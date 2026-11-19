పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. కనీస నిల్వ పరిమితి 10 శాతానికి తగ్గింపు
ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కీలక ఊరట లభించింది. పీఎఫ్ పాక్షిక ఉపసంహరణల సమయంలో ఖాతాలో ఉంచాల్సిన కనీస నిల్వ పరిమితిని 25 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గిస్తూ ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డు గురువారం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ నిల్వలో 90 శాతం వరకు తీసుకునే వెసులుబాటు కలిగింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) తీపి కబురు అందించింది. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీఎఫ్) ఖాతాల్లో తప్పనిసరిగా ఉంచాల్సిన కనీస నిల్వ (మినిమమ్ బ్యాలెన్స్) పరిమితిని ప్రస్తుతమున్న 25 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గిస్తూ ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డు గురువారం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో ఖాతాదారులు తమ పదవీ విరమణ పొదుపు నిధులను అవసరాలకు అనుగుణంగా మరింత ఎక్కువగా వినియోగించుకునే అవకాశం లభించింది.
దేశంలో 7 కోట్లకు పైగా వేతన జీవులు ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాలు, వైద్య ఖర్చులు, గృహ నిర్మాణం వంటి సందర్భాల్లో ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి పాక్షిక ఉపసంహరణలు (పార్షియల్ విత్డ్రాయల్స్) చేసుకుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది అమల్లోకి తెచ్చిన సవరించిన ఈపీఎఫ్ ఉపసంహరణ నిబంధనల ప్రకారం, ఖాతాదారులు పాక్షిక ఉపసంహరణలు చేసేటప్పుడు తమ అర్హత కలిగిన పీఎఫ్ నిల్వలో కనీసం 25 శాతాన్ని ఖాతాలోనే ఉంచాల్సి వచ్చేది. ఈ నిబంధన కారణంగా ఆపత్కాలంలో తమ సొంత డబ్బును పూర్తిస్థాయిలో తీసుకోలేకపోతున్నామని ఉద్యోగులు భావించారు.
90 శాతం వరకు సొమ్ము తీసుకునే వెసులుబాటు
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం పాక్షిక ఉపసంహరణ సమయంలో పీఎఫ్ ఖాతాలో 25 శాతం నిల్వను తప్పనిసరిగా ఉంచాలి. తాజాగా ఈ పరిమితిని 10 శాతానికి తగ్గిస్తూ ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలపడంతో పరిస్థితి మారిపోయింది. వర్తించే ఉపసంహరణ నిబంధనలకు లోబడి, ఖాతాదారులు ఇకపై తమ అర్హత కలిగిన పీఎఫ్ పొదుపు మొత్తంలో 90 శాతం వరకు విత్డ్రా చేసుకునే వీలు కలుగుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అప్పుల బారిన పడకుండా తమ పొదుపు సొమ్మునే వాడుకునేందుకు ఈ మార్పు ఉద్యోగులకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
అసలు 25 శాతం నిబంధనను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు?
సవరించిన ఈపీఎఫ్ ఉపసంహరణ చట్రం కింద ఈపీఎఫ్ఓ గతంలో 25 శాతం కనీస నిల్వ నిబంధనను తీసుకొచ్చింది. ఉద్యోగులు సర్వీసులో ఉండగానే తమ పీఎఫ్ ఖాతాను పూర్తిగా ఖాళీ చేయకుండా, పదవీ విరమణ సమయానికి కొంత నిధిని భద్రంగా ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దీనిని రూపొందించారు. ఖాతాలో మిగిలి ఉండే నిల్వపై ఈపీఎఫ్ఓ అందించే వార్షిక వడ్డీ (ప్రస్తుతం 8.25 శాతం), చక్రవడ్డీ (కాంపౌండింగ్) ప్రయోజనాలు సభ్యులకు నిరంతరం అందుతూ ఉండాలన్నది సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యం.
అయితే పదవీ విరమణ భద్రతతో పాటు ఉద్యోగుల తక్షణ ఆర్థిక అవసరాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డు, కనీస నిల్వ పరిమితిని 10 శాతానికి సడలించింది. దీనివల్ల ఖాతాలో కనీసం 10 శాతం నిల్వ ఉండి వడ్డీ ప్రయోజనాలు పొందుతూనే, అత్యవసర సమయాల్లో 90 శాతం వరకు నిధులను ఉపసంహరించుకునే సౌలభ్యం ఖాతాదారులకు దక్కింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More