ఈపీఎఫ్ఓ శుభవార్త.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత విడతలవారీగా పీఎఫ్ సొమ్ము
పదవీ విరమణ తర్వాత పీఎఫ్ సొమ్మును ఒకేసారి కాకుండా విడతలవారీగా తీసుకునేందుకు వీలుగా సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ (ఎస్డబ్ల్యూపీ)కు ఈపీఎఫ్ఓ ఆమోదం తెలిపింది. ఖాతాలో మిగిలిన నిల్వపై వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. ఈ కొత్త విధానం ప్రయోజనాలు, నిపుణుల సూచనలు ఇవిగో.
పదవీ విరమణ పొందే ఉద్యోగులకు భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) కీలక వెసులుబాటు కల్పించింది. రిటైర్మెంట్ సమయంలో పీఎఫ్ ఖాతాలో జమ అయిన మొత్తం సొమ్మును ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోకుండా, క్రమబద్ధమైన విడతల్లో పొందేందుకు వీలుగా 'సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్' (ఎస్డబ్ల్యూపీ) ప్రవేశపెట్టడానికి ఈపీఎఫ్ఓ ఆమోదం తెలిపింది. గురువారం (నవంబర్ 19, 2026) జరిగిన ఈపీఎఫ్ఓ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (సీబీటీ) సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
దేశంలోని కోట్లాది మంది వేతన జీవులకు పదవీ విరమణ అనంతరం ఆర్థిక భద్రత కల్పించడంలో ఈపీఎఫ్ నిధి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తాజా నిర్ణయంతో ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ పొదుపు నిధిని రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఒక క్రమబద్ధమైన ఆదాయ మార్గంగా మార్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. విత్డ్రా చేయకుండా ఖాతాలో మిగిలి ఉన్న నిల్వపై ఎప్పటికప్పుడు వర్తించే ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు ప్రకారం వడ్డీ జమ అవుతూనే ఉంటుందని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
"చాలా మంది భారతీయ వేతన జీవులకు జీవితంలో ఒకేసారి అందే అతిపెద్ద మొత్తం ఈపీఎఫ్ నిధి మాత్రమే. ఇప్పటివరకు 58 ఏళ్లు నిండగానే ఈ సొమ్ము అంతా ఒకేసారి చేతికి వచ్చేది. దీనివల్ల రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తప్పుడు పెట్టుబడి పథకాల (మిస్-సెల్లింగ్) బారిన పడటమో లేదా ఆ డబ్బును సేవింగ్స్ ఖాతాల్లో వృథాగా ఉంచడమో జరిగేది. బంధువులకు అప్పులు ఇవ్వాలని లేదా స్థిరాస్తుల్లో పెట్టాలనే ఒత్తిళ్లూ ఎదురయ్యేవి. ఎస్డబ్ల్యూపీ విధానం ఆ ఒకేసారి వచ్చే మొత్తాన్ని నెలవారీ జీతం లాంటి ఆదాయంగా మారుస్తుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత అసలు అవసరమైనది కూడా ఇదే" అని వన్బ్యాంక్ (OneBanc) వ్యవస్థాపకులు, సీఈఓ విభోర్ గోయల్ పేర్కొన్నారు.
అసలు ఈపీఎఫ్ఓ ఎస్డబ్ల్యూపీ అంటే ఏమిటి?
సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ (ఎస్డబ్ల్యూపీ) ద్వారా ఖాతాదారులు తమ పీఎఫ్ నిల్వను ఒకే లావాదేవీలో కాకుండా, నిర్ణీత కాలవ్యవధుల్లో విడతలవారీగా తీసుకునే వీలుంటుంది. ప్రతిపాదిత ఈపీఎఫ్ఓ విధానం కింద రిటైర్ అయ్యే సభ్యులు తమ నిధిని వాయిదాల రూపంలో పొందవచ్చు. ఖాతాలో మిగిలిన సొమ్ము ఈపీఎఫ్ వ్యవస్థలోనే ఉండి, వర్తించే వడ్డీని ఆర్జిస్తూనే ఉంటుంది.
