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Pension : ఈపీఎస్ కనీస పింఛను రూ. 1000 నుంచి రూ. 3000కు పెంపు! త్వరలోనే ప్రకటన?

ఈపీఎస్​ సబ్​స్క్రైబర్స్​కి త్వరలోనే గుడ్​ న్యూస్ అందే అవకాశం ఉంది! ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కిమ్ కింద ప్రస్తుతం రూ. 1000గా ఉన్న కనీస పింఛనును రూ. 3000 వరకు పెంచాలని చర్చలు జరుగుతున్నట్టు సమాచారం.

Published on: Nov 10, 2026, 10:42:22 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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ఈపీఎస్​ (ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్) పరిధిలోని సబ్​స్క్రైబర్స్​కు త్వరలోనే శుభవార్త అందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పథకం కింద ఇప్పటివరకు ఉన్న రూ. 1000 కనీస పింఛనును రూ. 3వేలకు పెంచే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థికశాఖతో కార్మికశాఖ ఇప్పటికే చర్చలు జరిపినట్టు సమాచారం.

ఈపీఎస్​ కనీస పింఛను పెంపు!
ఈపీఎస్​ కనీస పింఛను పెంపు!

ఈ నెల 19న జరగనున్న ఈపీఎఫ్​ఓ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్​ ట్రస్టీస్ భేటీలో.. కనీస పింఛనును రూ. 3000కు పెంచే అంశాన్ని ప్రత్యేక అజెండాగా చర్చించనున్నట్టు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.

కనీస పింఛను రూ. 1000 నుంచి రూ. 3000!

2014కి ముందు ఈపీఎఫ్​ఓ వేతన పరిమితిని రూ. 6500గా ఉండేది. దానిని రూ. 15వేలకు పెంచారు. ఆ సమయంలో కనీస పింఛనును కూడా పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అప్పుడు దాదాపు 80శాతం పింఛనుదారులకు పెన్షన్ రూ. 1000 లోపే ఉండేది. అనంతరం దానిని రూ. 1000కి చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

పెరుగుతున్న ఖర్చుల నేపథ్యంలో ఇటీవలి కాలంలో ఈ కనీస పింఛనును పెంచాలని కార్మిక సంఘాలతో పాటు ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్లు చేస్తూ వస్తున్నాయి.

సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఈ సెప్టెంబర్​లో గరిష్ఠ వేతన పరిమితి రూ. 15వేల నుంచి రూ. 25వేలకు పెరిగింది. ఫలితంగా ఇప్పుడు కనీస పింఛనును కూడా పెంచాలన్న చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పుడు ఉద్యోగుల్లో ఆశలు చిగురించాయి.

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 81లక్షలకుపైగా మంది ఈపీఎస్​ సబ్​స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 73లక్షలకుపైగా మందికి రూ. 3వేల లోపు పింఛను అందుతోంది. ఒకవేళ ఈపీఎస్​ పింఛనును రూ. 3వేలకు పెంచితే, వీరికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి వివరాలు ఈ నెల 19న జరగనున్న ఈపీఎఫ్​ఓ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్​ ట్రస్టీస్ సమావేశం అనంతరం వెలువడనుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Pension : ఈపీఎస్ కనీస పింఛను రూ. 1000 నుంచి రూ. 3000కు పెంపు! త్వరలోనే ప్రకటన?
Home/News/Pension : ఈపీఎస్ కనీస పింఛను రూ. 1000 నుంచి రూ. 3000కు పెంపు! త్వరలోనే ప్రకటన?
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