్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని కంపెనీలు చెబుతున్నాయి.

    ప్రజా ప్రయోజనం: జనవరిలో పంపిన ఒక అంతర్గత మెయిల్‌లో, ఈ ప్రతిపాదన వల్ల ప్రజలకు పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదని ఎంఏఐటీ పేర్కొంది.

    ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టుబడుతోంది?

    యూజర్లు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను అప్‌డేట్ చేసుకోవడానికి, బయోమెట్రిక్ డేటాను లాక్ చేయడానికి, ఫ్యామిలీ ప్రొఫైల్‌లను నిర్వహించడానికి ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది. ప్రజలు విడిగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే పని లేకుండా, ఫోన్ కొన్నప్పుడే ఈ సదుపాయం ఉండాలని యూఐడీఏఐ కోరుకుంటోంది.

    ఇతర దేశాల పరిస్థితి ఏంటి?

    ప్రస్తుతం రష్యాలో తప్ప ప్రపంచంలోని మరే ఇతర ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లోనూ ప్రభుత్వ యాప్‌లను స్మార్ట్‌ఫోన్లలో తప్పనిసరిగా ఇన్‌స్టాల్ చేసే నిబంధనలు లేవు. అమెరికా, యూకే వంటి దేశాలు కేవలం భద్రతాపరమైన నిబంధనలను మాత్రమే విధిస్తున్నాయి.

    మరోవైపు, కేవలం ఆధార్ మాత్రమే కాకుండా విపత్తు హెచ్చరికలు జారీ చేసే 'సచేత్' వంటి మరో ఐదు ప్రభుత్వ యాప్‌ల విషయంలోనూ కంపెనీలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మార్చి 10, 2026న ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులకు రాసిన లేఖలో ఎంఏఐటీ తన వ్యతిరేకతను స్పష్టం చేసింది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. కొత్త ఫోన్లలో ఆధార్ యాప్ ముందే ఉండటం వల్ల యూజర్లకు కలిగే లాభం ఏంటి?

    యూజర్లు ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి విడిగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే పని లేకుండా, ఫోన్ కొన్నప్పుడే ఆధార్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీని ద్వారా అడ్రస్ అప్‌డేట్ చేయడం, బయోమెట్రిక్స్‌ను లాక్/అన్‌లాక్ చేయడం, వర్చువల్ ఐడీ జనరేట్ చేయడం వంటి పనులను సులభంగా చేసుకోవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

    2. స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు ఈ ప్రతిపాదనను ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి?

    ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి:

    డేటా భద్రత: ప్రభుత్వ యాప్‌లు సిస్టమ్ స్థాయిలో ఉండటం వల్ల యూజర్ల ప్రైవసీకి భంగం వాటిల్లుతుందని యాపిల్ వంటి కంపెనీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

    తయారీ ఇబ్బందులు: భారత్ కోసం విడిగా సాఫ్ట్‌వేర్ వెర్షన్లను రూపొందించడం వల్ల ఉత్పత్తి ఖర్చు పెరగడంతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేసే ఫోన్ల తయారీలో సాంకేతిక సమస్యలు వస్తాయని కంపెనీలు వాదిస్తున్నాయి.

    3. గతంలో వచ్చిన 'సంచార్ సాథీ' యాప్ వివాదానికి, దీనికి తేడా ఏంటి?

    'సంచార్ సాథీ' యాప్‌ను ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. కానీ తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది. అయితే, 'ఆధార్' యాప్ విషయంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు కేవలం ప్రతిపాదన మాత్రమే చేసింది, ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేయలేదు.

