ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య: అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త పింఛను, ఆరోగ్య బీమా పథకం
పదవీ విరమణ పొదుపుతో పాటు ఆరోగ్య బీమా రక్షణను కలిపి అందించే 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య' పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రారంభించనుంది. పెన్షన్ ఫండ్ నియంత్రణ సంస్థ పీఎఫ్ఆర్డీఏ విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఈ పథకం విశేషాలు, అర్హతలు, ఉపసంహరణ నిబంధనలపై ప్రత్యేక కథనం.
జాతీయ పింఛను విధానం (ఎన్పీఎస్) ద్వారా పదవీ విరమణ నిధిని నిర్మించుకోవాలనుకునే చందాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త అవకాశాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తోంది. రిటైర్మెంట్ పొదుపును తప్పనిసరి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్తో అనుసంధానిస్తూ 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య' పేరుతో నూతన ఆప్షన్ను రూపొందించింది. 'ఎన్పీఎస్ దివస్' సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ 1న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఈ పథకానికి సంబంధించి పెన్షన్ ఫండ్ నియంత్రణ, అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (పీఎఫ్ఆర్డీఏ) సెప్టెంబర్ 18న అధికారిక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.
ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య అంటే ఏమిటి?
ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య అనేది పదవీ విరమణ నిధితో పాటు వైద్యావసరాలకు ఆర్థిక రక్షణ కల్పించే ప్రత్యేక పథకం. ఇందులో ప్రధానంగా రెండు భాగాలుంటాయి.
- చందాదారుల పెట్టుబడుల కోసం ప్రత్యేక 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖాతా'.
- తప్పనిసరి సూపర్ టాప్-అప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ.
పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం వర్తించే వార్షిక డిడక్టబుల్ పరిమితి దాటిన తర్వాత, మెడికల్ క్లెయిమ్లను ఈ సూపర్ టాప్-అప్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తుంది. అలాగే అర్హత కలిగిన వైద్య ఖర్చుల కోసం చందాదారులు తమ ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య కార్పస్ నిధి నుంచి కూడా నిర్ణీత నిబంధనల మేరకు ఉపసంహరణలు చేసుకోవచ్చు. పీఎఫ్ఆర్డీఏ మార్గదర్శకాల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకానికి నిర్దేశించిన పెట్టుబడి విధానంలోనే ఈ నిధులను ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు.
ఎవరెవరు అర్హులు? కుటుంబంలో ఎవరికి రక్షణ?
ఎన్పీఎస్ లో చేరేందుకు అర్హత ఉన్న ప్రతి పౌరుడు ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య పథకాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
కుటుంబ పరిమితి: ఇది 'ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్' ప్రాతిపదికన పనిచేస్తుంది. ఇందులో చందాదారుడు, వారి జీవిత భాగస్వామి, గరిష్టంగా ఇద్దరు ఆధారపడిన పిల్లలకు బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. తల్లిదండ్రులకు ఈ పాలసీ వర్తించదు.
వయోపరిమితి: బీమా పరిధిలోకి రావాడానికి ప్రవేశ వయస్సు 18 ఏళ్ల నుంచి 70 ఏళ్ల వరకు ఉంటుంది. పాలసీ నిబంధనలకు లోబడి 85 ఏళ్ల వయస్సు వరకు ఈ ఇన్సూరెన్స్ను పునరుద్ధరించుకోవచ్చు (రెన్యూవల్).
ప్రారంభ విరాళం ఎంత చెల్లించాలి?
ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ఖాతా తెరవడానికి ప్రారంభ విరాళంలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి.
- పన్నులతో కలిపి మొదటి ఏడాది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం.
- వార్షిక నిర్వహణ రుసుము రూ.200 (పన్నులు అదనం).
- ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖాతా కోసం కనిష్టంగా రూ.1,000.
ఈ ప్రారంభ విరాళం తర్వాత, ఆపై చేసే విరాళాలు కనిష్టంగా రూ.10 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇక బీమా ప్రీమియం మొత్తాన్ని చందాదారుడి వయోభార పరిమితి, వర్తించే ఇన్సూరెన్స్ నిబంధనల ఆధారంగా బీమా సంస్థలు నిర్ణయిస్తాయి.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్, డిడక్టబుల్ వివరాలు
ఈ పథకంలో నాలుగు రకాల డిడక్టబుల్, బీమా పరిమితి (సమ్ ఇన్ష్యూర్డ్) కాంబినేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- రూ.10,000 డిడక్టబుల్ – రూ.1 లక్ష బీమా కవర్
- రూ.50,000 డిడక్టబుల్ – రూ.5 లక్షల బీమా కవర్
- రూ.1 లక్ష డిడక్టబుల్ – రూ.10 లక్షల బీమా కవర్
- రూ.3 లక్షల డిడక్టబుల్ – రూ.30 లక్షల బీమా కవర్
ఇక్కడ 'డిడక్టబుల్' అంటే.. ఒక పాలసీ సంవత్సరంలో ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ పరిహారం చెల్లించడం ప్రారంభించడానికి ముందు అర్హత గల వైద్య ఖర్చుల కోసం చందాదారుడు సొంతంగా చెల్లించాల్సిన పరిమితి మొత్తం.
ఈ పాలసీ ద్వారా ఇన్ పేషెంట్ హాస్పిటలైజేషన్, డే-కేర్ ప్రొసీజర్లు, డోమిసిలియరీ (ఇంటి వద్ద) వైద్యం, ఆయుష్ (AYUSH) చికిత్సలు, ఆధునిక వైద్య పద్ధతులు, అవయవ దాత వైద్య ఖర్చులకు కవరేజ్ లభిస్తుంది.
వైద్య ఖర్చులకు పాక్షిక ఉపసంహరణ నిబంధనలు
అర్హత కలిగిన అవుట్ పేషెంట్ (OP), ఇన్ పేషెంట్ (IP) వైద్య ఖర్చుల కోసం చందాదారులు తమ ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ఖాతాలోని నిధుల నుంచి పాక్షికంగా సొమ్మును ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
పరిమితి: ఖాతాదారుడు స్వయంగా డిపాజిట్ చేసిన మొత్తం విరాళాల్లో గరిష్టంగా 25 శాతం వరకు మాత్రమే ఉపసంహరణకు అనుమతిస్తారు.
సమయ పరిమితి లేదు: పాక్షిక ఉపసంహరణల సంఖ్యపై ఎటువంటి పరిమితి లేదు. మొదటి లేదా తదుపరి ఉపసంహరణల కోసం ఎలాంటి కనీస వేచి ఉండే వ్యవధి (వెయిటింగ్ పీరియడ్) ఉండదు.
నేరుగా ఆసుపత్రికే చెల్లింపు: ఉపసంహరణ నగదును నేరుగా చందాదారుడి బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేయరు. ఆసుపత్రి లేదా సంబంధిత వైద్య ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థకు మాత్రమే చెల్లిస్తారు.
బిల్లు ఎక్కువైతే లేదా ప్రీమియం చెల్లించకపోతే ఏమవుతుంది?
ముందస్తు నిష్క్రమణ (Premature Exit): ఒకే ఇన్ పేషెంట్ చికిత్స ఖర్చు పాక్షిక ఉపసంహరణ పరిమితి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, చందాదారుడు ముందస్తు నిష్క్రమణ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఆ సమయంలో ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య కార్పస్ మొత్తాన్ని మొదట వైద్య ఖర్చులకు ఉపయోగిస్తారు. మిగిలిన మొత్తం ఉంటే 'ఆల్ సిటిజన్ మోడల్' కింద సాధారణ ఎన్పీఎస్ పథకంలోకి మారుస్తారు. దాంతో ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ఖాతా క్లోజ్ అవుతుంది.
ప్రీమియం బకాయిలు ఉంటే: చందాదారుడి అనుమతి మేరకు ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య కార్పస్ నిధి నుంచే వార్షిక రెన్యూవల్ ప్రీమియం చెల్లించవచ్చు. ఒకవేళ ఖాతాలో సరిపడా బ్యాలెన్స్ లేక గ్రేస్ పీరియడ్ ముగిసేసరికి ప్రీమియం చెల్లించకపోతే బీమా కవర్ రద్దవుతుంది. ఈ సందర్భంలోనూ ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ఖాతా ముగిసి, సాధారణ ఆల్ సిటిజన్ మోడల్కి మారుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More