ఈ ప్రతిపాదనలో వేర్వేరు ఉపసంహరణ నమూనాలను రూపొందించారు. పూర్తి నిధిని విడతలవారీగా తీసుకోవడం ఒక పద్ధతి కాగా, కొంత మొత్తాన్ని ముందస్తుగా తీసుకుని మిగిలిన సొమ్మును క్రమపద్ధతిలో పొందడం రెండో విధానం. అసలు నిధిని అలాగే ఉంచి, దానిపై వచ్చే వడ్డీని మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకునే మూడో ప్రత్యామ్నాయాన్ని కూడా ఇందులో పొందుపరిచారు. సభ్యులు ఈ ఆప్షన్లను ఎలా వినియోగించుకోవచ్చనేది విధివిధానాల రూపకల్పన తర్వాత స్పష్టమవుతుంది.
రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కలిగే మూడు ప్రధాన ప్రయోజనాలు
ప్రతిపాదిత ఎస్డబ్ల్యూపీ విధానం వల్ల పదవీ విరమణ పొందేవారికి మూడు రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని విభోర్ గోయల్ విశ్లేషించారు.
1. రిటైర్మెంట్ తర్వాత క్రమబద్ధమైన ఆదాయం: పెద్ద మొత్తంలో ఒకేసారి వచ్చే నగదును ఎలా కాపాడుకోవాలనే ఆందోళన లేకుండా, పీఎఫ్ నిధి నుంచి నిర్ణీత వ్యవధుల్లో చెల్లింపులు పొందవచ్చు. దీనివల్ల నిధి మొత్తాన్ని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనే ఒత్తిడి లేకుండానే రోజువారీ ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
2. మిగిలిన నిల్వపై ఆకర్షణీయ వడ్డీ: ఖాతాలో విత్డ్రా చేయకుండా ఉన్న నిల్వపై ఈపీఎఫ్ వ్యవస్థలో వడ్డీ లభిస్తూనే ఉంటుంది. ఎఫ్వై26 (FY26)కు గాను ప్రస్తుత ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 8.25 శాతంగా ఉంది. అయితే ఈ వడ్డీ రేటును ఎప్పటికప్పుడు ప్రకటిస్తారు తప్ప, శాశ్వతంగా ఒకేలా ఉంటుందనే హామీ ఉండదు. పన్నుల తర్వాత చూస్తే బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కంటే ఎస్డబ్ల్యూపీ ఆదాయం సుమారు 29 శాతం అధికంగా, కమర్షియల్ యాన్యుటీ ప్లాన్ల కంటే 37 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని ఈపీఎఫ్ఓ ఉదాహరణ (ఇలస్ట్రేషన్) చూపుతున్నట్లు గోయల్ ప్రస్తావించారు. అయితే ఈ పోలికలను అందులో వాడిన అంచనాలు, పన్ను నిబంధనలు, ఉపసంహరణ షరతులకు లోబడి అర్థం చేసుకోవాలి.
3. కుటుంబ సభ్యులకు ఆర్థిక భరోసా: విడతలవారీగా సొమ్ము పొందుతున్న సమయంలో ఖాతాదారుడు మరణిస్తే ఏం జరుగుతుందనే అంశాన్ని కూడా ఈ ప్రతిపాదనలో చేర్చారు. గోయల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నామినీలు మిగిలిన పూర్తి బ్యాలెన్స్ను ఒకేసారి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదా యథావిధిగా విడతలవారీ చెల్లింపులను కొనసాగించవచ్చు. ఈపీఎఫ్ఓ తుది కార్యాచరణ మార్గదర్శకాల ద్వారా ఈ నిబంధనలు ఖరారు కానున్నాయి.
వడ్డీ మాత్రమే తీసుకోవాలా? అసలు కూడా వాడుకోవాలా?
