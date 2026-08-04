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    ఆ తప్పు చేశారంటే మీ పీఎఫ్, పింఛన్‌ రాదు.. ఈపీఎఫ్ఓ హెచ్చరిక

    పీఎఫ్ ఖాతాదారులు తమ ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ (DOJ), మానేసిన తేదీల (DOE) వివరాలను తక్షణమే సరిచూసుకోవాలని ఈపీఎఫ్ఓ సూచించింది. ఈ వివరాల్లో చిన్న తప్పు ఉన్నా పీఎఫ్ ఉపసంహరణలు, పింఛన్ క్లెయిమ్‌లు నిలిచిపోయే ప్రమాదముందని హెచ్చరించింది.

    Published on: Aug 4, 2026, 15:19:00 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) తన చందాదారులకు కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న 'డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్' (ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ - DOJ), 'డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్' (ఉద్యోగం వదిలిన తేదీ - DOE) వివరాలలో తప్పులు ఉంటే భవిష్యత్తులో పింఛన్, పీఎఫ్ సొమ్ము సరిగా అందక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

    ఆ తప్పు చేశారంటే మీ పీఎఫ్, పింఛన్‌ రాదు.. ఈపీఎఫ్ఓ హెచ్చరిక
    ఆ తప్పు చేశారంటే మీ పీఎఫ్, పింఛన్‌ రాదు.. ఈపీఎఫ్ఓ హెచ్చరిక

    సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా ఈపీఎఫ్ఓ ఈ సమాచారాన్ని పంచుకుంది. ఉద్యోగ వివరాలు ఖచ్చితంగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో వివరిస్తూ 10 సెకన్ల వీడియోతో పాటు క్యూఆర్ (QR) కోడ్‌ను కూడా జత చేసింది.

    "మీరు ఉద్యోగంలో చేరిన లేదా మానేసిన తేదీల్లో చేసే చిన్న పొరపాటు కూడా మీ భవిష్యత్తు ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తుంది. దీనిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వివరాలు తనిఖీ చేసి, సరిదిద్దుకోండి. మీ పీఎఫ్, పింఛన్ ప్రయోజనాలను సురక్షితం చేసుకోండి" అని ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) పేర్కొంది.

    సేవా కాలం, పింఛన్ అర్హత, పీఎఫ్ విత్‌డ్రా, ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి నిధుల బదిలీ లాంటి ప్రతీ ప్రక్రియకు ఉద్యోగ చరిత్ర (Service History) చాలా కీలకం. అందుకే చందాదారులు క్రమం తప్పకుండా తమ ప్రొఫైల్ వివరాలను పరిశీలించుకోవాలని సంస్థ కోరింది.

    ప్రొఫైల్ సవరణలకు సంబంధించి కీలకమైన 5 నియమాలు

    ఖాతాదారులు తమ ప్రొఫైల్ వివరాలను సులభంగా దిద్దుకునేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.

    2017 అక్టోబర్ 1 తర్వాత జారీ అయిన యుఏఎన్ (UAN):

    ఆధార్ అనుసంధానమైన యుఏఎన్ ఖాతాలు ఉండి, 2017 అక్టోబర్ 1 లేదా ఆ తర్వాత జారీ అయినట్లయితే.. చందాదారులు తమ DOJ, DOE వివరాలను ఎలాంటి ఈపీఎఫ్ఓ ఆమోదం అవసరం లేకుండా ఆన్‌లైన్లోనే నేరుగా అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు.

    కాంట్రిబ్యూషన్ రికార్డులతో సరిపోలడం తప్పనిసరి:

    ఆన్‌లైన్‌లో మార్చే ప్రొఫైల్ వివరాలు ఈపీఎఫ్ఓ దగ్గర ఉన్న నెలవారీ కాంట్రిబ్యూషన్ రికార్డులతో తప్పనిసరిగా సరిపోలాలి. ఏవైనా తేడాలు లేదా సమాచారం లోపిస్తే ఈపీఎఫ్ఓ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది.

    2017 అక్టోబర్ 1 కంటే ముందు యుఏఎన్ కలిగిన వారు:

    2017 అక్టోబర్ 1 కంటే ముందు జారీ అయిన యుఏఎన్ ఖాతాదారులు ఆన్‌లైన్‌లో జాయింట్ డిక్లరేషన్ (Joint Declaration) సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దానికి కంపెనీ యాజమాన్యం (Employer) ఆమోదం తెలపడం తప్పనిసరి.

    ఆధార్ సీడింగ్ లేని ఖాతాలు / మరణించిన సందర్భాల్లో:

    యుఏఎన్ ఖాతాకు ఆధార్ అనుసంధానం కాకపోయినా, యుఏఎన్ వివరాలు అందుబాటులో లేకపోయినా లేదా చందాదారుడు మరణించిన తర్వాత ప్రతినిధులు క్లెయిమ్ చేస్తున్నట్లయితే.. యాజమాన్యం ద్వారా భౌతిక రూపంలో (Physical Joint Declaration) దరఖాస్తును ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

    కంపెనీ మూతపడితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గం:

    ఒకవేళ పాత కంపెనీ మూతపడినా లేదా యాజమాన్యంతో సంప్రదింపులు సాధ్యం కాకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. నిర్దేశిత అధికారి సంతకంతో పాటు అవసరమైన ఆధార పత్రాలను జతచేసి నేరుగా ఈపీఎఫ్ఓ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో సమర్పించవచ్చు.

    ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడే సరిచూసుకోండి

    సాధారణ కేసుల్లో ప్రొఫైల్ మార్పులు వేగంగా జరిగేలా ఈపీఎఫ్ఓ ఈ సవరణ ప్రక్రియను సరళీకృతం చేసింది. కానీ క్లెయిమ్‌లు చేసే సమయంలో ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే ఉద్యోగంలో చేరిన, బయటకు వచ్చిన తేదీల నమోదును ముందే చెక్ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఆ తప్పు చేశారంటే మీ పీఎఫ్, పింఛన్‌ రాదు.. ఈపీఎఫ్ఓ హెచ్చరిక
    Home/News/ఆ తప్పు చేశారంటే మీ పీఎఫ్, పింఛన్‌ రాదు.. ఈపీఎఫ్ఓ హెచ్చరిక
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