ఈపీఎఫ్ వేతన పరిమితి రూ. 25 వేలకు పెంపు.. ఉద్యోగుల చేతిలో మిగిలేది ఎంత?
ఈపీఎఫ్ఓ వేతన పరిమితిని కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 15,000 నుంచి రూ. 25,000కి పెంచింది. దీనివల్ల అదనంగా 51 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ భద్రత లభించడమే కాకుండా పిఎఫ్, పెన్షన్, జీవిత బీమా ప్రయోజనాలలో గణనీయమైన మార్పులు రానున్నాయి.
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) చందాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఉద్యోగుల ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్) పరిధిలోకి వచ్చే వేతన పరిమితిని రూ. 15,000 నుంచి రూ. 25,000కి పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్లు కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. 2014 తర్వాత, అంటే దాదాపు 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం ఈ పరిమితిని సవరించారు. గత కొన్నేళ్లుగా పెరిగిన వేతనాలు, సగటు ఆదాయాలు మరియు సంఘటిత రంగ ఉద్యోగాల విస్తరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మీ చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గుతుందా?
ఇప్పటివరకు రూ. 15,000 వేతన సీలింగ్ ఆధారంగా ఈపీఎఫ్ విరాళం చెల్లిస్తున్న ఉద్యోగులకు, ఈ పరిమితి పెంపు వల్ల పిఎఫ్ కోత పెరిగి చేతికి వచ్చే నికర జీతం (Take-home pay) తగ్గే అవకాశం ఉంది. లెక్కలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి:
పాత విరాళం (రూ. 15,000 పై): 12% × రూ. 15,000 = నెలకు రూ. 1,800
కొత్త విరాళం (రూ. 25,000 పై): 12% × రూ. 25,000 = నెలకు రూ. 3,000
అదనపు పీఎఫ్ కోత: నెలకు రూ. 1,200
సంవత్సరానికి తగ్గే చేతి జీతం: రూ. 14,400
యాజమాన్యం (Employer) కూడా చట్టబద్ధంగా తన వంతుగా చెల్లించే విరాళాన్ని రూ. 1,800 నుంచి రూ. 3,000కి పెంచాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఒక కంపెనీ తన శాలరీ స్ట్రక్చర్ను సీటీసీ (CTC) ప్రాతిపదికన ఏ విధంగా రూపొందిస్తుందనే దానిపైనే ఉద్యోగి చేతికి వచ్చే జీతంపై అసలు ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుంది.
51 లక్షల మందికి అదనపు సామాజిక భద్రత
ఈ వేతన పరిమితి పెంపుతో కొత్తగా దాదాపు 51 లక్షల మంది ఉద్యోగులు విధిగా పీఎఫ్ కవరేజ్ పరిధిలోకి రానున్నారు. ఈపీఎఫ్ఓ కేవలం పీఎఫ్ డిపాజిట్లను మాత్రమే కాకుండా, ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (ఈపీఎస్), ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (ఈడీఎల్ఐ) పథకాలను కూడా నిర్వహిస్తోంది. అందువల్ల ఈ నిర్ణయంతో పింఛను, జీవిత బీమా ప్రయోజనాలు కూడా మెరుగుపడనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ఓలో 7.98 కోట్ల మంది చందాదారులు, 7.68 లక్షల సంస్థలు నమోదు కాగా, ఈపీఎస్ ద్వారా 82 లక్షల మంది పింఛనుదారులు లబ్ధి పొందుతున్నారు.
పెన్షన్ (EPS) ఎంత పెరగొచ్చు?
10 ఏళ్లకు పైబడి సర్వీసు పూర్తి చేసిన ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులందరికీ ఈపీఎస్ పింఛను అందుతుంది. యాజమాన్యం చెల్లించే 12% విరాళంలో 8.33% భాగం ఈపీఎస్ ఖాతాలోకి వెళ్తుంది. దీనికి తోడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వేతన పరిమితికి లోబడి 1.16% విరాళాన్ని ఇస్తుంది. వేతన పరిమితి పెరగడం వల్ల పెన్షన్ కార్పస్ నిధి పెరుగుతుంది.
పింఛను లెక్కింపునకు చివరి 60 నెలల (5 ఏళ్లు) సగటు వేతనాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. నూతన పరిమితి వల్ల పూర్తి స్థాయి గరిష్ట పింఛను ప్రయోజనం పొందాలంటే ఉద్యోగి కొత్త వేతన పరిమితి అమలులోకి వచ్చాక కనీసం 5 ఏళ్ల సర్వీసును పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈడీఎల్ఐ బీమా ధనం రూ. 10.5 లక్షలకు పెంపు
ఈడీఎల్ఐ నిబంధనల ప్రకారం.. ఉద్యోగి గత 12 నెలల సగటు వేతనం, ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా ఉచిత జీవిత బీమా పరిహారం లెక్కిస్తారు.
పాత పరిమితిలో గరిష్ట బీమా: (రూ. 15,000 × 35 సంవత్సరాలు) + రూ. 1.75 లక్షలు = రూ. 7 లక్షలు
కొత్త పరిమితిలో గరిష్ట బీమా: (రూ. 25,000 × 35 సంవత్సరాలు) + రూ. 1.75 లక్షలు = రూ. 10.5 లక్షలు
ప్రభుత్వం ప్రస్తుత సూత్రంలో మార్పులు చేయకుండా, రూ. 1.75 లక్షల గ్యారెంటీ మొత్తాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తే గరిష్ట బీమా పరిహారం రూ. 10.5 లక్షలకు చేరుతుంది. అలాగే ఈడీఎల్ఐ నిధి కోసం యాజమాన్యాలు చెల్లించే 0.5% విరాళం కూడా నెలకు రూ. 75 నుంచి రూ. 125కి పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More