పీఎఫ్ నిల్వపై వచ్చే వడ్డీని మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోవాలా లేక అసలు నిధిలో కూడా కొంత భాగాన్ని క్రమంగా వాడుకోవాలా అనేది రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ముందున్న కీలక ప్రశ్న. అందరికీ ఒకే సూత్రం వర్తించదని గోయల్ చెబుతున్నారు. రిటైర్ అయిన వ్యక్తికి ఉన్న ఇతర ఆదాయ మార్గాలు, ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం, పదవీ విరమణ తర్వాత జీవించే కాలాన్ని బట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
"కేవలం వడ్డీని మాత్రమే తీసుకోవడం వల్ల కాగితాలపై మీ అసలు నిధి చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది కానీ, వాస్తవ విలువ పరంగా అలా ఉండదు. ద్రవ్యోల్బణం 4–5 శాతం వద్ద ఉన్నప్పుడు, స్థిరమైన ఆదాయం సుమారు ఎనిమిది నుంచి పదేళ్లలోనే తన కొనుగోలు శక్తిలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు కోల్పోతుంది. ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేట్లను కూడా ఏటా ప్రకటిస్తారు తప్ప, వాటికి గ్యారెంటీ ఉండదు" అని ఆయన వివరించారు.
ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గాలు పెద్దగా లేనివారు తమ ఖర్చుల కోసం అసలు నిధిలో కొంత భాగాన్ని తీసుకోవాల్సి రావచ్చు. అయితే తక్షణ ఆదాయ అవసరాలపైనే దృష్టి పెట్టకుండా, కనీసం 85–90 ఏళ్ల వయసు వచ్చే వరకు ఆ నిధి సరిపోయేలా ప్రణాళిక వేసుకోవాలని గోయల్ సూచిస్తున్నారు. వడ్డీతో పాటు అసలులో కొంత భాగాన్ని పక్కా ప్రణాళికతో విత్డ్రా చేసుకుంటూ, ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కాలక్రమేణా ఆ చెల్లింపులను కొద్దికొద్దిగా పెంచుకోవడం మధ్యేమార్గమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అత్యవసర పరిస్థితులు, వైద్య ఖర్చుల కోసం ఆరు నుంచి 12 నెలల ఖర్చులకు సరిపడా డబ్బును ఎస్డబ్ల్యూపీ పథకానికి వెలుపల విడిగా ఉంచుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు.
"రిటైర్మెంట్ ప్రణాళికలో ఎస్డబ్ల్యూపీ ఒక భాగం మాత్రమే కావాలి తప్ప, అదే సర్వస్వం కాకూడదు. ఈపీఎఫ్ అనేది డెట్ ఆధారిత పొదుపు సాధనం. కాబట్టి 20–25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రిటైర్మెంట్ కాలంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోవాలంటే వృద్ధి ఆధారిత ఆస్తుల్లో (గ్రోత్ అసెట్స్) కూడా కొంత పెట్టుబడి ఉండటం అవసరం" అని గోయల్ పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులు రిటైర్ అయ్యే సమయంలో కంపెనీల యాజమాన్యాలు ఒకేసారి తీసుకునే మొత్తానికి, విడతలవారీ ఆదాయానికి మధ్య ఉన్న తేడాలను వివరించాలని, తద్వారా వారు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలరని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈపీఎఫ్ఓ ఎస్డబ్ల్యూపీ ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది?
సీబీటీ ఈ కొత్త సదుపాయానికి సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపినప్పటికీ, పూర్తిస్థాయి కార్యాచరణ నియమావళిని ఈపీఎఫ్ఓ ప్రకటించే వరకు ఖాతాదారులు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. విత్డ్రాయల్ కాలవ్యవధి (నెలవారీనా లేక త్రైమాసికమా), చెల్లింపుల గడువు, ఖాతాలో ఉంచాల్సిన కనీస నిల్వ నిబంధనలు, అర్హత ప్రమాణాలు, పన్ను నియమాలు, అమలు తేదీ వంటి అంశాలపై అధికారిక ఉత్తర్వుల ద్వారా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ వివరాలు అధికారికంగా వెలువడేంత వరకు, ఖాతాదారులు నిర్దిష్ట నెలవారీ చెల్లింపులు లేదా కాలపరిమితిపై ముందస్తు అంచనాలకు రాకూడదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More