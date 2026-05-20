Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    EPF నిధుల విత్‌డ్రా ఇక చిటికెలో.. నేరుగా యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు పొందే సదుపాయం

    ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తన చందాదారుల కోసం విప్లవాత్మక మార్పులు చేస్తోంది. ఇకపై పీఎఫ్ నిధులను నేరుగా యూపీఐ (UPI) ద్వారా విత్‌డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించనుంది. దీనితో పాటు వాట్సాప్ సేవలు, ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ పరిమితి పెంపు వంటి కీలక నిర్ణయాలను కేంద్రం ప్రకటించింది.

    Published on: May 20, 2026 4:29 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కోట్లాది మంది వేతన జీవులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఇకపై అత్యవసర సమయాల్లో పీఎఫ్ డబ్బుల కోసం రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ నుంచే యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ నిధులను నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసుకునే వెసులుబాటు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మేరకు కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ కీలక ప్రకటన చేశారు.

    కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ
    కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ

    యూపీఐ పేమెంట్ గేట్‌వే ద్వారా విత్‌డ్రా చేసుకునే సదుపాయానికి సంబంధించిన సాంకేతిక పరీక్షలు (Testing) విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే, సభ్యులు తమ ఖాతాలోని నిధులను కేవలం యూపీఐ పిన్ నమోదు చేయడం ద్వారా సెక్యూర్డ్‌గా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇలా వచ్చిన నగదును నేరుగా డిజిటల్ చెల్లింపులకైనా వాడుకోవచ్చు లేదా ఏటీఎం నుంచి విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

    ఖాతాలో కొంత భాగం ఫ్రీజ్.. మిగతాది అందుబాటులో

    ఈ కొత్త విధానంలో ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం ఉంది. పీఎఫ్ ఖాతాలోని మొత్తం నిధుల్లో కొంత భాగాన్ని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం (Frozen) ఉంచి, మిగిలిన అధిక భాగాన్ని యూపీఐ ద్వారా విత్‌డ్రా చేసుకునేలా డిజైన్ చేశారు. చందాదారులు తమ బ్యాంక్ అకౌంట్‌కు లింక్ అయిన పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌ను యాప్‌లోనే చూసుకునే వీలుంటుంది. ఇది అత్యవసర సమయాల్లో సామాన్యులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం.

    ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితి పెంపు: రూ. 5 లక్షల వరకు క్లెయిమ్స్

    గతంలో పీఎఫ్ క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ కావడానికి వారాల సమయం పట్టేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ విధానం ద్వారా కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ప్రక్రియ పూర్తవుతోంది. గతంలో ఉన్న రూ. 1 లక్ష ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితిని ప్రభుత్వం రూ. 5 లక్షలకు పెంచింది. ఫిబ్రవరి 25, 2026 నాటికి సుమారు 3.52 కోట్ల క్లెయిమ్‌లను ఆటో మోడ్‌లో పరిష్కరించారు.

    త్వరలో తుది విత్‌డ్రా (Final Settlement) క్లెయిమ్‌లను కూడా ఈ ఆటోమేటెడ్ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ఈపీఎఫ్‌ఓ భావిస్తోంది. దీనివల్ల ఉద్యోగం మారినప్పుడు పీఎఫ్ బదిలీ కూడా సులభతరం అవుతుంది.

    వాట్సాప్‌లో ఈపీఎఫ్‌ఓ సేవలు: 'హలో' అంటే చాలు

    సామాన్య ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యేందుకు ఈపీఎఫ్‌ఓ వాట్సాప్ సేవలను ప్రారంభిస్తోంది.

    సులభతర సేవలు: ఈపీఎఫ్‌ఓ అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్‌కు (గ్రీన్ టిక్ ఉన్న నంబర్) 'Hello' అని సందేశం పంపితే చాలు.

    స్థానిక భాషల్లో: తెలుగు సహా అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

    ముఖ్యమైన సమాచారం: పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, చివరి 5 లావాదేవీలు, క్లెయిమ్ స్టేటస్ వంటి వివరాలను 24/7 ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవచ్చు.

    ఆధార్ అథెంటికేషన్: ముఖ్యంగా ఆధార్ సీడింగ్ లేదా ఫేస్ అథెంటికేషన్ పెండింగ్‌లో ఉన్న సభ్యులకు వాట్సాప్ ద్వారానే మార్గదర్శకత్వం అందిస్తారు.

    కోర్టు కేసుల పరిష్కారంలో రికార్డు

    మరోవైపు, చందాదారుల ఫిర్యాదులు, న్యాయపరమైన వివాదాలను పరిష్కరించడంలో ఈపీఎఫ్‌ఓ దూకుడు పెంచింది. 'నిధి ఆప్కే నికట్' (Nidhi Aapke Nikat) కార్యక్రమం ద్వారా పెండింగ్ కేసులను వేగంగా పరిష్కరిస్తోంది. గత పదేళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసులను దాదాపు 45 శాతం మేర తగ్గించడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్‌ఓ చరిత్రలోనే అత్యంత తక్కువ సంఖ్యలో వివాదాలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పీఎఫ్ డబ్బులను యూపీఐ ద్వారా ఎప్పుడు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?

    కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన టెస్టింగ్ పూర్తి చేసింది. రాబోయే కొద్ది నెలల్లోనే ఈ సదుపాయం సాధారణ చందాదారులందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది.

    2. వాట్సాప్ ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చూడాలి?

    ఈపీఎఫ్‌ఓ త్వరలో విడుదల చేయబోయే అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్‌ను సేవ్ చేసుకుని, దానికి 'Hello' అని మెసేజ్ పంపాలి. అక్కడ వచ్చే ఆప్షన్ల ద్వారా బ్యాలెన్స్ వివరాలు పొందవచ్చు.

    3. ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి?

    మానవ ప్రమేయం లేకుండా సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారానే క్లెయిమ్‌లను ఆమోదించడాన్ని ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ అంటారు. దీనివల్ల గతంలో నెలల తరబడి పట్టే క్లెయిమ్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు కేవలం 3 రోజుల్లోనే పూర్తవుతుంది.

    4. పీఎఫ్ క్లెయిమ్ పరిమితి ఎంత పెరిగింది?

    గతంలో రూ. 1 లక్ష వరకు ఉన్న ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితిని ప్రస్తుతం రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. అంటే రూ. 5 లక్షల వరకు అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్‌లు త్వరగా సెటిల్ అవుతాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/EPF నిధుల విత్‌డ్రా ఇక చిటికెలో.. నేరుగా యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు పొందే సదుపాయం
    Home/News/EPF నిధుల విత్‌డ్రా ఇక చిటికెలో.. నేరుగా యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు పొందే సదుపాయం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes